Ургант и Нагиев ведут вечеринки за 4 миллиона, а Хрусталев и Мусагалиев – за 2 миллиона

Раньше Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев были вместе в телеэфире «Вечернего Урганта». А теперь каждый по отдельности зарабатывает ведением частных мероприятий. Хрусталев востребован сейчас больше чем Ургант, при этом его гонорар ниже в два раза. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В разгаре пора предновогодних частных мероприятий, все заказы на новогоднюю ночь и каникулы предоплачены. В эти дни звезды всегда работали с большим энтузиазмом, так как получали за предпраздничные дни и в каникулы двойной гонорар. Теперь ситуация изменилась. Повышенные гонорары остались только 31 декабря и 1 января, а число предновогодних корпоративов и частных вечеринок по оценкам представителей индустрии сократится примерно на 30 – 50 % по сравнению с той ситуацией, которая была до пандемии. Так что заказы теперь нарасхват: ими обеспечены топовые знаменитости, которые работают теперь с еще большим энтузиазмом. Если музыкантов и их гонорары мы уже обсуждали, то теперь расскажем – кого и за какие деньги зовут вести мероприятия, на которых артисты поют, а народ развлекается. Остроумный и веселый ведущий – залог успешной вечеринки. В то время, как эстрадные исполнители зарабатывают свои миллионы за час на сцене, и за вечер успевают выступить на паре мероприятий, то ведущий вечеринки за эти же деньги развлекают публику весь – иногда часто пять подряд.

После того как стало известно, что музыкальную премию «Золотой граммофон» впервые с 2008 года проведет не Иван Ургант, а Вадим Галыгин – появились слухи, что Урганту больше не рады также и на частных мероприятиях. Однако, это не совсем так. Иван Ургант не снижал гонорар за ведение вечеринок, презентаций – просто изменился курс валюты. Один из самых известных организаторов звезд на любые мероприятия Табриз Шахиди уверяет: «Иван как стоил 60 тысяч евро, так и стоит». Но год назад это было – 4 млн. 980 тыс. руб, а сейчас – 3 млн. 954 тыс. руб. Ургант ездит вести то в Казахстан, то в Азербайджан. Есть у него работа и в Москве, и в регионах – ведет частные вечеринки. Гораздо меньше, чем раньше – но раз в неделю работа есть. Вот и Алла Михеева не скрывает, что иногда ведет даже вместе с Ургантом корпоративы.

Александр Гудков прилетел в Москву из-за границы к декабрю – в надежде подзаработать в горячую предновогоднюю пору. Ведущих такого уровня редко зовут в одиночку, обычно – в паре. Так работа самого Гудкова стоит 2 млн. руб, плюс его напарница Екатерина Варнава – еще 2 миллиона. Артисты заявляют чистый гонорар, к которому у заказчика добавляются расходы – плюс 10 процентов от сумму для ИП. На Гудкова спрос невелик, а Варнава – нарасхват.

Классика жанра: Николай Басков - лучший тамада не только на свадьбе, но и на любом корпоративе, юбилее, новогоднем вечере последние лет десять. Табриз Шахиди называет гонорары известного артиста: «Коля всегда 3,5 млн. за выступление и 5 млн. – за ведение плюс выступление».

Гонорары у ведущих Малахова и Баскова высокие, но они весьма избирательны в выборе мероприятий и заказчиков — все подряд не ведут.

Андрей Малахов ведет также за 3 – 3,5 млн. руб. Но стать его заказчиком сложно – за любую работу не берется, выбирает только те мероприятия, которые ему интересны и подходят.

Из женщин-ведущих востребованы и работают на мероприятиях ведущие – Лера Кудрявцева, Яна Чурикова, Екатерина Скулкина. Гонорары звезд зависят всегда от множества факторов – места, заказчика, условий работы. В данном случае они могут варьироваться от 2 до 3 млн. руб. В топе на ведение комики: Дмитрий Хрусталев, Тимур Родригез, Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев, Вадим Галыгин, Гарик Харламов, Демис Карибидис, Гарик Мартиросян. В предновогодние дни их гонорары от 2 до 3 млн. руб. За такой же гонорар ведет актер Игорь Верник. Дмитрий Нагиев стоит от 3 миллионов, но в этом году спрос на него есть, но уже не «нарасхват» как раньше. А вот «короля вечеринок и корпоративов» прошлого года иноагента Максима Галкина* не приглашают вести мероприятия наши обеспеченные соотечественники. Год назад его гонорар был 100 тысяч евро – по курсу декабря 2021 года за один корпоратив артист получал 8 миллионов рублей, за предновогоднюю неделю у него бывало по 5 - 6 мероприятий.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.