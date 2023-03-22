Из-за санкций и роста цен россияне могут потерять нормальный доступ в интернет: Разработчики иностранных браузеров уже прекратили поддержку популярных у нас «операционок»

Будут ли у россиян работать компьютеры в постсанкционном мире. Фото: Shutterstock

Парк компьютеров россиян начинает устаревать. Проблема и с «железом», и с операционными системами. Обновление представляется затруднительным: во-первых, люди не готовы тратить деньги на покупку нового ноутбука. Во-вторых, санкционная политика против России, которую поддерживают и разработчики иностранного ПО, может лишить россиян возможности нормально пользоваться компьютерами ПО. Прежде всего пострадает одна из самых популярных категорий иностранных программ — браузеры. С их обновлениями уже есть проблемы, а на горизонте маячит перспектива полного обрубания работы всех российских госресурсов и сайтов банков.

Сайт kp.ru провел опрос россиян, которые используют персональные компьютеры и ноутбуки, и поговорил с экспертом о перспективах работы ПК в России.

У 3 ИЗ 5 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПК — ТОРМОЗИТ

В опросе участвовали 13 905 человек. Подавляющее большинство респондентов (42%) ответили, что их устройство старше десяти лет, а почти четверть участников (23%) сообщили, что девайс старше пяти лет.

При этом 3 из 5 пользователей жалуются на недостаточную скорость ПО. О том, что их устройство «тормозит» в той или иной степени, заявили почти 58% респондентов. Кто-то назвал «торможение» критичным, другие просто отметили снижение производительности и замедление скорости работы.

Обновить устаревшие девайсы хотят 35% опрошенных, но их смущает стоимость устройств. Это касается как стационарных компьютеров, так и ноутбуков.

— Последние десять лет популярность компьютеров перед портативными гаджетами снижалась. Но «увядающим» сектором я бы такие устройства не назвал. Все изменилось в 2020 году: удаленка вызвала бурный всплеск продаж ноутбуков, классических ПК. И этот всплеск продолжается сейчас. Пользователи поняли, такое устройство достаточно купить раз, и оно еще несколько лет не потеряет своей функциональности. Конечно, исключение — это игровые ПК, которые устаревают быстрее, — объясняет руководитель информационно-аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

БОЛЬШЕ 20% РОССИЯН ИСПОЛЬЗУЮТ СТАРЫЕ ОС

Как показывает опрос, позволить себе обновление ПК многие не могут. Причины вполне очевидны: во времена социальных потрясений и экономических кризисов, даже если у людей и имеются накопления, их склонны сберегать. В этих условиях пользователи готовы терпеть устаревшие девайсы, даже несмотря на их активное использование (75% используют ноутбуки не менее пяти раз в неделю).

По поводу «тормозов» объяснение напрашивается простое — старые операционные системы вкупе с «железом» уже не вывозят новое программное обеспечение. По данным аналитической системы StatCounter, суммарная доля Windows 7 и Windows 8.1 в России — 23,65%. Эти операционные системы (ОС) уже считаются ветеранами рынка, хоть и остаются одними из популярных. 10 января 2023 года Microsoft выпустила последнее обновление для них. Таким образом производители ПО вынуждают пользователей перейти на другие версии операционной системы, ведь они работают быстрее. Это может стать проблемой в рамках специфики российского рынка. Вернемся к данным опроса: для 60% юзеров программой № 1 по частоте использования является браузер как точка доступа в интернет. В России самым популярным оказался «Яндекс Браузер». Его выбрали 51% участников опроса, на втором месте — Google Chrome (34%). Далее Mozilla (почти 8%) и Opera (почти 7%).

Однако 7 февраля 2023 года вышла последняя версия Google Chrome с поддержкой вышеуказанных ОС. Популярный браузер продолжит работать на Windows 7 и 8, но перестанет получать новые версии. На короткой дистанции — ничего страшного, но в перспективе начнет страдать совместимость с новыми сайтами, быстродействие, а главное — безопасность. К ней уже есть нарекания.

