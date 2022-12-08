Три фактора, которые изменят ход спецоперации: Россия подготовила плацдарм для наступления

Российские удары по объектам украинской энергетики станут одним из переломных моментов в спецоперации этой зимой. Фото: REUTERS

Российская группировка войск в зоне проведения специальной военной операции подготовила плацдарм для наступления и обороны, заявил военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Наши солдаты готовы к боевым действиям при минусовой температуре гораздо лучше, чем противник.

Есть целый ряд причин, которые могут стать переломными и изменить ход спецоперации этой зимой. Первая из них - российские удары по объектам украинской энергетики. Кроме того, велики риски снижения поддержки Запада и бегства иностранных наемников, широко принимающих участие в боях.

- Удары по инфраструктуре обесточивают железнодорожные пути сообщения, - заявил Михайлов в эфире утренней программы "Что будет" на Радио "Комсомольская правда". - Сама логистика подвоза боеприпасов, новых вооружений, личного состава, отвоза с линии боестолкновения раненых бойцов, отгрузка поломанной, поврежденной техники либо нуждающейся в ремонте. Сейчас западная техника в основном ремонтируется на территории Польши и вообще Восточной Европы. Эта логистика нарушена. И поэтому для зимнего периода, когда так необходимо дополнительное продовольствие, углеводородное топливо, электрогенераторы и так далее, все то, что позволяет группировке нормально функционировать в зимний период, доставка всего этого к линии соприкосновения связана с большими логистическими проблемами.

- А насколько серьезно контрнаступление российских Вооруженных Сил, на каком направлении вероятно продвижение наших войск? – спросил ведущий.

- Линия соприкосновения сейчас весьма протяженная, почти 1200 километров. Начиная от Херсонской области и до границ Харьковской области не прекращаются боестолкновения, вся линия соприкосновения активна. Правда, погодные условия приводят к некоторой скованности, обе стороны переходят на зимний период, идет и переобмундирование бойцов, и поступление военной техники, которая подготовлена к зимнему периоду, укомплектована соответствующими жидкостями и горюче-смазочными материалами. Это и поставка в войска сопутствующей техники, которая позволяет создавать более комфортные бытовые условия. В этом отношении российские войска подготовлены намного лучше. У нас сформирована продолжительная и глубоко эшелонированная линия обороны. Она проходит вдоль левого берега Днепра и далее по линии соприкосновения вплоть до Харьковской области. С нашей стороны сконцентрированы дополнительные силы личного состава, мобилизованные россияне берут под контроль населенные пункты новых регионов России, обеспечивают там правопорядок. Плюс материально-техническая база, накопленная на предстоящий зимний период. В этом отношении с украинской стороны все гораздо печальнее. И мы видим, все попытки ВСУ за последние несколько недель хоть немного продвинуться потерпели неудачу. После перегруппировки российских войск из Херсона на левый берег больше никакие населенные пункты под контроль Украины не переходили. Наоборот, ряд населенных пунктов перешли под контроль России. Прежде всего, это населенные пункты в ДНР. Продвижение в сторону Артемовска и освобождение небольших населенных пунктов в агломерациях и дальнейшая перспектива выхода к Славянску и Краматорску - это ведет к достижению того главного результата, полного освобождения территорий Донбасса. Будем надеяться, что в ближайшие недели эти цели будут достигнуты.

- Вот прямо в ближайшие недели, вы думаете?

- Я имею в виду освобождение ДНР. Недели – понятие растяжимое. Но, мне кажется, зимой, то есть за декабрь, январь и февраль, произойдет перелом в ходе боевых действий. Потому что российская армия лучше подготовлена к зиме - и материально, и технически. Российская техника воюет при низких температурах, в отличие от западной, которая не всегда проверена в этих условиях и широтах. Да и подразделения наемников, на которых зиждется эта коллективная поддержка украинской армии… Я сильно сомневаюсь, что они готовы вести боевые действия при реальных минусовых температурах и при отсутствии должного обеспечения тыла. Мне кажется, что они уже после Нового года побегут с Украины в массовом порядке.

Я думаю, что зима все расставит по своим местам, генерал Мороз традиционно на русской стороне. Положение на фронте может привести к политическим предложениям со стороны киевского режима, у которого проблемы и с энергетикой, и с западными партнерами, которые все меньше и меньше готовы снабжать режим вооружениями. Мне кажется, форматы и масштабы помощи Украине вскоре будут пересмотрены в сторону существенного уменьшения. И об этом будет сказано либо перед Новым годом, либо сразу после, устами европейских политиков. Среди украинской элиты это, конечно, вызовет разочарование. Но надо сказать, что даже американские элиты, которые напрямую курируют конфликт, явно устали от украинской повестки.

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