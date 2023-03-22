Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика22 марта 2023 11:32

Мошенники придумали новый способ обмана россиян: преступники вербуют своих прежних жертв

Телефонные мошенники стали вербовать обманутых ими россиян для преступлений
Андрей ЗАЙЦЕВ
Телефонные мошенники стали вербовать обманутых ими россиян для преступлений

Телефонные мошенники стали вербовать обманутых ими россиян для преступлений

Фото: Shutterstock

Какая главная задача телефонного мошенника? Развести человека на деньги, а потом как можно быстрее перепрятать украденное. Допустим, жертва перевела свои сбережения на счет преступника. Пока она не опомнилась, эти деньги нужно как можно быстрее превратить в наличные и переложить на чистый счет. Тогда концы уже будет не найти.

Профессиональным «кукловодам» подставляться в таких случаях никак нельзя. Вот они и используют подставных лиц. На одних заводят счета в банке. Другим дают карточки. Вот последние и называются «дропперами» (от англ. drop – «бросать»). Их задача в том, чтобы снять украденные деньги их банкомата и передать их преступнику. За это они, как правило, получают процент. Или их нагло кидают – что чаще.

- Мы выявили новый способ вовлечения россиян в схемы вывода средств на счета злоумышленников. Злоумышленники хотят переложить на них ответственность за незаконные переводы и даже обещают им зарплату, создавая впечатление о реальной деятельности по борьбе с преступниками, — рассказал РБК Дмитрия Ревякин, начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ.

По его словам, мошенники чаще всего обзванивают россиян, которые уже пострадали от их рук. И в основном старшего возраста. Такие люди обычно излишне доверчивы и управляемы. Уговорить их этом могут различными способами. Как правило, людей берут на испуг. Представляются сотрудниками служб безопасности. И предлагают помочь в расследовании.

Как поясняют юристы, такая «помощь» может грозить реальным сроком для дроппера – до 7 лет тюрьмы. Если поймают с поличным, ему вряд ли удастся доказать свою непричастность. По данным Сбера, на мошенников и обнальщиков сейчас работает около полумиллиона россиян. В основном это безработные и люди с крайне низкими доходами.

Чаще всего дропперов ищут по объявлениям. Если видите вакансию с большой суммой зарплаты, «без опыта работы», «полная удаленка» и с «трудоустройством без проверок и документов», то в большинстве случаев это что-то нелегальное. Ну а если вам звонят представители "службы безопасности", вы знаете, что нужно делать - просто положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно.

СПРАВКА «КП»

По данным Центробанка, в прошлом году мошенники украли у клиентов банков около 14,1 млрд рублей. За год эта сумма выросла более чем на 4%. Правда, в количественном выражении жертв оказалось меньше. Правда, статистика тут не отражает реальную картину. Большинство людей, особенно потерявших сравнительно небольшие суммы, в полицию не обращаются.

КАРТИНА ДНЯ