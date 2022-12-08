55 тысяч льготных кредитов: программа «Дальневосточная ипотека» продлена до 2030 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Правительство продлило программу «Дальневосточная ипотека» до 2030 года. Только за ближайшие три года на программу потратят 70 млрд бюджетных рублей. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Дальневосточную ипотеку запустили три года назад. Ставка ипотечного кредита по ней - 2%. За время действия программы было выдано больше 55 тысяч льготных кредитов.

Напомним, в этом году правительство расширило программу.

Теперь помимо молодых семей до 35 лет, родителей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет, участников программы «Дальневосточный гектар» и региональных программ трудовой мобильности льготной ипотекой могут воспользоваться медработники и педагоги. Возраст и семейное положение значения не имеют. Главное условие - не менее 5 лет проработать на Дальнем Востоке.

На заседании кабмина также обсуждали обеспечение лекарствами тяжелобольных детей. Как рассказал Михаил Мишустин, из резервного фонда правительства выделят более 122 млн.руб. на закупку препарата «Онкаспар». Это дорогостоящее импортное лекарство для лечения острого лейкоза у детей. Российских аналогов у этого препарата нет. Выделяемые кабмином деньги позволят закупить не менее 1 тысячи упаковок лекарства в этом году. Препарат должен поступить в медучреждения уже до конца года.

Мишустин также рассказал, что правительство расширило перечень бесплатных лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями. В основном это специализированные жидкие и сухие смеси. В список добавят 9 новых позиций. Всего их будет 103.

- Все эти специализированные продукты нужны для роста, развития, лечения маленьких пациентов с очень непростыми диагнозами, - сказал Мишустин.

Речь, в частности идет о питании детей с фенилкетонурией, муковисцидозом и нарушением обмена жирных кислот.