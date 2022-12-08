Минобороны заявило об уничтожении 90 польских наемников

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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Минобороны России на прошедшем брифинге сообщило об эффективных ударах высокоточным оружием ВКС России в населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области. Там уничтожено за сутки пять пусковых установок реактивных систем залпового огня «MLRS» производства США и «MARS-II» производства ФРГ.
Еще две пусковые установки «HIMARS» сожжены у Ильичевки Донецкой Народной Республики.
«В районе населенного пункта Боровское Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено более 90 польских наемников», - отметил в сообщении журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Генерал-лейтенант также перечислил потери личного состава ВСУ: на Красно-Лиманском направлении российские подразделения в наступлении уничтожили более 60-ти украинских военнослужащих, на Купянском более 70-ти украинских военнослужащих, на Донецком более 50-ти, на Южно-Донецком более 30.
В боях украинские националисты потеряли десятки танков, бронемашин и автомобилей.
За сутки силами противовоздушной обороны, авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 14
реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха», «Ураган», противорадиолокационная ракета «HARM», 5 беспилотников, Ми-8 ВВС Украины, пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 196-ти районах.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
341 - самолет
181 - вертолет
2643 - беспилотных летательных аппарата
392 - зенитных ракетных комплекса
7030 - танков и других боевых бронированных машин
920 - боевых машин реактивных систем залпового огня
3668 - орудий полевой артиллерии и минометов
7507 - единиц специальной военной автомобильной техники
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