Падал и поднимался: Как свекор Натальи Водяновой боролся с Илоном Маском за звание самого богатого человека

Француз Бернар Арно стал лидером рейтинга мировых супербогачей - его состояние оценивается в 185,1 млрд. долларов США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще совсем недавно первая тройка рейтинга миллиардеров «Форбс» была стабильной.

1.Американец Илон Маск - $199 млрд. 2. Француз Бернар Арно - $184 млрд. 3. Индиец Гаутам Адани - $135 млрд. Но в среду вечером на самом верху началась невиданная свистопляска («Форбс» дает данные о богатстве в реальном веремени!)

Американец опустился на второе место - 184,6 млрд. Француз стал лидером рейтинга супербогачей - 185,1 млрд. Индиец, потеряв миллиард, так и остался далеко позади на третьем месте. И только пресса поставила крест на хозяине Теслы, Твиттера, дескать, Маск больше не самый богатый человек в мире, как Илон доказал, что рано его хоронить. И обошел Бернара на несколько сот миллионов. Через полчаса француз опять вырвался вперед. Американец вновь его обогнал… И так несколько раз. И хотя Маск немного опережает Арно, положение его шаткое. Француз может надолго стать лидером Форбса.

Илон Маск больше не самый богатый человек на планете. Фото: REUTERS

Кстати, Арно уже был три дня самым богатым человеком планеты. В январе 2020 г. Но страшилки о загадочной эпидемии ковида в Китае вызвали панику на биржах. Свежеиспеченный лидер Форбс за несколько дней потерял около 4 миллиардов баксов и отдал пальму первенства главе Амазона Безосу. Ведь товар у француза специфический. В пандемии народу не до шика… Теперь ковидная паника схлынула, позиции Арно укрепляются.

КОРОЛЬ РОСКОШИ

Бернар Арно владеет империей LVMH (Louis Vuitton -Moët Hennessy). Это крупнейший поставщик предметов роскоши в мире. Косметика и парфюмерия, супермодная одежда, обувь, сумочки и прочие аксессуары, часы, ювелирные изделия, элитный алкоголь… Около 80 знаменитых брендов, включая Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Berluti, Fendi, FENTY, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Céline, Zenith International SA, TAG Heuer SA…Арно выпускает эксклюзивное шампанское Champagne Moët & Chandon, Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Krug, коньяк Hennessy, шотландское виски Ardbeg, разнообразное изысканное вино. На собственной верфи изготавливает индивидуальные яхты для миллиардеров Feadship, владеет сетью элитных отелей Cheval Blanc, издательским домом. У его империи свыше 4500 фирменных магазинов, бутиков во многих странах.

«Мы создаем желания и счастье - в этом заключается наш бизнес, - заявляет Бернар Арно. - Я всегда сравниваю нашу индустрию с другими. Мне очень нравится компания Apple и айфоны... Но можете ли вы сказать, что через 20 лет люди по-прежнему будут пользоваться айфонами? Может, и не будут. Может быть, у нас будет новый продукт или что-то гораздо более инновационное. Но я могу сказать, что через 20 лет люди по-прежнему будут пить Dom Perignon».

Жена Бернара Арно - известная пианистка Элен Мерсье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бизнес Арно осваивал в семейной строительной фирме. В 25 лет возглавил ее. Как же строитель занялся роскошью? «Однажды я взял такси в аэропорту Нью-Йорка, и таксист понял, что я француз. Я спросил, был ли он во Франции и знает ли, кто сейчас ее президент. Он отрицательно покачал головой и сказал: «Но я знаю Christian Dior». Вот тогда зернышко укоренилось во мне».

Позже Арно продал Ротшильдам фирму, основанную еще дедом. Когда дела Christian Dior пошатнулись, дешево купил легендарный бренд. И пошло-поехало! Сейчас, повторяю, в коллекции Арно около 80 люксовых брендов. Некоторые появились еще в 18-20 веках. Шампанское «Вдова Клико» сам Пушкин любил. Последняя крупная покупка - легендарная ювелирная компания Tiffany в Штатах. Бренду почти 200 лет. Он обошелся Арно в 16 миллиардов баксов!

Однако 73-летний хозяин империи роскоши сам в роскоши не купается. Из напитков предпочитает воду. В любовных и прочих скандалах семьянин Бернар не замечен, всем напиткам предпочитает воду Его называют миллиардером, работающим почти 24 часа в сутки. Он постоянно мотается по миру, лично инспектируя свои филиалы

Чтобы держать себя в форме, не растолстеть, король роскоши по четыре часа в неделю играет в теннис, регулярно ездит верхом. И каждый день музицирует. В 2017 году выступал в Московском Доме музыки вместе с Национальным филармоническим оркестром России под руководством Владимира Спивакова. Играли концерт № 7 Моцарта для трех фортепиано с оркестром. За рояль сели сам Арно-старший, его сын Фредерик, но главную партию исполнила супруга миллиардера - Элен Мерсье - известная пианистка. Она, кстати, выпустила со Спиваковым совместный диск. А еще Арно – меценат, коллекционирует живопись. В 2016 году устроил в своем Фонде Louis Vuitton в Булонском лесу выставку шедевров европейского модернизма, купленных некогда русским купцом-меценатом Сергеем Щукиным. И был принят в Кремле президентом Владимиром Путиным. Среди наград миллиардера - российская медаль Пушкина - за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами, плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей. .

Позже в Москве прошла ответная выставка шедевров из коллекции Фонда Louis Vuitton. Арно прилетел на открытие вместе с русской супермоделью Натальей Водяновой. Наташа замужем за его старшим сыном Антуаном. У них двое сыновей - Максим и Роман.

Антуан Арно и Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот такой оригинальный бизнесмен может надолго стать богатейшим человеком планеты.