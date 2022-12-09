Вопрос дня: Кто они - герои нашего времени?

Подготовка призванных по мобилизации военнослужащих на полигоне в Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Джанибеков, космонавт, дважды Герой Советского Союза:

- Герой тот, кто стоит за свою Родину. И не жалеет для этого жизни.

Андрей Ламанов, Герой России, посадивший аварийный самолет и спасший 79 пассажиров:

- Наши герои - те, кто на передовой. Кто бьется с бесами. Мне на их фоне неловко говорить, что я сделал нечто героическое. В мирное время спасение людей в падающем самолете может и нормально выглядеть. Сейчас идущий в атаку и подвозящий боеприпасы - одинаково герой. У меня племянник участвовал в СВО. Его ранили в начале спецоперации. Сейчас он решил вернуться, и я им горжусь.

Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ в запасе:

- Знакомый Герой Соцтруда мне объяснял, в чем разница между Героем Соцтруда и Героем России (ну или Союза). Героем России можно стать за три минуты. Совершив грандиозный поступок, пожертвовав своей жизнью. А Герой Соцтруда пашет всю жизнь, доказывая героичность трудовую. Надо смотреть на проблему не только с позиции войны. Человек, совершающий подвиги, он героичен уже тем, что на это способен. Но не каждый способен. Есть те, кто не менее, чем фронтовик, заслуживает этого звания. Когда врач спасет много жизней - он герой. Как и врачи и учителя, которые работают в экстремальных условиях.

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Главные герои сегодня - это те офицеры и солдаты, которые защищают Родину и нас.

Вадим Дробиз, аналитик алкогольного рынка:

- Трудный вопрос, у меня нет скорого определенного ответа. Но считаю, что сейчас герои те, кто развивает страну в экономическом и военном отношении, но не в интересах олигархата, а в интересах основной массы населения. Герой должен быть на поле боя, но за его пределами тоже есть незаметные герои.

Андрей Туманов, главред газеты «Ваши 6 соток»:

- Настоящие герои - работяги. Дачники. Кто такой настоящий дачник - он уже отработал всю жизнь и теперь продолжает кормить всю семью. И делает это, как правило, без помощи государства. На земле, на которой по-хорошему нельзя заниматься земледелием. А он ее превращает в цветущий сад. Сейчас, если нас ждут непростые времена, главными героями будут люди с лопатами, те, которые не ходят на демонстрации и не трындят, а берутся за сельскохозяйственные орудия.

Валентин, читатель сайта KP.RU:

- Я в таких случаях всегда вспоминаю спортсменов. Овечкин и Малкин для меня настоящие герои. Они чуть ли не по 20 лет играют за одну и ту же команду, стали там всеобщими любимцами. Они прославляют нашу страну на весь мир. И в НХЛ, когда играют за сборную. Вот их патриотизм, их любовь к Родине для меня - большой пример.

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