Так, эксперты Atlas VPN признали Google Chrome самым «дырявым» с точки зрения количества уязвимостей. Их насчитали 3159. А в отсутствие обновлений — риск увеличения числа проблем с безопасностью браузера еще выше.

— Разработчики программного обеспечения вроде Google и Microsoft мало заинтересованы в том, чтобы пользователь долго использовал одно устройство, — говорит Сергей Половников. — Компании завязаны на индустрии производства технологических новинок. Поэтому ПО становится все более требовательным. За руку разработчиков никто не хватает, но все замечают, что каждая версия Windows более требовательная. Браузер Chrome обожает «кушать» память в неограниченных количествах.

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Раз логично отказаться от Chrome, можно же использовать и другие популярные браузеры? Но и они либо начали готовить пользователей к прекращению поддержки Windows 7 и Windows 8.1, либо прямо отказались от обновлений. Так, Opera свернула выпуск обновлений для этих операционных систем, Microsoft Edge (главный браузер «Винды») прямо говорит, что пора обновляться. Firefox пока раздумывает: прекратить поддержку в первом квартале 2023 года или «потянуть» до лета.

Тогда альтернативой может стать переход на новый Windows — 10-ю или 11-ю версию. Американская корпорация в 2022 году временно ограничивала эту функцию для россиян. Но потом вернула.

— Microsoft в том году почувствовала, что россияне достали свои тетрадочки с инструкциями по установке пиратского софта. Взять меня. Я использовал популярное ПО, за которое платил 50 тысяч рублей в год. Разработчик отказался принимать платежи из России. И что делать дальше? Качать пиратское ПО? Я готов платить за официальную версию, но мои деньги не берут. Так же свои проблемы решат все россияне. Не придумана «глушилка», которая заставит россиян отказаться от ПО и сделать так, чтобы оно не работало на территории России. Технически это возможно. Но ни на какие рубильники никто не нажимает, ибо это скажется на всем бизнесе, вызовет прецедент, — говорит руководитель Content Review.

И хотя обновления Windows снова доступны, тут мы возвращаемся к проблеме, о которой говорят давно и в очередной раз подтвердил наш опрос. Парк техники россиян устаревает. А новые системы, браузеры, в принципе ПО — более требовательные.

Перебирая в уме браузеры, не стоит упускать из виду российские разработки. Например, довольно популярный «Яндекс Браузер», который занимает более 30% рынка браузеров в РФ (данные на конец февраля 2023 года). Есть менее востребованный, тоже от наших разработчиков — «Атом» от Mail.ru. Он слабо распространен (нет и 1% доли рынка), но факт в том, что решения есть. А главное, российские браузеры не прекращали поддержку прежних версий Windows.

ИЗ-ЗА САНКЦИЙ НЕ ДАЮТ СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Еще одна проблема, которая прямо не связана с устареванием ПК, но вкупе с ними также прибавит пользователям хлопот, — совместимость российских сайтов с иностранными браузерами.

У государственных и окологосударственных структур, у российских банков есть проблемы с получением зарубежных сертификатов безопасности сайтов. Это невидимая глазу рядового пользователя система настроек. Она как бы подтверждает, что сайт безопасен, не ворует данные, не несет вирусов. В выдаче таких сертификатов российским порталам иностранные институты отказали еще год назад, при этом отозвав уже действующие. Дело не в вирусном контенте, а в пресловутых санкциях. А без сертификата безопасности иностранный браузер может не пускать на сайт. При этом сами иностранные браузеры отказываются поддерживать российские сертификаты безопасности.

— Поэтому, если вы хотите безопасно пользоваться банками, Госуслугами, а в перспективе и другими российскими ресурсами, которые, надо сказать, успешно конкурируют с зарубежными, лучше пользоваться российскими браузерами, — объясняет Сергей Половников.