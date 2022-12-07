Николай Басков после тяжелой операции снялся в «Песне года»: «Прихрамывал и опирался на помощника»

«КП» выяснила, почему «золотой голос» не появляется перед репортёрами Фото: Михаил ФРОЛОВ

На съёмки новогодней «Песни года» Николай Басков приехал уже ближе к полуночи, когда на площадке не было журналистов.

По словам очевидцев, дуэт Баскова и Долиной записывали без зрителей и репортёров по просьбе Николая.

- Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника, - рассказали kp.ru работники сцены. - Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съёмки. Возможно, проблемы с венами -это последствия ковида, который Басков перенес минувшей весной. У Владимира Преснякова-младшего тоже после коронавируса (а он перенес эту болезнь дважды) возникли проблемы с венами. И Володе после второго ковида тоже пришлось их оперировать, - говорит наш источник.

Напомним: последние три года были для Николая Баскова весьма сложными.

В июле 2019 года Николай потерял отца.

Эту трагедию Басков, который был очень близок с отцом, пережил очень тяжело, три года не давал больших интервью.

- Папа болел очень серьезно. У папы был рак мозга, уходил он очень тяжело, - рассказывал kp.ru Николай Басков. - На работе я старался держать лицо, быть позитивным, но мне было непросто. Потому что каждый месяц приходили какие-то анализы, папа медленно угасал. И были моменты, когда папа уже не узнавал нас с мамой. Конечно, эту боль я носил в себе, посторонних не посвящал в свою беду. Отец ушел, а эта боль со мной так и осталась...