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7 декабря 2022 20:15

Николай Басков после тяжелой операции снялся в «Песне года»: «Прихрамывал и опирался на помощника»

«КП» выяснила, почему «золотой голос» не появляется перед репортёрами
Игорь ПОЛЯКОВ
«КП» выяснила, почему «золотой голос» не появляется перед репортёрами

«КП» выяснила, почему «золотой голос» не появляется перед репортёрами

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На съёмки новогодней «Песни года» Николай Басков приехал уже ближе к полуночи, когда на площадке не было журналистов.

По словам очевидцев, дуэт Баскова и Долиной записывали без зрителей и репортёров по просьбе Николая.

- Недавно Николай перенес тяжелую операцию на ногах, на венах, поэтому прихрамывал, вышел на сцену, опираясь на помощника, - рассказали kp.ru работники сцены. - Несмотря на плохое самочувствие, Николай, как всегда, мастерски отработал эти съёмки. Возможно, проблемы с венами -это последствия ковида, который Басков перенес минувшей весной. У Владимира Преснякова-младшего тоже после коронавируса (а он перенес эту болезнь дважды) возникли проблемы с венами. И Володе после второго ковида тоже пришлось их оперировать, - говорит наш источник.

Напомним: последние три года были для Николая Баскова весьма сложными.

В июле 2019 года Николай потерял отца.

Эту трагедию Басков, который был очень близок с отцом, пережил очень тяжело, три года не давал больших интервью.

- Папа болел очень серьезно. У папы был рак мозга, уходил он очень тяжело, - рассказывал kp.ru Николай Басков. - На работе я старался держать лицо, быть позитивным, но мне было непросто. Потому что каждый месяц приходили какие-то анализы, папа медленно угасал. И были моменты, когда папа уже не узнавал нас с мамой. Конечно, эту боль я носил в себе, посторонних не посвящал в свою беду. Отец ушел, а эта боль со мной так и осталась...

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