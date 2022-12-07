Правнучка автора "Левши" Татьяна Лескова отметила столетие в Рио-де-Жанейро. Фото: телеграм-канал Майи Кучерской

Поразительно, но у писателя Николая Лескова есть правнучка. И не просто есть. Татьяна Юрьевна Лескова - жива, здорова и 6 декабря с размахом отметила свое столетие в Рио-де-Жанейро. Да так отметила, что ведущая бразильская газета "О глобо" поздравила Лескову аж на первой странице. Несмотря на то, что накануне в Бразилии случился футбольный праздник (футболисты обыграли Южную Корею с разгромным счетом), юбилей Татьяны Юрьевны оказался важнее.

Татьяна Юрьевна Лескова - жива, здорова и 6 декабря с размахом отметила свое столетие в Рио-де-Жанейро. Да так отметила, что ведущая бразильская газета "О глобо" поздравила Лескову аж на первой странице. Фото: телеграм-канал Майи Кучерской

Лескову невероятно чтят в Бразилии. Дело в том, что Татьяна Юрьевна стояла у истоков бразильской балетной школы.

Она родилась в 1922 году в Париже, переехала в Бразилию во время Второй мировой войны. Ее длинная жизнь сложилась увлекательнее некоторых приключенческих романов.

"Душа у меня русская, характер - французский, а вот бразильянского во мне ничего нет", - говорит Татьяна Юрьевна. Такая русская душою, (кстати, она говорит по-русски без акцента), впервые она попала на родину своего прадедушки только в возрасте 63 лет.

Юбилей Татьяны Лесковой затмил победу Бразилии по футболу. Фото: телеграм-канал Майи Кучерской

Сейчас Татьяна Юрьевна, понятное дело, на пенсии, но ведет активную жизнь. Много читает, освоила компьютер. Лучшим произведением прадеда считает "Очарованного странника". Лучшим произведением литературы в принципе - "Войну и мир" Толстого. Она продолжает любить балет и до пандемии много разъезжала по миру на премьеры.

Лескову невероятно чтят в Бразилии. Дело в том, что Татьяна Юрьевна стояла у истоков бразильской балетной школы. Фото: архив Татьяны Лесковой

Накануне юбилея Татьяны Лесковой в Рио приехала писательница Майя Кучерская со съемочной группой. Кучерская снимает фильм про Татьяну Юрьевну..

Как пишет Майя Александровна в своем телеграм-канале, столетие Лесковой было праздником жизни. Собралось сто гостей (по числу лет виновнице торжества), в основном - из балетного мира, конечно, поэтому все танцевали превосходно. Потом танцевала и сама донна Таня, а в финале праздника - запела любимую - Non, je ne regrette rien!

Она родилась в 1922 году в Париже, переехала в Бразилию во время Второй мировой войны. Ее длинная жизнь сложилась увлекательнее некоторых приключенческих романов. Фото: архив Татьяны Лесковой

На просьбу поделиться главным советом жизни, ответила так:

- Нужно любить свою работу. Любить семью. Любить хорошо поесть.