Хирурги вернут бойца СВО в строй с новым лицом

Военные врачи в Крыму смогли не только сохранить воину жизнь после обширного минно-взрывного ранения головы, но и незамедлительно выполнили весь комплекс неотложных мероприятий, чтобы в будущем вернуть ему часть жизненноважных функций. Фото: Министерство обороны РФ

- К нам из зоны специальной военной операции поступил больной в тяжелом состоянии с диагнозом: взрывная травма, острое кровотечение, отрыв верхней и нижней челюсти с дефектом гортани, - перечисляет фактически смертельные диагнозы старший ординатор отделения челюстно-лицевой хирургии Военно-морского клинического госпиталя Минобороны России капитан медицинской службы Станислав Латуха.

Военные врачи в Крыму смогли не только сохранить воину жизнь после обширного минно-взрывного ранения головы, но и незамедлительно выполнили весь комплекс неотложных мероприятий, чтобы в будущем вернуть ему часть жизненноважных функций. Для восстановления функции речи, глотания и дыхания выполнили протезирование гортани, пластику носа, рта, твердого и мягкого неба, смоделировали язык, чтобы после заживания к нему вернулась чувствительность.

Но что делать дальше, когда у бойца утрачена значительная часть костей черепа и обе челюсти?

Из Крыма воина доставили в Москву к челюстно-лицевым хирургам и стоматологам Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко, которые сделают ему еще несколько восстановительных операций.

- В результате ранения у пациента сформировался дефект обеих челюстей, губ, дна полости рта, правой щеки и поднижнечелюстной области справа, перелом правого скулоглазничного комплекса со смещением. Теперь важно вернуть военнослужащего к нормальной социальной жизни, - показывает на планшете 3-D модель будущего лица военнослужащего начальник Центра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ГВКГ им.Н.Н.Бурденко полковник медицинской службы Сергей Терещук.

На трехмерной модели план по реконструкции черепа. На нем можно увидеть титановые пластины, что будут держать более мелкие реконструированные врачами косточки.

- Для создания новой челюсти планировалось использовать трансплантат из малоберцовой кости, трехмерную модель которого переместили в дефект нижней челюсти и изогнули в соответствии с контурами «донорской» челюсти. После этого создали модель индивидуальной титановой реконструктивной пластины, которая потом была напечатана на 3-D принтере, - объясняет Терещук.

Заново хирургами создан и имплантат в область дна глазницы. Когда его установят на место, он будет поддерживать глаз. Уже после этого воину выполнят эстетическую коррекцию лица, и установят дентальные импланты.

«Благодаря профессионализму военных хирургов, военнослужащий будет адаптирован в обществе, он сможет разговаривать, питаться, говорить, будет сохранена мимика. Более того, после полного восстановления здоровья военнослужащий, при его желании даже сможет продолжить военную службу», - сообщили в Минобороны России.