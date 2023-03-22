Запад устраивает геноцид украинского народа: английские снаряды с ураном для Киева рискуют спровоцировать второй Чернобыль

Военный историк Юрий Кнутов заявил, что западные снаряды с обедненным ураном могут спровоцировать второй Чернобыль Фото: Иван МАКЕЕВ

Тему с английскими снарядами для британских танков, снаряженными обедненным ураном, и с беспилотниками, которые такими зарядами могут быть снаряжены и направлены на Россию, на «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили с военным историком, директором музея войск ПВО Юрием Кнутовым.

ЧЕМ ОПАСЕН СЕРДЕЧНИК

- Оружие с обедненным ураном убивает всех вокруг — но не все про такую всеядность знают?

- Из обедненного урана изготавливается сердечник самого снаряда. Он обладает очень высокой прочностью, выше обычных. Все ядерные боеголовки, корпус ядерных боеголовок - изготавливается из обедненного урана. Он сохраняет высокую прочность и при выходе в космос. И при жестких минусовых температурах. И при проходе через плотные слои атмосферы.

- Обедненный уран придает уникальная устойчивость любым боезарядам?

- Даже при подрыве осколочно-фугасной боевой части противоракеты боевая часть способна выдержать такой взрыв. Это специальные снаряды, которые предназначены пробить практически любую лобовую броню.

- Танковую в первую очередь?

- Да. В том чисел для борьбы с нашими танками. Которые получили и новейшую динамическую защиту. Т-90 имеет активную защиту типа «Арена». С такими танками обычными снарядами бороться крайне сложно.

- А необычными?

- Снаряды с вольфрамовым сердечником не так опасны. Но НАТО предпочитает снаряды из обедненного урана. Это уран повышенной радиоактивности. Обогащенный уран используется для производства атомной бомбы. Этот уран для производства ядерного оружия использовать нельзя.

ГДЕ ОТМЕТИНЫ?

- Уровень излучения, что от него исходит, опасен для здоровья?

- Конечно! НАТО сбросили 15 тонн таких боеприпасов на Югославию. И там показатели детской онкологии 20 лет спустя вдвое превысили общеевропейский уровень.

- В Югославии натовцы устроили полигон для таких снарядов?

- Они их широко использовали . Когда снаряд попадает в лобовую броню, сердечник начинает сжиматься и пробивает броню с определенным усилием. Образуя радиоактивную пыль. Если человек потом сорвет цветок, отведет ветку, сядет на траву — эта пыль вызовет онкоболезни. Сербия сегодня занимает первое место в Европе по раку у детей.

БРОНЯ КРЕПКА

- Почему тогда обедненный уран американцы применяют при изготовлении брони?

- Этот уран в броне используют в последних модификациях танков «Абрамс». Да, броня многослойная. И один слой там из обедненного урана. Такие танки использовались в Ираке. Когда иракские снаряды из танков Т-72 попадали в лобовую броню «Абрамсов», они ее не пробивали.

- Но...

- Но внутри образовывалась пыль, окалина. Ею дышали экипажи американских танков. Большинство заболели раком. Пентагон завалили исками. Американские танкисты или их семьи требовали компенсировать ущерб, нанесенный бронеплитами, изготовленными из обедненного урана.

Этот уран в броне используют в последних модификациях танков «Абрамс». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- И что Пентагон?

- Там сделали все для того, чтобы ни один иск не прошел. Но тысячи танкистов получили онкозаболевания. Сотни умерли быстро.

- Снаряды с таким ураном - это грязная бомба?

- Мы рассматриваем эти снаряды как грязную бомбу. Если будет их применение, то ответ будет адекватным.

- Если вагон с этими снарядами разбомбить - радиоактивная пыль разлетится на большие расстояния?

- Будет загрязнение окружающей среды на больших площадях. Оттого это геноцид по отношению к украинскому народу. Запад инициирует загрязнение окружающей среды на территории Украины.

- Их на дальних подступах не собьешь?

- ПВО по таким боеприпасам не работает. Это же танковый снаряд. Такие зенитчикам не перехватить. На Т-90 динамическая защита. И навстречу такому снаряду выстреливается фугасная струя.

- Это спасает экипаж?

- Это сильно гасит скорость такого снаряда. Да, Есть активная защита. Она перехватывает снаряд в полете. Выстреливаются небольшие типа ракет, они перехватывают снаряд и сбивают его с курса.

- А радиоактивные осадки — на землю падают?

- Столкновение такого снаряда с препятствием – это всегда загрязнение окружающей среды и повышенный уровень радиации.

- Путин сказал, что Москва соответствующим образом отреагирует на поставки таких снарядов Киеву.

- Есть разные варианты ответов. Начиная от применения тактического ядерного оружия, о котором говорят американцы, что у них есть такое право - первыми применять тактическое оружие. Мы воздерживаемся от подобного рода заявлений.

- А от каких не воздерживаемся?

- Не исключено использование гиперзвуковых ракет «Кинжал» с обычной боевой частью. Они могут уничтожать склады с этими снарядами, уничтожать места хранения, транспорт, перевозящий такие боеприпасы. И так препятствовать их попаданию в боевую зону.

- Но это радиоактивное загрязнение украинских территорий

- Это может стать вторым Чернобылем. Только это будут очаговые заражения. И они скажутся на населении Украины вскоре. Плодородную землю нельзя будет возделывать, потому что станет заражена.

БПЛА ОБНАГЛЕЛИ

- В среду 22 марта наш флот отбил атаку беспилотников на Севастополь.

- Речь о морских беспилотниках – это катера, дистанционно управляемые, с массой взрывчатки. Они наводятся либо по GPS, либо операторами. Еще в атаке участвовал воздушный беспилотник. Все средства мы вывели из строя.

- Цель подобных атак?

- Украинский режим реально готовится к наступлению. Оно произойдет в конце марта – начале апреля. Пытаются дестабилизировать Крыму, сорвать курортный сезон . Цель атаки на Джанкой и на Севастополь – именно такая, провокационная акция.

- Нам нужно срочно сделать что?

- Вычислить места сборки этих беспилотников. Это цель для наших ВКС. Выделяются колоссальные суммы, чтобы эти беспилотники производить на Западе и в виде конструкторов направлять на Украину. Эти беспилотники совершенствуются каждые полтора-два месяца. И с точки зрения программного обеспечения, и с точки зрения защиты от РЭБ, и по доставке боеприпасов. Противник совершенствуется. Мы совершенствуемся в борьбе с этим.

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