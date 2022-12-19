Кешбэк по банковской карте и покупки впрок: как насыщенно провести Новый год и не разориться

Фото: Shutterstock

Перед новогодними праздниками траты россиян традиционно возрастают. Народ устремляется в супермаркеты, сметая продукты, чтобы побогаче накрыть праздничный стол. Плюс поездки в гости к родственникам и друзьям - с пустыми руками ведь не придешь, нужно всем купить подарки. Ну и куда ж без походов по кафе и ресторанам. Расходов в итоге набегает - ого-го! Но на самом деле на всем этом можно сэкономить! «Комсомолка» рассказывает, как это сделать.

Железнодорожные билеты покупаем заранее

Чтобы снизить в новогодний период расходы, вовсе не обязательно наступать себе на горло и ограничивать во всем подряд. Действовать можно хитрее. Возьмем хотя бы железнодорожные билеты. Цены на билеты РЖД меняются в течение года по графику гибкого регулирования тарифов. В зависимости от сезона и календарных праздников тарифы то повышаются, то понижаются, но максимальная надбавка - 20%. К тому же у РДЖ действует система динамического ценообразования. Это значит, что чем больше спрос, тем выше стоимость. Цена на билет зависит от числа свободных мест в поезде, количества дней до отправления и популярности маршрута. В новогодние каникулы желающих поехать куда-нибудь на отдых становится больше, а значит, цены на билеты растут. Какой из этого нужно сделать вывод? Покупать билеты стоит заранее, и чем раньше, тем лучше! Ждать до последнего невыгодно: в последнюю минуту проезд не подешевеет.

Фото: Shutterstock

Следим за акциями в магазинах

За покупками в супермаркеты тоже лучше отправляться заблаговременно. В конце ноября-начале декабря в магазинах проводятся различные акции. Например, консервы или зеленый горошек, без которого ни один «Оливье» не «Оливье» вполне можно купить впрок. За несколько дней до праздников продукты будут дороже, даже если магазины и будут сулить скидки.

Тоже самое касается и подарков. Уже к концу первой декады декабря у самых ходовых подарков (мелкая бытовая техника, парфюмерия, косметика, игрушки, сладкие подарочные наборы) появляется новогодняя наценка, а к середине третьей декады наступает ценовой пик. Разница между обычной и пиковой ценами может составить 20%. Так что поторопитесь!

Фото: Shutterstock

Пользуемся банковской картой с кешбэком

Еще один способ сэкономить, причем буквально на всем: это расплачиваться в магазинах бесплатной банковской картой с кешбэком. Завести дебетовую карту с выгодным кешбэком можно в банке ВТБ. Кешбэк в размере 2% будет приходить за покупки в супермакетах и доставку готовых блюд, за пользование ресторанами, кафе и фаст-фудами, за поездки на такси, в городском и пригородном транспорте. Помимо кешбэка карта позволит воспользоваться и другими преимуществами банка ВТБ.

Производить любые банковские операции в ВТБ просто и выгодно, а самые необходимые операции доступны в приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн всего за два клика – это платежи, переводы, оплата услуг, управление лимитами.

Один из продуктов, который поможет легко и надежно распоряжаться бюджетом - дебетовая карта ВТБ. Ее основные преимущества: бесплатное обслуживание (без условий), бесплатные платежи и переводы по номеру телефону в другие банки по всей стране (до 100 000 руб./мес.), оплата ЖКХ и штрафов без комиссии. Кроме того, владельцам дебетовых карт ВТБ доступен накопительный счет с % на ежедневный остаток. А еще удобная оплата смартфоном с помощью сервисов Mir Pay и Samsung Pay (только для клиентов с Android).

Еще один плюс карты: программа лояльности «Мультибонус». Кешбэк в размере 2% одновременно работает в самых популярных категориях: супермаркеты, транспорт, рестораны. Помимо этого, можно получить дополнительный кешбэк до 50% за покупки, совершенные у партнеров банка. Чем больше вы совершаете покупок по карте - тем больше у вас кешбэк. Перед Новым годом это особенно актуально.

Кешбэк начисляется мультибонусами, которые при желании можно конвертировать в рубли по курсу 1 мультибонус =0,85 р. Также накопленные мультибонусы можно потратить на товары и услуги из каталога программы лояльности. Это подарочные сертификаты популярных магазинов и сервисов, авиа и ж/д билеты, бронирование отелей, билеты в театры и на различные представления, а также многое другое.

Снимать по карте деньги без комиссии можно в 16 тысячах банкоматов по всей стране.

Оформите бесплатную дебетовую карту онлайн. За это вы получите приятный бонус - 1000 рублей после первой покупки.

КСТАТИ

Как купить всем подарки и не оказаться на мели

- Составьте список друзей и родственников, которым нужно купить подарки. Это позволит не накупить лишнего.

- Рассчитайте бюджет. Помните, что после Нового года вам еще придется на что-то жить.

- Сравнивайте цены на разных маркетплейсах. Бывает, что на одном маркетплейсе ценник со скидками выше, чем в другом без скидок

- Экономьте на упаковке. Это лишние 500 рублей к подарку. Проще купить рулон красивой упаковочной бумаги и оформить подарок самому, либо же заменить упаковку красивым пакетом.

- Сравнивайте ценность подарка и его цену. Не покупайте за дорого барахло, которое будет потом пылиться на полках.

Реклама Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Сроки акции: с 01.11.22 по 31.03.23. Подробнее на vtb.ru 0+ LjN8KEi7X