Материнский капитал: получите, распишитесь!

Если маме понадобится помощь няни, то ее услуги теперь тоже можно оплатить из средств господдержки. Фото: Shutterstock

Социологи, политологи, экономисты и простые россияне продолжают обсуждать, как поддержка государства влияет на рождаемость. В нашей стране делается все возможное, чтобы поддержать граждан в их стремлении стать мамами и папами. И один из главных стимулов, конечно, финансовый.

По мнению экспертов, для большой группы семейных пар, которые не против родить ребенка, но колеблются, дополнительные выплаты могут быть тем самым переломным аргументом «за». А материнский капитал - стимул весьма весомый. Так, во многих регионах России он примерно равен цене одной комнаты, то есть дает возможность переехать, скажем, из однокомнатной квартиры в двухкомнатную или из двухкомнатной - в трехкомнатную.

Так сколько же сейчас составляет материнский капитал, кому он положен и на что может быть потрачен?

На первого, второго и третьего

В 2023 году размер маткапитала зависит от того, какой по счету ребенок и когда он родился (или был усыновлен, так тоже можно). Выплаты могут быть как на первого ребенка, так и на второго, и третьего. А именно:

• Если первенец родился в 2020 году и позднее - 586,9 тыс. руб.

• При появлении в такой семье второго малыша - доплата 188,7 тыс. руб.

• Если в семье двое и больше детей и все родились с 2007 по 2019 г. - 586,9 тыс. руб.

• Если первенец родился до 2020 г., а второй малыш в 2020 г. и позднее -

775,6 тыс. руб.

Потратить с умом

Материнский капитал - не просто деньги. Это сертификат, средства которого можно потратить на вполне определенные цели, полезные для укрепления семьи, улучшения качества жизни родителей и детей.

Средства материнского капитала можно целиком или частично потратить на такие насущные цели:

• Приобретение или строительство жилья.

«Квартирный вопрос» зачастую самый актуальный. Есть определенные условия, которые следует учитывать. Жилье должно находиться на территории России. Чтобы оплатить первый взнос по ипотеке или погасить основной долг, маткапитал можно использовать сразу после рождения ребенка. В других случаях (например, покупка квартиры без ипотеки) можно воспользоваться маткапиталом, когда ребенку исполнится 3 года.

Важный момент: ремонт жилого помещения применительно к распоряжению материнским капиталом улучшением жилищных условий не считается. Также маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

Еще нужно помнить, что приобретенное или построенное за счет маткапитала жилье необходимо оформить в общую собственность всех членов семьи - мамы, папы и детей, с определением размера долей по соглашению.

• Образование детей.

Причем любого ребенка в семье. Но тоже есть нюансы. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Еще одно важное условие - организация должна находиться на территории России и иметь право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Ясли и детсад можно оплачивать из маткапитала сразу после рождения малыша. Другие виды образования - когда ребенку исполнится 3 года.

Кстати, теперь маткапиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями. Родители также могут распорядиться средствами на обучение детей у частных преподавателей и оплатить капиталом услуги по присмотру и уходу, которые оказывают агентства и няни, работающие как ИП. Раньше направить средства материнского капитала на перечисленные услуги можно было только в том случае, если они предоставлялись юридическими лицами. Использовать капитал для оплаты услуг физлица можно при наличии у него статуса индивидуального предпринимателя и государственной лицензии на образовательную деятельность.

• Формирование накопительной пенсии мамы.

Материнский капитал может быть полностью или частично включен в состав пенсионных накоплений и передан в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд.

• Товары и услуги для социальной адаптации ребенка с инвалидностью.

Средствами из материнского капитала можно компенсировать затраты на некоторые товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

При этом средства маткапитала нельзя направить на медуслуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем и предоставляемые за счет средств федерального бюджета.

• Ежемесячные выплаты на ребенка. О них расскажем подробнее.

О ежемесячных выплатах

С 1 января 2023 года еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. Теперь она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Раньше семьи могли направить маткапитал на эти цели только при появлении второго ребенка, при этом родители получали одну выплату, даже если в семье несколько детей до 3 лет.

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В среднем по стране - 13,9 тыс. рублей в месяц.

Есть важное условие для такого варианта использования семейного капитала. Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится трех лет. Кроме того, семья может одновременно получать и единое пособие на детей, и выплату из материнского капитала.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если семья обратится в первые три месяца, выплата будет установлена с даты рождения ребенка с учетом всех месяцев до обращения. В остальных случаях ежемесячная выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно через портал госуслуг, при личном визите в МФЦ или отделение Социального фонда России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

13 миллионов семей уже получили сертификат

Такие данные предоставил Социальный фонд России. Сертификат на материнский капитал в нашей стране выдали уже 13 миллионов раз с момента запуска программы в 2007 году.

«Юбилейный» сертификат вручили семье из Саратовской области, в которой в феврале родился второй ребенок. Материнский капитал родителям выдан в повышенном размере - 775,6 тыс. рублей (почему такая сумма - см. выше).

Социальный фонд России оформляет сертификаты проактивно - то есть этой семье, как и другим, не понадобилось никуда обращаться, данные о рождении поступили из ЗАГСа. Родителям также не пришлось идти за самим сертификатом, его оформили в электронном виде. Цифровой документ со всеми необходимыми данными поступил в личный кабинет мамы. Теперь семья может через «Госуслуги» дистанционно распоряжаться капиталом на выбранные цели и контролировать остаток средств.

Когда-то, в 2007 году, размер материнского капитала составлял 250 тыс. рублей, и его давали исключительно за второго ребенка. Сегодня эта сумма выросла более чем в три раза - до 775,6 тыс. рублей. А воспользоваться мерой поддержки можно и при появлении первенца.