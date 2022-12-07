Появится новая валюта, золото резко подорожает: Аналитики выдали 10 «шокирующих» прогнозов на 2023 год

Аналитики датского Saxo Bank поделились достаточно смелыми прогнозами на ближайший год. Фото: Shutterstock

Есть в Дании такой банк — Saxo Bank. Занимается в основном биржевыми операциями. Привлекает клиентов со всего мира. Мол, размещайте деньги у нас и торгуйте на любых биржах. Больше десяти лет назад кто-то умный в отделе маркетинга решил сделать банку хороший пиар. Ведь чтобы о тебе узнали по всему миру, то и бренд нужно раскачать глобально.

Слова «хайп» тогда еще не было. Но именно это и попробовали сделать остроумные датчане. Осенью они собрали «мозговой штурм» внутри банка, дали волю фантазии, возможно, даже выпили и закусили — на выходе получилось 10 прогнозов на следующий год. Все на грани фантастики. А чтобы раскрутить историю, стали собирать пресс-завтраки с журналистами в наиболее перспективных для бизнеса странах, в том числе и в России. А на них пытаться дать логичные объяснения их невероятным предсказаниям.

Формат зашел. Ведь так устроен нынешний потребитель информации. Чем фантастичнее сценарий, тем больше у него публикаций, лайков и перепостов. Расчет датчан был беспроигрышным. Во-первых, мало кто вспомнит, что они там прогнозировали год назад, сбылось это или нет. Тем более что прогноз по большей части юмористический. Во-вторых, если что-то действительно сбудется, об этом можно будет трубить во всеуслышанье. Мол, все думали, что такого не бывает, а мы предсказали. Так и появились «шокирующие» прогнозы.

Вот что предсказывают аналитики Saxo Bank на ближайший год. Стоит отметить, что предсказания стали серьезнее. Хотя и без явной чепухи не обошлось.

1. Мировые корпорации создадут глобальный энергетический проект

Электроэнергия становится все более востребованной по всему миру. Электромобилей все больше. Компьютеров и серверов — тоже. Майнинг и индустрия обработки данных потребляют все больше. Поэтому крупнейшие корпорации объединятся, чтобы найти решение, как производить больше электроэнергии, не увеличивая при этом потребление ископаемых источников...

Мнение «КП»: Поиски «вечного двигателя» в мире никогда не прекращались. Но вряд ли для такого дела крупные корпорации станут объединяться. Как говорится, такая инновация нужна самому.

2. Президент Франции Макрон уйдет в отставку

Мол, оппозиция не позволит ему провести обещанные реформы, в том числе пенсионную. На этом фоне президент сложит полномочия и станет развивать собственный образовательный стартап. На его место придет ультра-правая Марин Ле Пен...

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мнение «КП»: В нынешней европейской политике сейчас может случиться все. Позиции Макрона довольно сильные. Но все будет зависеть от того, как Франция пройдет зимний период. Проблемы в экономике, безработица и рост цен могут привести к массовым протестам вроде «желтых жилетов». А какой-нибудь пикантный скандал, связанный с президентом, может ускорить процесс его ухода из власти.

3. Золото резко подорожает

Аналитики Saxo Bank считают, что золото подорожает почти вдвое — до 3000 долларов за одну тройскую унцию (31,1 грамма). Объяснение такое — в начале кризиса большинство инвесторов убежали в доллар. Но проблемы в американской экономике усугубятся, начнется затяжная рецессия и единственным защитным активом окажется золото…

Мнение «КП»: До такого уровня золото еще никогда не поднималось. Да и в целом интерес инвесторов к нему угасает. Такой резкий рост стоимости возможен лишь в одном случае — если лопнет пузырь криптовалют. Тогда деньги с этого рынка в панике побегут в базовые ценности, в том числе в золото.

4. В Европе начнут создавать Евро-армию

Оракулы из Копенгагена считают, что Евросоюз наконец-то вернется к идее создать совместные вооруженные силы. Единая валюта есть, прозрачные границы — тоже. Осталось только наладить взаимодействие на уровне армии. Подтолкнет к этому потенциальный разрыв отношений с США…

Бронетехника НАТО на учениях в Латвии. Фото: REUTERS

Мнение «КП»: Решение в целом логичное. В Европе постепенно понимают, что во всем полагаться на США, даже в вопросах безопасности, довольно наивно. Американцы в любом случае преследуют только собственные интересы. Ситуация со сжиженным природным газом это наглядно показала.

5. Одна из стран полностью запретит производство мяса

К 2025 году на карте мира появится как минимум одна веганская страна. Решение об этом местный парламент примет уже в 2023 году. Оно будет означать, что в стране запретят производство любого мяса. Обоснование — эта сфера экономики пагубно влияет на окружающую среду, способствует глобальному потеплению…

Мнение «КП»: Маразм некоторых европейских политиков действительно крепчает. Особенно экологический. Так что не удивимся, если такое и правда произойдет. Хотя вряд ли. Обычно развитые страны убеждали отказываться от каких-то важных вещей периферийные страны. Мол, зачем вам своя энергетика или промышленность?! У нас же глобальное разделение труда. Покупайте у нас! Теперь к этим доводам в большинстве развивающихся стран мира относятся с бОльшим скепсисом.

