Шесть важных вещей, которые должны быть в вашей домашней аптечке

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Аптечка есть у каждого: и в квартире, и в частном доме, и на даче. Но собрана, она, как правило, очень хаотично. Чаще всего это препараты, которые покупались для решения разовых проблем и которыми после этого мы ни разу не пользовались. Некоторые средства лежат у нас по коробкам и пакетам годами: не понадобились, оказались лишними или просто забытыми… Плюс далеко не всегда мы следим за сроком годности средств, а это критически важно.

В связи с этим предлагаем вам перепроверить аптечку. Понять, насколько она «рабочая», выкинуть (а лучше утилизировать) средства с истекшим сроком годности, рассортировать, прикинуть, что докупить. Наиболее рациональным подходом будет комплектование аптечки из универсальных препаратов широкого профиля действия. Кроме того, важно учитывать состав семейства: если у вас есть дети или близкие с серьезными заболеваниями, то наполнение обязательной аптечки, скорее всего, будет расширено.

Ну и, конечно, есть препараты и приборы, которые должны быть в аптечке обязательно!

Вот список лекарств для домашней аптечки первой необходимости, который будет актуален в любое время года.

1.ГРАДУСНИК

Термометр должен быть безопасным, точным и удобным в использовании.

Традиционные ртутные градусники практически ушли в прошлое. Сегодня лучшими с точки зрения удобства считаются электронные и инфракрасные приборы. Но самыми точными остаются галинстановые. Они немного напоминают ртутные, но вместо ртути содержат безопасную для человека смесь металлов.

Водонепроницаемый корпус из закаленного стекла прочный и легко дезинфицируется. Срок использования таких термометров практически неограничен. Единственный минус — их сложно встряхивать. Если в семье есть маленькие дети, проще все-таки использовать электронные и инфракрасные градусники.

2. ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Это может быть парацетамол или ибупрофен – проверенные средства при высокой температуре. Советуем брать универсальный препарат, который решает несколько проблем сразу. Тот же ибупрофен применяется и при высокой температуре, и при сильных болях. Также на всякий случай стоит иметь жаропонижающее в виде свечей, особенно если в семье есть маленькие дети, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями – такой способ сбивать температуру может оказаться наиболее удобным и действенным. Для всех остальных случаев можно выбрать форму, которая вам больше нравится: таблетки, капсулы, порошки, суспензия.

3. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА

Сейчас тема особенно актуальна. Пандемию коронавируса никто не отменял, да и сезонный грипп обещают довольно агрессивный. Понадобятся комплексные противовирусные средства, а лучше всего те, которые решают сразу несколько «задач». Такие средства пригодятся для лечения и профилактики насущных и опасных респираторных заболеваний. В этой группе стоит выделить знакомое многим и хорошо проверенное средство Ингавирин Препарат много лет применяется для лечения ОРВИ и гриппа. А в 2022 году был включен в Методические рекомендации Минздрава по лечению и профилактике COVID-19 на основании результатов исследований, что делает его актуальным вдвойне. Кроме того, для детей с 3 лет препарат выпускается в удобной форме сиропа.

4. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА

Анальгетики и спазмолитики, которые помогают избавиться от боли и дискомфорта, всегда должны быть под рукой. Различие между этими группами препаратов в том, что анальгетики препятствуют проведению болевых импульсов, а спазмолитики устраняют спазмы гладких мышц различных органов и систем. Именно поэтому для снятия болей в кишечнике рекомендуется выбирать препараты из второй группы. Распространенным спазмолитиком для детей и взрослых, например, является Тримедат. Если говорить об анальгетиках, то чаще всего применяют ибупрофен.

При покупке обязательно посмотрите, с какого возраста можно применять лекарства, у некоторых препаратов есть ограничение по использованию – возраст до 18 лет. А спазмы и боль могут начаться и у маленьких членов семьи, и это надо иметь в виду.

5. СОРБЕНТЫ

Универсальным средством при лечении пищевого отравления или кишечной инфекции являются сорбенты. Это препараты, которые активно поглощают и выводят токсины, не давая им всасываться в кровь. К наиболее известным сорбентам относится активированный уголь. Количество таблеток угля, которые необходимо принять, рассчитывается по массе тела (1 таблетка на 10 кг).

К другим, более современным сорбентам относятся такие препараты, как Энтеросгель и Лактофильтрум, которые также хорошо зарекомендовали себя у потребителей.

6. ВАЖНЫЕ «МЕЛОЧИ»

Конечно, данный список аптечки для семьи не был бы полным без всевозможных препаратов и приспособлений для обработки ран и ушибов, и первой помощи при небольших бытовых травмах: от зеленки и хлоргексидина до пластырей и бинта, которые уж точно не будут лишними в любой аптечке.

Еще раз отметим, что это не финальный список. Если в семье есть дети, особенно маленькие, то скорее всего пригодятся ушные капли, жаропонижающие в форме сиропа. А если, наоборот, пожилые люди, то понадобятся гаджеты посерьезнее градусника, например, тонометры или глюкометры, а также средства от сердечно-сосудистых заболеваний.

ВАЖНО!

Как правильно хранить лекарства

Обязательно прочитайте на упаковке или инструкции правила хранения препарата. Не стоит ей пренебрегать. Некоторые лекарства следует держать в холодильнике. А прохладное и сухое место, это точно не шкафчик в ванной комнате, где многие любят хранить аптечку. Кроме того, не стоит забывать, что есть средства с быстро истекающим сроком действия, которые нужно утилизировать почти сразу после вскрытия.

Идеальное место:

- в ящике или шкафу вдали от батарей, нагревательных приборов, влаги. Кроме того, не стоит хранить препараты на подоконнике: солнечные лучи могут сильно нагреть коробку или флакон, что может снизить действенность препарата.

- хранить лекарства лучше в закрытой картонной или пластиковой коробке.

Не забывайте о том, что лекарства необходимо держать в недоступном для детей месте.

И, конечно же, следите за сроками годности препаратов и следуйте назначениям вашего лечащего врача.