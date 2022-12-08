Песков ответил на вопрос о восстановлении Советского Союза

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 8 декабря, журналист «Комсомольской правды» рассказал официальному представителю Кремля о том, что в этот день в Москве, в Колонном зале Дома Союзов, компартия России собирает «совершенно грандиозное торжество, посвященное 100-летию СССР».

- Знают ли об этом событии в Кремле? - спросил я, напомнив, что Владимиру Путину уже передали памятную медаль 100-летия СССР (Зюганов вручил ее президенту на одной из встречь главы государства с лидерами фракций в Госдуме). - Как в Кремле относятся к этой дате и будут ли праздновать юбилей?

- Нет, знаете, - сказал Песков, - я, честно говоря, только от вас узнал об этом мероприятии. Ничего не могу сказать. Праздновать не будем.

- Ну, а 100-летие СССР, которое, в общем, хотим мы того или нет, (вычеркнуть из календаря невозможно) - мы все родом из СССР, оно будет как-то…(замечено)?

- Это очень важная часть нашей истории, - заметил Песков. - Неотъемлемая часть российской истории.

- Спасибо! - поблагодарил я пресс-секретаря.

После этого он ещё продолжил:

- Я хочу вспомнить слова президента о том, что только человек, у которого нет сердца, может не жалеть о распаде Советского Союза. И только человек, у которого нет мозгов (я боюсь ошибиться в точности цитирования) может желать восстановления этого Союза.