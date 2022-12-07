Лучшие спортивные инициативы 2022 года получили награды Минспорта РФ

Одним из победителей всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику в сфере физической культуры и массового спорта стал Мичуринск Тамбовской области. Фото: администрация Мичуринска Тамбовской области.

Минспорта РФ подвело итоги всероссийских конкурсов лучших спортивных инициатив 2022 года. С 7 по 9 декабря в Москве проходит Деловой форум, в рамках которого сегодня были объявлены победители - самые яркие проекты, посвященные спортивному образу жизни и популяризации физической культуры. Их придумали и воплотили активные, целеустремленные люди, по-настоящему влюбленные в спорт и во всё, что с ним связано.

Конкурсы, направленные на продвижение федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», проводились как среди субъектов страны и муниципалитетов, так и региональных СМИ, а также молодёжи. Заявки на участие в них приходили со всей страны – от Балтийска Калининградской области до Комсомольска-на-Амуре.

В презентациях конкурсанты рассказывали о своих практиках, направленных на продвижение массового спорта. В их числе - строительство уличных спортивных площадок, дворовых футбольных полей и хоккейных кортов, бесплатное предоставление тренировочных возможностей всем желающим, проведение массовых спартакиад, вовлечение в занятия спортом маломобильных людей, организация новых спортивных школ и секций, соревнования для детей и пенсионеров и многое другое.

Лучшие спортивные проекты 2022 года выбрало экспертное жюри, в которое вошли представители Минспорта РФ, известные спортсмены, журналисты и общественные деятели.

Дипломы и памятные призы победителям и лауреатам вручил министр спорта РФ Олег Матыцин. Фото: Максим Киселев/ТАСС.

По результатам конкурса среди субъектов РФ был составлен рейтинг ТОП-10 регионов, который возглавила Калужская область. Во всероссийском конкурсе среди муниципальных образований на лучшую муниципальную практику в сфере физической культуры и массового спорта победу празднуют города Семёнов Нижегородской области, Мичуринск Тамбовской области, Екатеринбург и Тобольск. В конкурсе «Займись спортом!» среди детей и молодежи на лучший спортивный проект наградами отмечены ребята из Липецкой и Свердловской областей, городов Клин и Нижний Новгород. Мы также поздравляем наших коллег из редакции районной газеты "Лебедянские вести" – победителей в номинации «Лучший материал в печатных региональных СМИ “Спортивный регион”».

Дипломы и памятные призы победителям и лауреатам вручил министр спорта РФ Олег Матыцин.