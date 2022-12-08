Новый выпуск «Женских историй» о тех, кто заботился о нас, когда мы были маленькими – о старшем поколении

Национальный проект «Демография» уделяет особое внимание старшему поколению и помогает развивать комплексные программы для повышения качества жизни людей старшего возраста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, как в этом помогает национальный проект «Демография», беседуют Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая с гостями «Комсомолки» Марией Морозовой, генеральным директором Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, и Елизаветой Олескиной, генеральным директором Благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

Национальный проект «Демография» уделяет особое внимание старшему поколению и помогает развивать комплексные программы для повышения качества жизни людей старшего возраста. Недавние исследования говорят о том, что средняя продолжительность жизни в России выросла и превысила 73 года. И в целом в обществе меняется отношение к старению, которое рассматривается многими теперь не как «возраст дожития», а как период, открывающий возможность продуктивно «пожить для себя». Ведь дети выросли, профессиональные задачи выполнены, и появилось время для воплощения личных давнишних желаний. Кроме того, эти люди представляют богатый ресурс для общества: они активны и способны еще на многое – и как профессионалы, и как граждане своей страны. Интересно, что термин «активное долголетие» все чаще и чаще применяется в стратегических документах государственных программ. Старение сейчас рассматривается как драйвер экономических и политических перемен.

– Но речь не только о бодрых, румяных, спортивных, которые еще и в поход пойдут и всех односельчан заведут, – комментирует Мария Морозова. – Состояние здоровья многих людей пока еще не успевает за продолжительностью жизни. Поэтому важно не просто гнаться за продолжительностью жизни, а увеличивать продолжительность здоровой и финансово благополучной жизни в этом возрасте. Активное долголетие должно быть про всех, про все 37 миллионов пожилых людей в стране, – это возможность для каждого вне зависимости от количества лет и состояния здоровья вести максимально полноценный и достойный образ жизни. Ради достижения этих целей мы вместе с Высшей школой экономики в 2018 году разработали Концепцию политики активного долголетия.

Это работа в трех основных направлениях.

Первое – здоровье граждан старшего поколения. Второе - обеспечение достойной жизни в старшем возрасте. Наконец, третье – активное участие в жизни общества. Внутри этих направлений уже есть свои подразделы и своя «математика», отражающая достижения или, наоборот, недоиспользованный потенциал людей старшего возраста и недостаточную степень их поддержки.

Причем потенциал этих людей, ресурс их знаний, компетенций, жизненного опыта, желание быть нужными – ключевой фактор активного долголетия. Когда человек понимает, что он нужен своей стране, своей семье, своим близким, он живет полноценно.

- Ситуация шире, – высказывает свое мнение Елизавета Олескина. – Нужными хочется быть не только пожилым людям, нужными хочется быть каждому. А потребности в их многообразии существуют в любом возрасте.

То, что мы начинаем видеть в пожилых людях полноценного себя с потребностью быть любимым, нужным, занятым, участвовать в жизни общества, продолжать учиться – это хороший знак. Значит, мы медленно, но верно движемся в сторону правильной цели. Но главное не впасть в крайности, как мы любим. Картина-то сложная, и человек сложный в любом возрасте.

Концепция активного долголетия должна работать по принципу – ничего для нас без нас.

Для справки

Согласно Европейскому докладу за 2011 год, посвященному предупреждению жестокого обращения с пожилыми людьми, около 20% пожилых людей ежегодно испытывают психологическое насилие. Порядка 4% пожилого населения – жертвы финансового мошенничества. Примерно 3% людей старшего возраста подвергаются физическому насилию.

И 1% людей преклонных лет испытывают на себе насилие сексуальное. Около 2,5 тысяч пожилых людей в мире ежегодно погибают от рук членов семьи.

Это официальные цифры. Скорее всего, по разным причинам очень заниженные.

Эта система многим заново подарит вкус жизни

При поддержке национального проекта «Демография» в России сейчас выстраивается система долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами, которые зависимы от посторонней помощи и ухода. Благотворительный фонд «Старость в радость», первоначально выступивший в роли инициатора проекта, обеспечивает в настоящее время методическую поддержку работ, которые ведут в проекте регионы-пилоты под руководством Минтруда России.

– Основная идея и задача СДУ – во-первых, дать возможность иметь максимальное качество жизни людям с любыми ограничениями, дать им право выбора, где жить, как получать помощь; во-вторых, поддержать ухаживающие семьи, – объясняет Елизавета Олескина.

Попутно СДУ может выявить «невидимок» – особенно одиноких пожилых людей, нуждающихся в той или иной помощи и обеспечить межведомственную координацию между различными учреждениями, чтобы эта помощь оперативно осуществилась.

В настоящий момент в 34 регионах (пока только в пилотных районах) у людей появляется такая помощь – бесплатная, минимально необходимая, на дому, помощь в дневных центрах, в которых люди могут проводить полдня или несколько дней в неделю, для того, чтобы их близкие могли спокойно пойти на работу, а пожилой человек не оставался бы узником квартиры и не сидел бы круглосуточно один в четырех стенах. Постепенно появляются пункты проката средств технической реабилитации, школы ухода, которые выходят на дом, помогают, чем могут.

В некоторых пилотных регионах родственникам предлагают стать профессиональным ухаживающим за своим близким и получать плату за это точно такую, какую бы государство назначило бы за уход за постороннего человека. То есть семья может выбрать удобный формат помощи.

И уже сейчас можно сказать, что результаты есть: многим людям удалось выжить прошлой зимой и не замерзнуть в собственном доме только потому, что они сами не в состоянии топить. И это те люди, которые не смогли попасть в больницу, потому что они остались без помощи и отказались переезжать в интернат. Есть и те, кого подняли на ноги в интернате, а дома подхватил помощник по уходу.

Это должно стать нормой.