Судовые лазареты: надо ли спасать матроса за 40 минут

Плавбаза Всеволод Сибирцев. Фото: ГК Доброфлот

На днях председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения обязанностей и.о. начальника Приморского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального cледственного управления на транспорте Андрея Райхерта. Решение об этом было принято в ходе приема граждан. Причиной послужило двухлетнее судебное разбирательство между врачом плавбазы «Доброфлота» и матросом. Личный контроль Бастрыкина переводят это дело из разряда спора между врачом и пациентом в принципиально иную плоскость. Но повестке стоит вопрос: будет ли у российских рыбаков возможность получать медпомощь в море? Или безопаснее будет следовать существующей букве закона и на каждый случай травмы вызывать вертолет с берега, что автоматически снимает всю дальнейшую ответственность с капитана, даже если вертолет не прилетел.

ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЯ

В конце ноября во время личного приема к Бастрыкину обратился мужчина, который работал матросом на рыболовном судне в Охотском море. В январе 2020 года на одном из сейнеров «Доброфлота» произошла непредвиденная ситуация - левую руку обратившегося раздавили металлические тросы рыболовного трала. Они сотворили с рукой то, что случается по аналогии с детской игрой «крапива» - перекрутили вокруг своей оси мягкие ткани. Большой палец был оторван моментально, мышцы предплечья были буквально раздавлены, хотя и остались висеть на коже.

Капитан сейнера-траулера (СТР) - опытный рыбак и руководитель - оценил масштабы травмы и моментально прервал промысел. Это подтверждают записи в судовом журнале, спутниковый мониторинг и показания свидетелей - сейнер остановил работу сразу же после инцидента на борту и начал движение к ближайшему врачу в Охотском море. Однако на приеме у председателя Следкома заявитель настаивал на обратном.

Перед капитаном СТР встал выбор – транспортировать истекающего кровью матроса в ближайший порт в Магадан и передать его береговым врачам, или доставить пострадавшего на борт плавбазы «Залив Восток», где развернут постоянно действующий госпиталь и дежурит хирург-травматолог. Переход к Магадану занял бы около 12 часов (!), маршрут к плавбазе – менее 40 минут. Капитан принял единственное верное в этой ситуации решение и через 40 минут после травмы матрос уже был на операционном столе. Стоит напомнить, что дело происходило в январе в Охотском море. Порт Магадан и подступы к нему были закрыты – в условиях Крайнего Севера акватория полностью покрывается непроходимым льдом. Кроме того, ледовый класс сейнера не позволяет пробиваться через ледяные преграды.

ВСЕ ДЛЯ СПАСЕНИЯ

На плавбазе «Залив Восток» пострадавшего передали хирургу, который приступил к спасению жизни мужчины. Позже во время судебного разбирательства две независимых группы медэкспертов из разных регионов придут к одинаковому выводу: при такой травме и своевременной транспортировке пострадавшего вывод о возможности сохранения верхней конечности носит вероятностный характер. В условиях морской качки была проведена сложнейшую операция, остановил кровопотерю, купировал болевой шок. рыболовный сейнер и плавбаза компании находились достаточно близко друг от друга. В противном случае пострадавший мужчина мог погибнуть от обильной кровопотери по пути в Магадан.

Судовой лазарет. Фото: ГК Доброфлот

Кстати, наличие хирурга на плавбазе «Залив Восток» это далеко не случайность, а результат планомерной работы судовладельца. В рамках собственной программы «Доброфлот» развернул на всех своих плавзаводах и плавбазах мощные судовые лазареты – с операционными, рентген-кабинетами, отдельными палатами и штатными хирургами-травматологами. Крупнейшая плавбаза «Всеволод Сибирцев» и вовсе имеет на борту стоматологический и гинекологический кабинеты (можно рассмотреть на виртуальной 3D-экскурсии), а в период пандемии COVID была оборудована дефицитными аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами. В госпитале плавбазы были выделены «красная» и «зеленая» зона на случай карантинных мероприятий, изолированы четыре палаты, в которых установлена замкнутая система вентиляции и очистки воздуха.