6. Великобритания проведет референдум по возвращению в состав ЕС

Тут датчане превзошли сами себя. Они не только предсказывают, что очередной британский премьер уйдет в отставку, а правительство возглавит лейбористская партия. Но и дают точную дату, в которую пройдет референдум по отказу от брекзита — 1 ноября следующего года…

Мнение «КП»: В это сложно поверить. Участие в Евросоюзе предполагает, что множество решений приходится согласовывать с кучей других стран. Кроме того, в нынешней экономической ситуации страны, наоборот, закрываются друг от друга, вводят протекционистские меры. На этом фоне возвращение в ЕС для Великобритании выглядит маловероятным. Куда вероятнее распад самого United Kingdom, от которого на фоне экономических проблем королевства могут отколоться Шотландия и Уэльс. Референдумы об отсоединении на этих территориях вполне реальны.

Датчане прогнозируют новый референдум в Великобритании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

7. Повсеместный контроль над ценами

Еще одно последствие высокой инфляции. В Saxo Bank считают, что во многих странах правительства начнут жестче регулировать цены и зарплаты. А в тех же Штатах появится национальный совет по ценам и доходам…

Мнение «КП»: Выглядит фантастически. Особенно учитывая, как сильно в Америке ценят невидимую руку рынка и конкуренцию. Правда, если вспомнить, как Джо Байден пытался урезонить продавцов бензина не повышать цены на топливо, то уже ничему не удивляешься.

8. Страны ОПЕК+, Китай и Индия перейдут на резервную валюту

Санкции против России, а особенно заморозка валютных резервов, испугали многие развивающиеся страны. Доверие к доллару и евро пошатнулось. В итоге в следующем году лидеры нескольких десятков стран соберутся (внимание!) в Астане, массово выйдут из Международного валютного фонда и договорятся создать единую резервную валюту — банкор. Она будет обеспечена нефтью и другим сырьем. Страны будут расплачиваться банкором друг с другом...

Мнение «КП»: Сценарий вполне реальный. Правда, вряд ли процесс создания новой резервной валюты будет таким уж быстрым. Подвижки в этом отношении действительно есть, дедолларизация идет по всему миру, но процесс перехода на другой глобальный эквивалент явно затянется. Тем более что США будут этому всячески противодействовать.

9. Курс японской иены взлетит до 200 за доллар

Другими словами, валюта Японии девальвируется примерно в полтора раза. Сейчас курс составляет 135 иен за один американский доллар. Для экономики Японии это будет благом. Во-первых, в стране появится забытая инфляция (а она для развития страны все-таки нужна). Во-вторых, более низкий курс местной валюты позволит сократить реальный госдолг...

Мнение «КП»: От роста глобальной инфляции японцы выигрывают больше остальных, потому что в последние 20 с лишним лет они находятся в состоянии стагнации. Экономика топчется на месте. Так что переход к положительным ставкам — лишь дело времени. Но вот опустится ли при этом курс иены? Скорее нет, чем да.

10. Офшоры окажутся вне закона

Как считают датские аналитики, мир ждет очередной накат на «налоговые гавани»: Бермуды, Каймановы острова, остров Мэн и другие. В офшорах бесследно исчезает до 500 млрд долларов. Это деньги, которые могли пойти в бюджеты стран, где на самом деле ведет деятельность тот или иной бизнес. Растущие дефициты заставят США и страны Евросоюза принять более жесткие законы, которые запретят использовать офшоры…

Мнение «КП»: Кстати, вполне вероятный сценарий. С офшорами на Западе уже давно борются. Вряд ли «налоговые гавани» исчезнут совсем. Но пользоваться ими точно станет не так выгодно, как раньше.

ВОПРОС РЕБРОМ

А сбылись ли прошлогодние прогнозы?

Примечательно, но некоторые предсказания на нынешний 2022 год оказались очень близки к тому, что происходит в действительности.

Например:

- Гиперзвуковая гонка вооружений. Оракулы из Копенгагена предсказывали, что в ней примет участие весь мир, в том числе США, Китай, Россия, Израиль и другие. Ее суть - разработать такое оружие, которое в случае глобального конфликта сможет опередить летящую в твою сторону ядерную ракету... В общем, если отбросить нюансы, тема оружия, в том числе ядерного и гиперзвукового, в этом году в главной повестке дня.

- Восстание женщин. Как считали год назад датские пророки, в этом году прекрасная половина человечества должна была сойти с ума в поисках равноправия и обанкротить крупные компании, где не соблюдают принципы гендерного равенства… До банкротства конкретных компаний пока не дошло, но тема женщин и равноправия - тоже одна из главных. Западные СМИ активно поддерживают борьбу за права женщин в Иране. А в США обвинения в харрасменте и судебные дела против мужчин — теперь уже обычное дело.

- Кризис в США. Как политический, так и экономический. Аналитики предсказывали, что в Америке резко раскрутится спираль инфляции - до 15% в год, впервые со времен Второй мировой войны... До этого уровня рост цен не дошел, но в какой-то момент был близок к нему. Инфляция доходила почти до 10% годовых. Это тоже рекордный уровень, но с 70-х годов прошлого века.

- Отказ от моды на экологию. Датские банкиры предсказали, что власти развитых стран резко поменяют вектор. Из-за резкого роста цен на топливо, они разрешат инвестиции в добычу нефти и газа. А поддержку «зеленых технологий» снова отложат в долгий ящик... «Зеленые» в развитых странах все еще пытаются отстоять свои идеалы, но в большинстве развитых стран на фоне подорожания газа стали больше заботиться о базовых ценностях. Защиту окружающей среды чуть сдвинули на второй план. Тем более что в отдельных странах — например, на Шри-Ланке, высокие европейские идеалы принесли только голод, нехватку бензина, дефолт и революцию.