«Новая Песня года»: Дава в пиджаке Баскова и оголенная Валя Карнавал

В ДС «Мегаспорт» «Новая Песня года» собрала более 7 000 зрителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже второй год подряд «Песня года» проходит в двух форматах- в традиционном со старыми звездами и в молодежном — с блогерами и кумирами поколения.

В ДС «Мегаспорт» «Новая Песня года» собрала более 7 000 зрителей, а на сцену вышли Люся Чеботина, группа DABRO, Ваня Дмитриенко, Катя IOWA, Артем Качер, Катя Адушкина, Влад Соколовский, Тося Чайкина, Carapacee, Shena?, Милана Хаметова, Milana Star, Тима Акимов, Galibri & Mavik, Guma, Akmal’, Султан Лагучев, Арина Данилова, Esmi, Gazan, Егор Шип, Кирилл Скрипник, ray!, LYRIQ, Chris Yank, Диана Астер, хор академии Игоря Крутого и многие другие артисты.

Однако, как всегда, любители светской хроники обсуждали модные провалы знаменитостей.

Почему, костюмы молодежных кумиров вызвали столько вопросов у пользователей соцсетей, kp.ru объяснил стилист и байер Омар Байрамов.

Стилист, байер Омар Байрамов. Фото: Личный архив

Карина Кросс

Карина Кросс Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Так совпало, что на сцене в этот вечер встретилась бывшая парочка - блогер и певец Дава и его экс-подруга звезда соцсетей Карина Кросс.

С ней Дава общался еще до романа с Олей Бузовой. И расстались они с Кариной не очень хорошо, поэтому за кулисами фестиваля не контактировали. Но на сцене, во время исполнения общей песни, я заметил, ребята обменялись неловкими взглядами.

Что касается экстравагантного наряда Карины, тому есть объяснение. За пару дней до фестиваля Кросс сломала палец во время съёмок программы

Comedy Club. Однако этот факт не помешал ей выйти на сцену: Карина, дабы не подвести своих коллег, провела концерт с гипсом.

Я так предполагаю, что Карине нужно было убрать внимание зрителей с ее больной ноги, за счет этого наряда это получилось. В целом очень классный сценический образ. Даже хочу заметить, что наличие перекрестных лент на голове, перчаток и корсета, таких разных сложных аксессуаров, не выглядит как солянка. Карина смогла это все симпатично упаковать. Глядя на этот образ, я не вижу недостатков, - говорит стилист Омар Байрамов.

IOWA

IOWA Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Делаем скидку на интересное положение IOWA. В таком положении можно все. Мне этот образ напомнил инопланетного рыцаря, или космонавта. Но если дресс-код «Новой Песни года» был «космический Новый год», то IOWA с этим справилась.

Люся Чеботина

Люся Чеботина Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Красиво, я бы даже сказал, роскошно выглядит Люся Чеботина. Идеально подобраны босоножки к красивому платью. 100 из 100.

Shena?

Shena? Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дочка Валерии певица Shena? надела слишком много аксессуаров: тут и шляпа, и очки, и большие золотые серьги. Здесь много лишнего. Из этого всего надо было выбрать что-то одно. Поскольку за всем этим нагромождением непонятно, кто прячется. А учитывая, что мы и так толком не знаем эту девушку, Shena? надо было максимально открыть лицо, сделать красивый макияж, эффектную укладку. Девушка-то эффектная, интересная. А пока мы видим только какую-то таинственную даму, - считает наш модный эксперт.

LIDUS

LIDUS Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Лида Чистякова - молодая певица и старшая дочь артистки Глюкозы. В целом, если брать стиль гранж, то он выдержан идеально. Но девочке этот образ не подходит. У нее детское лицо, светлая кожа. Такая симпатичная девочка и эта искусственная мрачность выглядит просто нелепо, - вынес модный приговор наследнице Глюкозы стилист Омар Байрамов.

Александр Филин

Александр Филин Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Саша - сын знаменитого артиста балета Сергея Филина. Очень талантливый парень. Но увы, образ неудачно подобран. Все не в тему. Кроссовки с штанами никак не сочетаются. Это странная кофточка-сеточка, жилетка в стиле древнего клипа Майкла Джексона «Триллер». Все детали взяты из разных образов и все вместе выглядит, как компот.

Дава

Дава Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Гламурный костюм и грубая обувь Давы между собой никак не сочетаются. Стилисты, видимо, хотели сыграть на контрасте, но не получилось. Лацканы на пиджаке и галстук из атласа, тут же нереальных размеров то ли страза, то ли камни. Но больше похоже на детали от люстры советской эпохи. И вообще пиджак Дава словно позаимствовал из гардероба Николая Баскова.

И если «золотой голос» в своем «шике-блеске» органичен, то Дава, который ранее позиционировал себя, как рэпер, не выглядит, как артист этого жанра.

Валя Карнавал

Валя Карнавал Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Синее платье красивое, но ботинки ужасны. Второй образ-сексуальное платье, которое оголило прелести Вали. Мне нравится этот образ. Она красивая, молодая девчонка. Когда есть, что показать, надо показывать. Молодость все простит. Сексуально, ярко.

Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Очень все банально. 3-4 года в одном цвете, в одном стиле. Скучно, - отругал Дмитриенко стилист Омар Байрамов.

Анна Калашникова

Анна Калашникова Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Аня нарядилась, как героиня аниме для взрослых. Платье, судя по всему, надето без белья. И сверху, как вишенка на торте, нимб. На мой взгляд, слишком фривольный наряд для такого серьезного мероприятия, где половина зрителей — дети.