Герой спецоперации «Z» прапорщик Унгуряну дал мастер-класс контрбатарейной борьбы

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Военной науке должно учиться на войне, так как каждый театр войны есть театр новый», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Не жалейте денег для получения известий (на разведку)».

УДЕРЖАЛ ОБОРОНУ АРТДИВИЗИОНА

Старший прапорщик Арсен БИЙАРСЛАНОВ

«Взвод старшего прапорщика Арсена Бийарсланова в составе реактивного артиллерийского дивизиона выполнял боевую задачу по обороне назначенного рубежа. Противник предпринял попытку контратаковать, чтобы выбить российские войска с занимаемых позиций. Находясь под плотным огнем артиллерии и авиации противника на переднем крае рубежа обороны, старший прапорщик Бийарсланов организовал огневое поражение наступающих сил противника, уничтожив два БТРа и более 10 человек личного состава противника. Действуя отважно, Арсен лично передавал целеуказания и корректировал огонь реактивной батареи, не давая противнику зайти во фланг российских подразделений. Понеся потери, противник вынужден был отступить. Также в ходе боя Арсен вынес сослуживца в безопасный район, оказал ему первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию в медицинский отряд».

ПРОВЕЛ РАЗВЕДКУ БОЕМ

Старший сержант Дмитрий ПРЫТКОВ

«Действуя в составе группы российских военнослужащих, заместитель командира взвода старший сержант Дмитрий Прытков выдвинулся на рекогносцировку в один из районов. Продвигаясь по маршруту, Дмитрий обнаружил 2 маневренных минометных расчета, а также вооруженную стрелковым оружием группу украинских националистов. Оценив ситуацию, несмотря на превосходящие силы боевиков, было принято решение навязать бой врагу. Грамотно расположившись на позициях, российские военные внезапно открыли шквальный огонь по боевикам. В ходе боя Дмитрий, ведя прицельный огонь, подавил минометный расчет противника. В ходе ответного огня со стороны противника, Дмитрий Прытков получил ранение, однако, превозмогая боль, продолжил вести бой с националистами. По итогам боя российскими военнослужащими было уничтожено более 7 боевиков. Оставшиеся в живых националисты отступили».

ДАЛ МАСТЕР-КЛАСС КОНТРБАТАРЕЙНОЙ БОРЬБЫ

Прапорщик Михаил УНГУРЯНУ

«Старшина артиллерийской батареи прапорщик Михаил Унгуряну, выполнял боевую задачу по поддержке артогнем наступающих подразделений. Выполнив очередной залп, батарея приступила к смене огневой позиции. Противник, стремясь лишить наши войска артиллерийской поддержки, атаковал позиции батареи, открыв минометный огонь по движущейся колонне. Действуя мужественно и решительно, не теряя самообладания, Михаил быстро сориентировался в ситуации и привел орудие в боевое положение и приготовился к ведению контрбатарейной борьбы. Благодаря оперативной разведке, произведенной оператором беспилотника, была выявлена огневая позиция противника, откуда велся огонь из миномета. Ведя и корректируя огонь орудия, прапорщик Унгуряну уничтожил миномет противника иностранного производства. Также прапорщик Унгуряну, вынес из-под огня противника раненых сослуживцев и оказал им первую медицинскую помощь, чем спас жизнь».