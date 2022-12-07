Новый удар для поп-короля: создана петиция против Филиппа Киркорова

Активисты требуют запретить въезд в США Филиппу Киркорову Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Филипп Киркоров, которому изрядно попортили репутацию последние скандалы с оскорблением женщин, странным концертным нарядом и отлупом зрителя букетом по лицу, впал в немилость в США. Сегодня по Телеграм-каналам распространилась новость о том, что поп-королю российской эстрады требуют запретить въезд в любимую Америку. И это действительно так.

Сайт KP.RU нашел ту самую петицию против Киркорова на популярном сервисе, где собирают подписи по самым разным инициативам. В частности, активисты требуют "немедленного введения санкций и запрета на въезд кремлевского певца Филиппа Киркорова", который поддерживает Россию в текущей ситуации.

В США Киркоров владеет особняком на 800 кв.м. за 10 млн долларов. Фото: zillow.com

- На самом деле Филипп Киркоров и ему подобные лица, такие как Стас Михайлов, представляют интересы властей Российской Федерации и помогают властям получать больше финансирования через зарубежные концерты и другие мероприятия, - указывают авторы. - Более того, Филипп Киркоров и многие другие прокремлевские фигуры имеют недвижимость и другие активы в США, в том числе активы санкционированных олигархов. Кроме того, Киркоров имеет водительские права Флориды, что дает ему различные привилегии.

Впрочем, эта петиция с громкими заявлениями пока остается незамеченной: за неделю ее подписали всего 372 человека. Но выпады активистов не стоит недооценивать: разговоры о санкциях против Киркорова не стихают последние несколько месяцев. В сентябре ходили слухи о персональных санкциях США в отношении артиста, а в октябре комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе требовала от американских властей "отменить" Киркорова и Стивена Сигала.

Интерьеры дома поп-короля в Майами. Фото: zillow.com

Если санкции все же введут, это больно ударит по Филиппу Бедросовичу. Дело в том, что в Штатах у него есть не только "водительские права Флориды", но и роскошный особнячок на 800 "квадратов" в престижном районе Майами Lagorce Drive. Этот дом с семью спальнями, лифтом, тренажерным залом, домашним кинотеатром, библиотекой и большой гардеробной Киркоров приобрел незадолго до рождения дочери Аллы-Виктории. Сейчас его стоимость составляет около 10 млн долларов, и в случае введения санкций этого имущества артист может лишиться.

Интерьеры дома поп-короля в Майами. Фото: zillow.com

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