Стоит отметить, что подобные нововведения и инвестицию в медицину – сугубо инициатива судовладельцев «Доброфлота». Полноценные лазареты и хирурги на плавбазах позволяют мелким промысловым судам всегда находиться рядом с врачом, ведь сейнеры и траулеры обычно ведут промысел рядом с «материнским» плавбазами. Услугами плавучих госпиталей пользуются и рыбаки сторонних компаний, которые не могут похвастать столь высокой организацией медицинской службы на флоте.

Специалисты медслужбы «Доброфлота» много раз спасали жизни рыбаков в море. Нередко они приходили на помощь в трудную минуту экипажам судов других российских и иностранных компаний.

• 21 сентября 2014 года, Сахалинская область. На рыболовецком судне «Багратион» произошло возгорание гофротары. С горящего транспорта на плавзавод «Капитан Ефремов» были эвакуированы 62 члена экипажа.

• 24 сентября 2019 года, Тихий океан. У острова Итуруп на одном из крупнейших плавзаводов России произошел пожар – горел «Петр Житников», брат-близнец «Всеволода Сибирцева». Рядом было два судна группы компаний «Доброфлот», которые приняли на борт пострадавших: 170 человек переместились на «Всеволода Сибирцева», 42 – на «Залив Восток».

• В январе 2020 года «Всеволод Сибирцев» группы компаний «Доброфлот» принял участие в спасении экипажа рыболовного траулера «Энигма Астралис», на котором 21 января произошло возгорание, на борт плавзавода были доставлены 47 членов экипажа, которым была оказана медицинская помощь.

В настоящее время в России нет федеральных стандартов, регламентирующих оказание помощи больным и пострадавшим на судне. Устав службы на судах рыбопромыслового флота лишь предписывает иметь судового врача при численности экипажа более 100 человек, а это значит, что 90% существующих рыбопромысловых судов по закону не должны иметь врачей в экипаже. И в случае травмы один из членов экипажа (чаще всего старпом) смотрит в книгу-инструкцию и бинтует оторванную конечность как может. Все, первая помощь оказана, требования закона выполнены. Очевидно, что при таком подходе говорить о полноценной организации медпомощи в российском рыбопромысловом флоте не приходится. Так, а что же случилось в январе 2020 года на «Заливе Восток» с матросом?

ПОШЕЛ НА ПОПРАВКУ

После операции врач приступил к медикаментозному лечению на борту. На следующие сутки после травмы – ситуация стабильная, температура не растет, угрозы жизни нет. По прибытию в порт Находка пострадавшего передали в городскую больницу. На 4-е сутки врачи сосудистого отделения Находкинской больницы решили провести исследование сосудов руки – ангиографию. И лишь на 11-е сутки лечения на берегу хирурги клиники приняли решение об ампутации.

Через четыре месяца в мае 2020 года матрос подал в суд. Пострадавший считает, что его лишком долго доставляли на берег, поэтому он лишился руки. Не из-за травмы, вследствие которой мягкие ткани были перекручены и отделены от кости, а из-за несвоевременной доставки на берег. По мнению заявителя, капитан сейнера обязан был попытаться пробиться в порт Магадан через ледовые торосы, поставив жизнь всего экипажа под угрозу, или же вызвать вертолет для эвакуации. Хирург плавбазы тоже был обязан вызвать вертолёт. Как долго вертолет из Магадана добирался бы до заданной точки Охотского моря – матрос не знает.

Фото: ГК Доброфлот

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Представитель ГК «Доброфлот» Михаил Соколов:

«Группа компаний «Доброфлот» считает действия капитана судна и судового врача исключительно верными. Юридическая служба «Доброфлота» приложит все усилия, для того чтобы защитить наших сотрудников. За медицинской помощью к врачам судов «Доброфлота» каждый год обращаются экипажи судов других рыбодобывающих компании, а также рыбаки из Японии и Кореи. Надеемся, что опыт «Доброфлота» по созданию медподразделений на флоте послужит примером для других участников отрасли».

