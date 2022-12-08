Россияне назвали бойцов спецоперации главными героями нашего времени

Фото: REUTERS

В России для граждан доступны самые разные профессии, важные и необходимые для общества. Сайт KP.RU накануне Дня Героев Отечества провел опрос и узнал, кого россияне считают главными героями в современном мире.

Согласно результатам исследования, 74% респондентов признались, что считают героями солдат и командиров, принимающих участие в боевых действиях в зоне спецоперации.

- Это очень важный праздник для нашей страны. Но мы помним о наших героях не только по памятным датам, а постоянно. Детям в школах рассказывают про героев, бабушки и дедушки внукам рассказывают про то, как наши солдаты стояли грудью на защите нашей страны, - делятся читатели своим мнением.

Сайт KP.RU публикует результаты опроса Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

На втором месте - простые люди, работающие для страны. Так проголосовали 18% участников опроса. Среди них они отметили профессии водителя и строителя.

- Герои те, кто честно и много трудится на благо своей страны и своей семьи - военные, учителя, врачи, пекари, водители, токари, строители, - считают граждане.

Далее в списке героев у россиян - медики, которые спасали страну от коронавирусной инфекции. За них отдали голоса 5% участников опроса. Ценой своего здоровья и жизни они помогали больным, работали в несколько смен, чтобы побороть вирус и помочь обществу вернуться к привычной жизни.

- Как тo выделить oдин пункт довольно сложно. Я бы выбрала всех. Герoи все - и вoенные, и врачи, и медсестры, и те, ктo шьет для вoенных, и сам нарoд России, - делятся мнением наши читатели.

На четвертой строчке рейтинга расположились гении науки, изобретатели, ученые, которые трудятся на общее благо и позволяют развивать самые современные технологии.

Завершают ТОП-5 героев бизнесмены (1% голосов). Их деятельность тоже важна, считают граждане. В частности, это связано с тем, что они развивают производство в стране и создают новые рабочие места.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8 808 человек с разных регионов России.