Военная спецоперация на Украине 22 марта 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 марта 2023 года.

В зоне украинского конфликта погиб новозеландский наемник. Погибшего наемника звали Кейн ТеТай, он находился в восточной части Украины почти год и был волонтером. Командир подразделения ВСУ, в котором служил наемник, подтвердил гибель добровольца. Он стал третьим погибшим на Украине наемником из Новой Зеландии.

При штурме города Авдеевка российские военные будут учитывать опыт штурма Соледара и Артемовска. Российские силы будут отсекать линии снабжения ВСУ в городе и пытаться окружить его с флангов.

Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучал взрыв. После этого в областном центре объявили воздушную тревогу.

Минобороны России в новой сводке сообщило, что истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою успешно уничтожен украинский самолет Су-25 в районе Никаноровки в ДНР. Всего с начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли 403 самолета.

Соединенные Штаты передадут Украине более старую версию танков Abrams, поскольку это позволит ускорить поставки.