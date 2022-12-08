Боец, отбивший гранаты, енот-десантник и любовные истории. 12 лучших видео KP.RU в 2022 году

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Год, в котором было место абсолютно разным эмоциям: мы любили, смеялись, переживали утраты, вдохновлялись нашими героями… Но главное - мы всегда были вместе с вами. Прощай, 2022! А напоследок вспомним лучшие сюжеты команды KP.RU

Весной вся страна узнала о мужестве и доблести наших героев, военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Благодаря документальному фильму «Комсомолки», вы убедились - герои среди нас!

Настоящий русский богатырь, невозмутимый солдат, виртуозно отбился от дрона ВСУ. Он откинул от себя несколько гранат и смог выбраться живым. Эти кадры поразили весь мир…

В 2022 году от нас ушел папа… главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он возглавлял редакцию с 1999 года и был одним из самых влиятельных медиаменеджеров России. Мы всегда будем помнить его

Также страна потеряла кумира поколения, голос 90-х и настоящую легенду - Юру Шатунова. В этой истории до сих пор много вопросов. На многие из них мы попытались ответить в документальном фильме «Любовь моя, Юра. Тайна популярности Шатунова»

Но этот год подарил нам новую звезду! Он на весь мир кричит «Я – русский». Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, покорил миллионы сердец. Многие узнали его историю подробнее из нашего сюжета:

Внимание зрителей в этом году было приковано к теме спецоперации на Украине. Десятки репортажей из зоны СВО выпустили наши военкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин. Мы одними из первых показали, как живет город Мариуполь. Это видео посмотрели полтора миллиона наших зрителей.

Поддержка наших бойцов - вот еще одна тема, которая волновала всех россиян. Люди не остались в стороне и каждый сделал все, чтобы помочь солдатам. Кто-то шил для них теплую одежду, кто-то переделывал Ниву в военный внедорожник, а мальчик по имени Алеша просто провожал бойцов, желая им удачи

Но, пожалуй, самый необычный помощник - енот-десантник по кличке Херсон. Верный друг и талисман наших военных

А вот еще одна удивительная история о настоящей дружбе человека и животного. 12 дней щенок защищал четырёхлетнюю девочку, которая скиталась по тайге, кишащей медведями и волками.

А там, где поддержка - рядом всегда есть любовь. Об этом прекрасном чувстве мы не забывали никогда. И даже посвятили ему целую серию сюжетов о самых крепких семейных парах российского шоубиза. Посмотрите, и скорей же идите и обнимите своих любимых!

К сожалению, иногда любовь обходится слишком дорого. Визажист Дарья Холодных лишилась 2,5 миллионов рублей из-за романа с альфонсом. Невероятная история разоблачения обманщика

Объехать всю Россию - вот это вызов для путешественника! Журналисты KP.RU Владимир Ворсобин и Иван Макеев добираются автостопом от Калининграда до Владивостока. Через бесконечные разговоры с простыми людьми, случайные встречи и сотни километров дорог они узнают, чем сейчас живет и дышит настоящая, нетелевизонная Россия. И это путешествие продолжается! Присоединяйтесь к нам!