СУД ДА ДЕЛО

Организации, предоставляющие услуги эвакуации вертолетом, без участия капитана и судовладельца решают, полетит или не полетит винтокрылая машина по вызову. Обвинять капитанов судов в том, что на его небольшой траулер в шторм не прилетел вертолет нельзя, ведь регламенты вылета санитарной авиации не зависят от них.

Приморская транспортная прокуратура взяла это непростое дело под тщательный контроль и несколько раз отправляла дело на доследование. Следственные действия позволили выстроить полную картину того, что в действительности произошло и все ли меры спасения жизни и сохранения здоровья предприняли должностные лица. В ходе следствия были проведены важнейшие медицинские экспертизы. «Со стороны врача оказана соответствующая медицинская помощь, купирован травматический шок, остановлено кровотечение из поврежденных сосудов», - указано в материалах дела.

Две судоводительские экспертизы подтвердили, что СТР «Калиновка» и плавбаза «Залив Востока» не могли зайти в порт Магадан, так как их ледовый класс этого не позволяет. Капитан порта не разрешал зайти, ведь суда могли получить пробоину ото льдов и таким образом поставить под угрозу жизни своих экипажей.

Оказанная экстренная медицинская помощь через 40 минут после травмы спасла матросу жизнь. Конечно сохранение руки для молодого человека не менее важный вопрос, но это уже тактика лечения, которую осуществляли врачи в течение двух недель, и она никаким образом к действиям капитана не относится. Конечно, привлеченные следствием эксперты и медицинская комиссия рассмотрели вариант, чтобы было бы, если эти повреждения руки сразу начали лечить на берегу. «Поскольку переход до Магадана занял бы 12 часов, то мог усугубиться травматический шок и наступила бы смерть пострадавшего», - дает свою оценку экспертиза.

Теперь в этом деле будут разбираться следователи центрального аппарата. И здесь важно понимать, что они будут не только оценивать действия капитана и судовладельца. Следствию предстоит вновь вынести вердикт для тысяч рыбаков, которые находятся в море и тянут свою трудовую лямку. Еще до этого случая оказание медицинской помощи в море стало настоящей головной болью для всех рыбопромысловых предприятий. Травматизм на флоте остается высоким, а вот связываться с организацией медицинской помощи судовладельцы не хотят, ведь если раньше была вероятность получить претензии на ее качество, то теперь можно сесть в тюрьму. А ведь без создания медицинской службы и оборудования полноценных лазаретов, судовладельцы вынуждены в случаях необходимости экстренной медицинской помощи либо заказывать санитарный вертолет, вылет которого ограничен по районам промысла и погодным условиям, либо транспортировать пострадавшего на берег. Вот только последствия этой транспортировки не всегда оправданы с учетом удаленности от берега штормовых и ледовых условий. А травмы, как правило, получают именно во время штормов.

Фото: ГК Доброфлот

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Компания «Доброфлот», имеющая в активе три плавзавода и около 1,5 тысяч плавсостава, первая среди дальневосточных рыбаков реанимировала систему оказания медицинской помощи в море по старым советским лекалам. Предприятие за 5 лет заново создало лицензированную полноценную медпомощь. Это как раз позволило спасти жизнь заявителю. Итоги расследования поставлены под сомнение потому, что пострадавший выразил «уверенность», что если бы его забрал вертолет, то врачи смогли бы спасти ему руку.

Поэтому разбирательства пошли на второй круг. И вновь за этим делом будет следить вся отрасль. И пока не будет принято решение, нельзя исключить, что оказывать медицинскую помощь в море даже в лазаретах временно не будут. В то же время, рыбаки имеют право на ее получение как это прописано в федеральном законодательстве. Вот только что будет рыбакам за оказание медпомощи в море – вопрос пока открыт.