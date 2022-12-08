Известная российская IT-компания AGIMA опровергла обвинения в адрес своего погибшего креативного директора

Григорий Коченов. Фото: vk.com/agima

Известная российская IT-компания AGIMA - одна из крупнейших в России по разработке сайтов и мобильных приложений - опровергает обвинения в адрес ее погибшего накануне креативного директора Григория Коченова. Напомним, 7 декабря стало известно, что 41-летний мужчина разбился насмерть, выпав с балкона своей квартиры в Нижнем Новгороде. «Коммерсант» сообщил, якобы это произошло во время обыска, который проводили сотрудники Следственного комитета в рамках расследования по некоему уголовному делу. В ряде изданий появились сообщения, якобы у Коченова была обнаружена детская порнография, однако позже ряд СМИ подобные заметки удалил.

В соцсетях компании AGIMA появилось официальное сообщение:

«Гриша работал в компании с самого основания и был ее неотъемлемой частью. Без него наша работа и жизнь в AGIMA уже не будет прежней… В сети сейчас много разной «желтой» информации о его гибели. Для нас он навсегда останется тем самым Гришей, которого мы знали: прекрасный человек, который ни разу не сделал ничего такого, чтобы заставило думать о нем плохо».

Нам удалось связаться с представителями компании, чтобы получить комментарии по сложившейся ситуации.

- Во-первых, мы считаем, что это громкие и голословные обвинения - в прессе после гибели нашего коллеги звучали слова «педофил», «детская порнография», - рассказал KP.RU основатель AGIMA Александр Богданов. - Это полная чушь. Мы все знали Гришу как суперправильного и суперобразцового человека. За 15 лет совместной работы я его знал как воркоголика, который мог работать сутками. Он был очень известным человеком на рынке digital и дизайна. Того, в чем его обвиняют, просто не может быть.

По словам Богданова, с Коченовым они последний раз общались несколько дней назад.

- Он поехал из московского офиса домой в Нижний. А накануне мы с ним обсуждали, как будем вместе подводить итоги года в компании - это традиционное ежегодное корпоративное мероприятие. У него не было никаких суицидальных мыслей, я вас уверяю. Он отец троих детей, которых обожал, которых нужно было содержать. Ну какой суицид? Если даже предположить, что он якобы мог знать о некоем уголовном деле, человек наверняка бы изменился, а он оставался веселым, как обычно. Это был тот же Гриша, каким мы все его знали много лет. Уверен, что все случившееся стало неожиданностью и для него самого.

В компании сообщают, что юристы AGIMA пытаются установить, действительно ли в квартире Коченова проводился обыск:

- Следствие никаких комментариев не дает. По крайней мере нашим юристам. А в Интернете тем временем кто-то продолжает распространять слухи.

При этом коллеги Коченова обращают внимание на большое количество сообщений в соцсетях от самых известных представителей IT-индустрии: десятки человек вспоминают погибшего как прекрасного человека, настоящего профессионала и одного из лучших в России спикеров по теме digital.

- Мы обязательно будем поддерживать семью Гриши - жену, его троих детей, маму. И морально, и материально, - сообщили KP.RU в компании AGIMA. - Мы открываем фонд в поддержку семьи Гриши Коченова.

Обвинения, которые без ссылки на официальные источники звучат в адрес известного представителя IT-индустрии со страниц некоторых Telegram-каналов, чудовищны. Однако Следственное управление СК по Нижегородской области эту историю пока никак не комментирует. Ждем официальных комментариев.