СК России нашел наемника ВСУ «Кипиша», который получал удовольствие от расстрелов жителей Донбасса

Фото: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мелитополе оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими вооруженными формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих.

В ходе заседание ему доложили о проведения следственных действий с пострадавшими, родственниками погибших, а также с задержанными солдатами ВСУ. Следователи СК России продолжают выявлять все новые обстоятельства, демонстрирующие безжалостное отношение украинских националистов к гражданскому населению.

Из показаний потерпевшей жительницы Донбасса: «брат был задержан военнослужащим ВСУ с позывным «Кипиш». Увидев в паспорте задержанного сведения о регистрации в Донецке, он расстрелял его из автомата».

В СК России отметили, что за совершенное преступление задержан Миненко, который носил позывной «Кипиш», а при задержании указал ложные анкетные данные, желая скрыть свою принадлежность к полку «Азов» (организация запрещена на территории РФ). В настоящее время он привлечен к уголовной ответственности, расследование уголовного дела планируется к окончанию.

Из показаний солдата Бойчука, производившего в июне 2022 года обстрел жилых домов в населенном пункте Николаевка, следует: «Я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия…»

На совещании стало известно, что по инициативе СК России во взаимодействии с ФСБ России сформирована совместная рабочая группа по вопросам расследования фактов вербовки и участия наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Продолжается работа по идентификации личностей неопознанных тел мирных жителей Донбасса. В бюро судебно-медицинских экспертиз Донецка и Луганска осуществлена выемка более 4000 образцов, которые переданы в СЭЦ, назначено 2800 судебных экспертиз для определения генотипа умерших.

На постоянном контроле находятся вопросы организации работы с обращениями членов семей участников специальной военной операции. После вмешательства следственных подразделений СК России установлено местонахождение порядка 400 военнослужащих, связь с которыми была временно утрачена.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По результатам этой работы заочно предъявлено обвинение первому заместителю начальника Генштаба ВСУ Колеснику, заместителю начальника Генштаба ВСУ Локоте, заместителю командующего Сухопутными войсками Украины Грищенко. За время пребывания в указанных должностях в периоды с 2016 года в результате их командования боевыми действиями на территории Донбасса погибли более 500 мирных жителей, ранения получили порядка 1000 человек. В настоящее время принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.