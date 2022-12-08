Фаворитки "Мисс Вселенная-2022": невероятная история Золушки из Тайланда и провал Европы

Слева направо: Р'Бонни Габриэль (США), Аманда Дудамель (Венесуэла), Анна Линникова (Россия).
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
До финала грандиозного конкурса красоты остается меньше месяца: с 3 по 14 января в Новом Орлеане уже в 71-й раз состоится "Мисс Вселенная". Вопреки беспощадным трендам отмены наша участница там тоже будет - 22-летняя "Мисс Россия" Анна Линникова, которую называют "молодой и улучшенной копией Натальи Водяновой". Впрочем, на вопрос о её возможной победе все причастные к бьюти-смотрам лишь поджимают губы: мол, девушка потрясающая, но вы ведь всё понимаете сами...
Кого уже сейчас можно назвать главными фаворитками "Мисс Вселенная", сайт KP.RU спросил у эксперта в области конкурсов красоты Антона Парамонова.
- В этом году у "Мисс Вселенная" новые владельцы, - сразу предупредил специалист. - Дональд Трамп продал конкурс давно, ещё до своего президентства. Но компания, которая купила "Мисс", сильно пострадала из-за пандемии: два года смотр не проводили, что обернулось для организаторов колоссальными убытками. В итоге в этом году новым владельцем стал трансгендер из Таиланда, местный медиамагнат (Чакрапонг Чакруджутатхиб родился мужчиной, но после совершеннолетия поменял пол. - Ред.). И уже с 2023 года по новым правилам в конкурсе смогут участвовать замужние, рожавшие, беременные и, кажется, даже сменившие пол. Так что конкурс в Новом Орлеане - последний, в котором мы увидим нормальный состав.
Наш спикер отобрал ТОП-10 участниц "Мисс Вселенная-2022", у которых, по его мнению, велики шансы на победу.
1. Мария Фернанда Аристизабаль, 25 лет, Колумбия
Мария Фернанда Аристизабаль, 25 лет, Колумбия.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Мотивационный оратор, модель, общественный деятель. Занимается проблемами психического здоровья детей. С помощью конкурса "Мисс Вселенная" хочет поднять вопрос нехватки питьевой воды.
Комментарий эксперта:
- Бывает так: смотришь - и сразу понимаешь, вот она, "Мисс Вселенная"! Я посмотрел в соцсетях её проходки: очень уверена в себе, энергетика так и прёт. Считаю, что это одна из главных фавориток, если не самая главная.
2. Селеста Кортези, 24 года, Филиппины
Селеста Кортези, 24 года, Филиппины.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Модель и благотворитель. Уделяет особое внимание проблемам мирового голода, особенно среди детей. Самая большая мечта участницы - перевезти маму обратно на Филиппины и купить ей дом, где она сможет счастливо жить на пенсии.
Комментарий эксперта:
- Из года в год у Филиппин лучшая подготовка, лучшие платья, они стабильно входят в ТОП. Что касается самой участницы - ничего нового, даже банально: классическая филиппинка на "Мисс Вселенная". Думаю, в ТОП-5 или ТОП-7 должна войти.
3. Эшли Карино, 28, Пуэрто-Рико
Эшли Карино, 28, Пуэрто-Рико.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Мечтает стать первой Мисс Вселенная, которая отправится в космос. Ее конечная цель и детская мечта - работать в НАСА.
Комментарий эксперта:
- Эта девушка уже участвовала в "Мисс США". Не выиграла, но набралась опыта и пришла теперь за победой, исправив все недочёты. Педагоги на "Мисс США" и "Мисс Вселенная" одни и те же, так что девушка идет на "пересдачу" подготовленной.
4. Ндави Нокери, 23 года, Южная Африка
Ндави Нокери, 23 года, Южная Африка.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Конкурсантка увлечена пропагандой равных образовательных возможностей для всех. Сотрудничала с различными организациями, чтобы повысить уровень компьютерной грамотности в отсталых школах.
Комментарий эксперта:
- Всё очевидно. Девушка выделяется, стреляет глазами. Этого достаточно.
5. Анна Суангам-ям, 24 года, Тайланд
Анна Суангам-ям, 24 года, Тайланд.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Родилась и выросла в трущобах Бангкока, воспитывалась в храме среди буддийских монахинь в очень тяжелых условиях, буквально "питалась объедками". Сейчас занимается благотворительностью в сфере детского образования.
Комментарий эксперта:
- Девочка достойная, участвовала в "Мисс Вселенная-Тайланд" еще в 2019 году, то есть у неё было три года на подготовку. Так что будет открывать дверь с ноги. Да и новым владельцам почему бы не подыграть своей? Тем более, у нее классическая история Золушки: поднималась с самых низов. Надеюсь, это правда про тяжелое детство в храме, а не выдумки пиарщиков.
6. Алисия Фаубель, 25 лет, Испания
Алисия Фаубель, 25 лет, Испания.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Помогает женщинам с расстройствами пищевого поведения в Испании и во всем мире. Снимается в кино: получила второстепенную роль в фильме Стивена Сигала "Генерал-командующий".
Комментарий эксперта:
- Единственная девушка из Европы, за которую зацепился взгляд. Девушка красивая, да и возраст более-менее подходящий.
7. Нгок Чау, 28 лет, Вьетнам
Нгок Чау, 28 лет, Вьетнам.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Является послом благотворительного фонда "Дети Вьетнама", который поддерживает детей с врожденными пороками развития; помогает женщинам, попавшим в трудные жизненные ситуации. Стремится стать продюсером и ведущей своей собственной программы.
Комментарий эксперта:
- Эту девушку я видел вживую три года назад. Набралась опыта, подготовилась. К тому же, Вьетнам серьезно занимается подготовкой к этому конкурсу, у них сильный национальный смотр.
8. Аманда Дудамель, 24 года, Венесуэла
Аманда Дудамель, 24 года, Венесуэла.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Успешный модельер, получила степень в Европейском институте дизайна Рима. Помогает детям из бедных семей. Её миссия - пропагандировать право женщин на труд.
Комментарий эксперта:
- На Венесуэле в последние годы клеймо: дальше ТОП-20 девушки не проходят. В этом году опять будут стараться войти хотя бы в ТОП-10. Желаю удачи.
9. Манита Ханг, 24 года, Камбоджа
Манита Ханг, 24 года, Камбоджа.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Работает финансовым сотрудником в многонациональной фирме и имеет степень в области бухгалтерского учета и финансов. Говорит на трех языках: французском, английском и кхмерском.
Комментарий эксперта:
- Камбоджа участвует в "Мисс Вселенная" всего лишь с 2016 года. Поэтому даю им кредит доверия за старания: думаю, эта девочка может выстрелить.
10. Р'Бонни Габриэль, 28 лет, США
Р'Бонни Габриэль, 28 лет, США.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Модельер, модель и инструктор по шитью. Создала свой бренд одежды. В рамках благотворительности преподает занятия по шитью женщинам, пережившим торговлю людьми и насилие в семье.
Комментарий эксперта:
- Сомневаюсь насчет США, но всё же: в топ-10 может войти. А вот для победы уже старовата.
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