Время перемен: fashion-коллаборация Shopping Live и шоу «Перезагрузка»

Стилисты fashion-шоу на ТНТ выбрали лучшие вещи из коллекции интерактивного универмага, чтобы создать для участниц обновленные образы, которые соответствуют модным тенденциям и отражают индивидуальность девушек.

«Перезагрузка» — это проект ТНТ, где участницы проходят путь полного преображения, внешнего и внутреннего. Каждая из девушек оказалась в нелегкой жизненной ситуации, и целый месяц команда специалистов помогает ей стать лучшей версией себя. Совместная работа психологов, фитнес-тренеров и специалистов beauty- и fashion-сферы позволяет героиням программы найти в себе силы сделать шаг навстречу счастливой жизни. Интерактивный универмаг Shopping Live сыграл большую роль во внешнем преображении девушек.

Вместе с главным стилистом «Перезагрузки» Линой Дембиковой Shopping Live, как партнер и эксперт в моде для российских женщин, составил из своего ассортимента яркие образы для героинь программы. Одежда, представленная в Shopping Live, разработана специально для российских женщин: все цвета и фасоны выбраны с учетом особенностей их фигур. Это позволяет визуально скорректировать формы, чтобы выглядеть стильно, не изменяя своим предпочтениям. Героиней шоу «Перезагрузка» может стать девушка из любого города. Кастинги на шоу проходят по всей России. И интерактивный универмаг неслучайно стал партнером проекта. По словам Марии Островской, гендиректора Shopping Live, они выполняют важную социальную миссию: красиво одевают женщин любого типа фигуры, размера и достатка.

Одежда, обувь, аксессуары в «Перезагрузке» выбраны с учетом типажа героини и ее тех жизненных убеждений, к которым она пришла за время работы с психологом. Перед стилистами стояла задача — полностью изменить гардероб участницы шоу. Необходимо было подобрать сочные, модные, динамичные образы, которые бы отражали «новую» версию девушки. Shopping Live сделал акцент на яркие цвета и одежду итальянских брендов. Классический стиль и многофункциональность образа покорили героиню первого совместного выпуска и позволили ей комфортно чувствовать себя после преображения.

Shopping Live постоянно расширяет свои экспертные возможности в области моды. Помимо ежедневных тренингов для собственных стилистов, тщательного изучения тенденций и развития уникального видеоконтента, интернет-магазин участвует в партнерских программах. Ярким примером стало сотрудничество с «Перезагрузкой» на ТНТ. Это позволило Shopping Live показать себя в качестве профессионала в fashion-сфере, а модному шоу — собрать свежие и актуальные луки.

Первый эфир fashion-шоу с участием Shopping Live вышел 4 декабря, а следующие выпуски можно будет увидеть на канале ТНТ уже 8, 11 и 15 декабря. А полная подборка модных образов, представленных в программе, доступна на сайте shoppinglive.ru со скидкой 20% по промокоду TNT22