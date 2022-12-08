АНО «Национальные приоритеты» и Детское радио запускают сказочный аудиосериал о зимних путешествиях по регионам России

Услышать выпуски сказок можно в эфире Детского радио с 7 декабря.

Детские сказки разработаны при информационной поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сказки созданы в формате аудиоспектаклей, которые погрузят ребенка в волшебный и сказочный мир регионов России. Первый выпуск вышел в радиоэфир 7 декабря в 11:30 (МСК), далее новые эпизоды сказок будут выходить каждый будний день в 11:30 (МСК) - премьерный выпуск, а в 17:45 (МСК) - повтор. Всего будет 15 выпусков, финальный эпизод выйдет 27 декабря и расскажет о волшебном приключении в Великом Устюге - самом новогоднем месте для детей.

Каждая сказка повествует детям о необычных местах в регионах России. Среди них – Карелия, Мурманск, Архангельск, Байкал, Алтай, Якутия, Бурятия, Камчатка, Сахалин, Горная Шория в Кузбассе и другие.

Главными героями сказок являются Дед Мороз и Валенки-Скороходы. По сюжету в канун Нового года Дед Мороз решает пополнить коллекцию подарков самыми необычными сувенирами из разных уголков России. Он просит волшебные Валенки-Скороходы отправиться в большое путешествие по России и привезти самые интересные подарки. Так по его заданию Валенки-Скороходы отправляются в большое и долгое приключение по 15 регионам России, в каждом из которых они встретят волшебного местного жителя. Например, в Карелии Валенкам-Скороходам поможет подобрать подарок карельская береза, а на Байкале – нерпа, в Якутии они встретят северного оленя, а в поселке Териберка Мурманской области – кита, на Алтае героям поможет благородный олень или алтайский марал. Волшебные персонажи в каждом регионе покажут Валенкам достопримечательности своего края, расскажут об истории, традиционных зимних забавах и подарят на память местные сувениры, которые и пополнят коллекцию подарков Деда Мороза.

«В нашем совместном проекте с Детским радио мы предлагаем самым юным слушателям познакомиться с природным и культурным многообразием родной страны. Для этого мы выбрали наиболее интересный для них формат – жанр волшебной сказки. Через увлекательный сюжет и знакомых персонажей дети познакомятся с уникальной зимней природой России, узнают об особенностях и культуре таких регионов, как Алтай, Карелия, Дальний Восток. А главными проводниками в путешествии станут волшебные персонажи – природные символы каждого региона. Они расскажут о традициях и обычаях, истории и национальной культуре своих родных мест», - пояснила идею проекта генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

«Что любят наши юные слушатели? Во-первых, слушать добрые и поучительные сказки. Во – вторых, путешествовать: и в своих фантазиях – к далеким Галактикам, и наяву – будь то короткая поездка на дачу или большое семейное путешествие к тёплому морю. В-третьих, они обожают изучать, узнавать что-то новое. Каждый ребенок – маленький исследователь. И поэтому нет никаких сомнений в том, что проект «Как Валенки-скороходы по России путешествовали» станет хитом нашего эфира и одним из лидеров по прослушиванию в подкастах. Ведь в этих удивительных сказках мы отправляем ребенка в захватывающее приключение вместе с любимыми персонажами, вместе с ними открываем интересные и порой загадочные уголки нашей прекрасной страны, знакомим с местными жителями, их обычаями и культурой. А для родителей эти программы – своеобразный чек-лист и готовый путеводитель, куда ещё стоит отправиться в путешествие всей семьей, да так, чтобы и взрослые, и дети получили в этой поездке самые яркие эмоции и впечатления», - говорит главный редактор Детского радио Елена Бондаренко.

Специально к выходу аудиосказок на сайте Детского радио создана страница проекта, где можно будет послушать все выпуски сказок. Также аудиозаписи вышедших эпизодов будут доступны в аккаунтах радиостанции в социальных сетях. Послушать детские сказки о путешествиях по России также можно в группе национального туристического портала Russia.Travel в «ВКонтакте», а также на специальной странице портала Russia.Travel.

Первая серия уже доступна для маленьких слушателей и их родителей. В ней Валенки-Скороходы отправились в путешествие на Байкал, где встретили нерпу. С её помощью Валенки смогли покататься на коньках по самому большому озеру с прозрачным льдом, а также познакомились с катером на воздушной подушке – «Хивусом». А еще Валенки посетили ледяные пещеры, попробовали местные лакомства и привезли Деду Морозу - диковинный подарок. Второй выпуск сказок познакомит маленьких слушателей с Алтаем, куда отправятся Валенки. Здесь их встретит алтайский марал – благородный олень и покажет им знаменитый Чуйский тракт – самую красивую автодорогу. Кроме того, Валенки успеют посетить традиционное жилище кочевников – аил, навестят резиденцию Алтайского Деда Мороза, которого зовут Соок-Таадак и, конечно, вернутся с памятными сувенирами из Алтайского края.