Госдума приняла заявление о признании геноцида народов СССР в 1941-1945 гг

На пленарном заседании 22 марта Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза со стороны Германии в ходе Великой Отечественной войны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пленарном заседании 22 марта Госдума приняла заявление о признании геноцида народов Советского Союза со стороны Германии в ходе Великой Отечественной войны.

14 марта комитет Госдумы по международным делам внес в Думу проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", документ был опубликован в думской электронной базе.

«Более 13 миллионов гражданского населения СССР стали жертвами немецко-фашистской оккупации. Миллионы мирных людей, убитых, заживо сожженных, замученных в концлагерях и на принудительных работах. Ни одна страна в годы Второй мировой войны не понесла таких жертв, которые выпали на долю советского народа. А сегодня США и страны Европы пытаются заставить мир забыть, какую цену мы заплатили за Победу над фашизмом», — подчеркнул на заседании Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вчера Белгородский суд признал геноцидом преступления нацистов против местных жителей в 1942 году. Соответствующие материалы, которые послужили основанием для вынесения этого решения, были представлены в том числе Следственным комитетом России.

Из материалов дела, которое рассматривал суд: «В 1942 году в селе Михайловка Белгородского района от рук немецких захватчиков погибли около 2 000 человек, в том числе женщины и дети. Людей группами по 40-50 человек загоняли в сараи, где расстреливали и сжигали. В Чернянском районе происходили массовые аресты советских граждан и их расстрелы. Согласно показаниям осужденного ранее пособника нацистов Калмана Петрича, при его личном участии 300 человек были арестованы, 30 расстреляны, а судьба остальных неизвестна».

Мирных граждан арестовывали за любое неповиновение. Всего немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками во время оккупации Белгородской области были убиты около 72 000 человек.

Ранее Ставропольский краевой суд признал геноцидом преступления гитлеровских солдат. Суд установил, что мирное население Ставропольского края в 1942 году массово расстреливали, травили ядом в мобильных газовых камерах, сжигали и истязали.

В СК России отмечают, что та тактика, что навязывает Запад вооруженным националистическим формированиям Зеленского на Украине повторяет ту, что использовал Адольф Гитлер при нападении на Советский Союз.

«Каратели 22 марта 1943 года согнали 149 жителей жителей белорусской Хатыни (среди них было 75 детей) в сарай, облили бензином и подожгли. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали, — напомнил одну из трагических дат Великой Отечественной войны Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В принятом парламентариями документе говорится: «Фашизм снова поднимает голову: при поддержке США в центре Европы жителей Донбасса годами унижали, калечили и убивали. Государственная Дума считает принципиально важным дать судебно-правовую оценку преступлениям властей Германии, ее вооруженных сил и их пособников. Это станет предупреждением тем, кому не пошли на пользу уроки прошлого».