Лолита Милявская встречается с молодым мусульманином

Лолита Милявская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская не раз говорила, что она счастлива в новых отношениях. 59-летняя певица признавалась, что влюблена и очень дорожит этим чувством. Вот только рассказывать о личности своего избранника звезда наотрез отказывалась. В шоу Басты исполнительница решила немного приоткрыть завесу тайны.

Лолита рассказала, что со своим мужчиной она встречается уже год. Певица трепетно относится к избраннику и очень хочет сохранить эти отношения.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу - он мусульманин и мне с ним клево!» - заявила Милявская.

Певица не скрывает, что ее возлюбленный намного моложе. По словам артистки, ей просто скучно встречаться с ровесниками.

«60 лет - это офигенно! Если у тебя нет энергии, то у тебя и в 30 будет погасший глаз. Мне не просто скучно с ровесниками. Я могла бы найти того, кому 60, но, черт, что с ним делать?! Вот реально! Я не готова к виагре. Нет энергии в человеке! Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии», - рассказала Лолита.

Молва приписывает Милявской роман с 25-летним рэпером Коста Лакоста. Лолиту с ним связывает плодотворное сотрудничество. Поклонники считают, что рабочие отношения могли перейти в романтические. По крайней мере, в YouTube-шоу «Вопрос ребром» певицу прямо спросили: «Были ли у вас сексуальные фантазии о Лакосте? Уж слишком жарко вы смотрели на него в клипе».

«Глядя на него, не могли не возникнуть сексуальные фантазии», - сообщила Милявская. Но потом заявила, что между ними ничего нет.

«Костя для меня - бро. Я горжусь этим пацаном. У него были все шансы бухать. Мы познакомились, когда ему было 23. Я ему сказала: „Кость, мы сегодня выпиваем“. В шесть утра разошлись. За ним приехала его девушка. Мы все время говорим о работе. И дальше он: „Сеструха, я не бухаю. Сеструха, я трезвый. Сеструха, надо квартиру помочь убрать?“ Я горжусь, что у меня есть такой младший бро. Мы брюнеты, поэтому во многом похожи», - рассказала звезда.

Напомним, певица была замужем пять раз. В 1984 году она вступила в брак с однокурсником Александром Беляевым. Вторым мужем Лолиты стал Виталий Милявский. По словам певицы, этот брак был фиктивным – в 1987 году супруги развелись.

В третий раз Лолита вышла замуж за продюсера Александра Цекало. Этот брак распался спустя 12 лет. С 2004 по 2009 год певица была замужем за бизнесменом Александром Зарубиным. А в 2010 Лолита сыграла свадьбу с фитнес-инструктором Дмитрием Ивановым. Они развелись в 2020 году.