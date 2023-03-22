Геннадий Зюганов: Я поздравил Владимира Путина и Си Цзиньпина с успешными переговорами

Геннадий Зюганов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
…- Геннадий Андреевич, вы встретились с товарищем Си Цзиньпином?
- Да, на государственном приеме в Кремле. (Он прошел вечером 21 марта, в Кремле. - А.Г.)
Прошёл очень достойно - содержательно, интересно.
Мне удалось пообщаться, практически, со всеми членами китайской делегации.
И они весьма удовлетворены - и характером, и содержанием, и направленностью переговоров.
Поэтому, я поздравил и председателя Си Цзиньпина, и нашего президента Владимира Путина - с успешным их проведением..
Считаю, сделан очень важный шаг вперёд - в крайне нужном направлении.
В условиях, когда глобалисты нам объявили войну, накладывают санкции, угрожают - сложение потенциалов наших стран и развитие в рамках БРИКС и ШОС той линии, которая намечена и президентом Путиным, и председателем Си Цзиньпином, - внушает доверие, уважение… И, на мой взгляд, это даст очень хорошие результаты - для укрепления мира и стабильности.
- Товарищ Генеральный секретарь, скажите, пожалуйста, как долго продолжался государственный прием?
- Ну, около полутора часов.
- Вам удалось?..
- Широкое представительство было. Можно было со всеми пообщаться.
- Вы далеко находились от товарища Си Цзиньпина?
- Ну, не будем - детали.
Все, что положено с медицинской, профилактической точки зрения, все соблюдалось,
- И это правильно, абсолютно.
- Ну, то есть, вам удалось с ним как-то перемигнуться, перекинуться словом…
- Ну, все нормально, и поздравить удалось. Все, как следует.
- А с Владимиром Путиным переговорили - хотя бы коротко?
- Да, да.
- Скажите, какое было меню?
- Было хорошее русское меню.
И - великолепная музыка.
Денис Мацуев исполнил произведения Сергея Рахманинова.
- А выпивали что - водку, вино?
- Да ладно - кто чего хотел. Некогда выпивать было.
Я чрезвычайно удовлетворён тем, что на наших глазах выстраивается новый мир.