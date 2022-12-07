Перспектива заразиться COVID-19 и свиным гриппом одновременно вполне реальна

Человечеству грозит коинфекция. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Мнительных пользователей соцсетей сильно обеспокоила информация, которую недавно обнародовал портал MedicalXpress со ссылкой на научный журнал Nature Microbiology.

Британские ученые из Университета Глазго (University of Glasgow) сообщили, что заразили человеческие ткани – сначала легочную, а потом и бронхиальную - двумя разными вирусами одновременно. В клетки проникли вирус гриппа А (influenza virus A -IVA) и респираторный вирус (respiratory syncytial virus - RSV). В результате коинфекции, как называют медики подобные заражения, появились гибридные вирусы - эдакие помеси, несущие, как геномы обоих патогенов, так и их отдельные фрагменты. Исследователи считают, что химеры более заразны и обладают большей поражающей способностью, чем каждый вирус по отдельности. Химеры активнее уходят и от иммунной системы.

Авторы публикации подчеркнули, что экспериментировали, что называется, в пробирке – in vitro. Полученные результаты необходимо проверить in vivo - в экспериментах на животных. Так что до обобщений пока далеко – предстоит еще определить, какие именно вирусы способны образовывать гибриды. Но конспирологи удовлетворились и столь малым, сделав вывод о том, что на человечество рано или поздно все-таки нападет гибрид вирусов свиного гриппа и COVID-19. Кстати, перспективы подобного кошмара в мае нынешнего года обрисовывал основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью испанским журналистам:

«Это может быть вирус, который … выйдет из мира природы…По моим оценкам, существует пятидесятипроцентная вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения… »

Да и баба Ванга чем-то таким грозила.

Гибридизация вирусов может привести к новым опасным заболеваниям. Фото: Shutterstock

Подозрения паникеров, укрепило недавние сообщение пресс-службы Роспотребнадзора о том, что свиной грипп выявлен в 74 субъектах РФ. Как свидетельствует официальная статистика, не перестал пакостить и COVID-19 – к примеру 7 декабря 2022 года в России было зафиксировано 6935 новых случаев заражения. То есть, инфекционная обстановка обострена, плотность вирусов, если так можно выразиться, высока. Стало быть, и вероятность того, что какой-нибудь гриппозный H1N1 и ковидный Омикрон сольются в злобный гибрид, и в самом деле имеется.

Случаи, когда людей заражают сразу два вируса, специалистам известны – такое бывает при ОРВИ. Но «свиного ковида» пока не обнаружено. Медики клянутся. Правда анонимно. И большинство агитируют за прививки.