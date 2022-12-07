Победителям третьего сезона БумБатла вручили награды на форуме #МЫВМЕСТЕ

Заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко с БумБоем – маскотом акции БумБатл. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

В Москве на гражданском форуме #МЫВМЕСТЕ вручили награды победителям третьего сезона БумБатла - всероссийской экологической акции по сбору макулатуры. Акция проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Экология». По всей России взрослые и дети собирали бумагу и картон для переработки, чтобы дать отходам новую жизнь. Как рассказала в ходе церемонии награждения вице-премьер России Виктория Абрамченко, участники БумБатла сдали в пункты сбора более 63,3 тысяч тонн вторсырья. Такой объем позволит спасти от вырубки 12 тысяч гектаров леса – это действительно большой вклад в сохранение окружающей среды.

«Ряд новых привычек у подрастающего поколения эффективно формируется только в семье либо в кругу единомышленников. Это касается и привычек в сфере экологии: мы можем вводить специальные обучающие занятия, подробно рассказывать о пользе раздельного сбора отходов, но только практика и наглядный пример дают детям возможность для формирования навыка, - отметила Виктория Абрамченко. - БумБатл - отличный проект, в котором благодаря атмосфере соревновательности с удовольствием участвуют не только школьники и дошклолята, но и студенты, и сотрудники компаний».

Награды победителям акции вручили представители Администрации президента России, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты». В номинациях «Вуз» и «Ссуз» миниатюрные статуэтки БумБоя – маскота акции – получили студенты Иркутского национального исследовательского технического университета и Советского техникума-интерната из Калининградской области. Среди регионов победителем стала Московская область. В номинации «Компании» в тройку лидеров вошли ретейлер X5 Group, Сбербанк и Почта России.

Награды победителям третьего сезона БумБатла вручили на гражданском форуме #МЫВМЕСТЕ. Фото: АНО «Национальные приоритеты».

Победителей креативного конкурса БумБатла ждал совершенно особый приз. На форуме #МЫВМЕСТЕ они провели совместный стрим с амбассадорами акции 2022 года – певцом Хабибом и гимнастками Диной и Ариной Авериными. Победу в креативном конкурсе одержали учащиеся гимназии №1 Туапсе Краснодарского края, средней школы №17 Сухого Лога Свердловской области, Федоровской СОШ из ХМАО - Югра и Северной средней школы №2 Белгородской области. Ребята пообщались со звездами, которые рассказали школьникам о своих экологических привычках.

Организаторы также отметили большой вклад партнеров акции в экопросвещение и популяризацию сортировки отходов. Экологическое движение по сбору макулатуры поддержали «Молодежка ОНФ», Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры», «Российское движение школьников», «Федеральный центр допобразования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения РФ, а также компания «Убиратор».

Взрослые и дети со всей России собирали макулатуру для дальнейшей переработки. Участники третьего сезона БумБатла собрали 63,3 тысяч тонн вторсырья! Фото: сайт акции БумБатл.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За три года в Бумбатле приняли участие более 3,3 млн человек

Акция БумБатл проводится в России с 2020 года, ее организует АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. Нынешний третий сезон стал самым массовым: в 2022 году в сборе макулатуры участвовали 2,1 миллиона человек! Для сравнения: в 2020 году к акции присоединились 385 тысяч активистов, а в 2021 году – уже 900 тысяч человек.

За два месяца участники третьего сезона собрали 63,3 тысяч тонн бумажных отходов и тем самым спасли от вырубки около 1,2 миллиона деревьев (или 12 тысяч га леса). А еще - сэкономили более 1,26 миллиона тонн воды, сберегли свыше 63,3 миллиона кВт электроэнергии и предотвратили выброс в атмосферу 104 тысячи тонн углекислого газа.