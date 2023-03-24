Звездный визажист раскрыла секреты знаменитостей: у Елены Ваенги - "бабушкин" райдер, а Шура устраивает разнос из-за макияжа

Симэла Алиева и Шура, которому визажист сделала голливудский макияж с модными зелеными тенями. Фото: Личный архив героя публикации

В эпоху фильтров и фотошопа глянцевым снимкам знаменитостей веры нет: безупречные скулы, тонкие носы, распахнутые глаза без намека на мешки, идеально ровный тон кожи. Но как они выглядят в реальной жизни и сколько капризов приходится терпеть их визажистам, прежде чем звезда будет довольна своим отражением в зеркале, знают лишь единицы. Например, звездный визажист Симэла Алиева. В 2014-2018 годах она работала стилистом на "Доме-2", а сейчас живет в Саратове и готовит к выходу на сцену артистов, которые приезжают на гастроли. Шоу-бизнес Симэла знает в лицо в буквальном смысле слова, и это лицо далеко не всегда приветливо и дружелюбно...

Вот такие крышесносные визажисты принимают звезд в Саратове. Фото: Личный архив героя публикации

ЩЕДРОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ БУЗОВОЙ

На "Доме-2" Алиева поначалу красила и участников, и ведущих. Так, первые смоки-айс - жутко популярный дымчатый макияж глаз - и Ольга Бузова, и Ксения Бородина получили именно от Симэлы, хотя первое время всячески сопротивлялись.

- Они называли это "макияж панды" и категорически не хотели пробовать, - вспоминает звездный визажист. - Но после того, как я нарисовала смоки Саше Артёмовой для конкурса "Человек года", и она буквально преобразилась, ведущие тут же решили повторить. Так, Бузовой я впервые сделала смоки в начале 2017 года, когда у неё начались проблемы в отношениях с мужем Дмитрием Тарасовым. Она тогда сказала: "Хочу поменяться", и я посоветовала ей темный цвет волос, стрижку каре и дымчатые тени. Правда, тогда она согласилась лишь на мейкап. И оказалась в восторге: "Господи, я никогда и подумать не могла, что у меня такие большие глаза, что у меня не нависшие веки!".

Визажист во время работы на телепроекте "Дом-2". Фото: Личный архив героя публикации

А вскоре, когда контракт Алиевой подошел к концу, Бузова сделала ей выгодное предложение остаться на телестройке личным стилистом.

- Условия были такие: зарплата 150 тысяч рублей и проживание в городских квартирах на проекте с полной оплатой питания, бензина и всего остального. При каждой встрече она напоминала, что ее предложение ещё в силе, - рассказывает Симэла. - Но я отказалась: муж был против участия в этом балагане, надо было воспитывать ребенка, да и зарабатывала я уже больше. А всего через полгода Бузова стала суперпопулярной певицей и всем своим помощникам подарила по квартире в Москве. До сих пор кусаю локти, что я тогда не согласилась!

АСТИ ПОТРЕБОВАЛА ГРИМЁРКУ

В прошлом году свой первый сольный концерт после ухода из группы Анна Асти давала именно в Саратове. Площадкой стал ледовый дворец (концертных залов в городе нет, гастролеры поют в театрах, цирках и ЛДС), который "чуть не треснул от количества зрителей". Райдер звезда предъявила довольно скромный, но из-за одного заковыристого пункта могли возникнуть проблемы.

- Единственным условием Асти было наличие гримерки с профессиональным столиком, но в ледовом дворце таких попросту нет. В итоге я наняла "Газель" и привезла профессиональный гримерный столик с зеркалом, светом и всем необходимым. Слава богу, всё прошло идеально, - делится Алиева. - Мы сделали минимальный макияж: ровный тон и стрелки. Асти на концертах не увлекается косметикой, потому что поет вживую и ей тяжело, если лицо всё в "штукатурке".

Симэла Алиева и Анна Асти. Похожи? Фото: Личный архив героя публикации

На визажиста певица произвела впечатление отсутствием какого-либо пафоса и капризов, а еще своей работоспособностью - мол, даже во время мейкапа она постоянно была чем-то занята.

- Именно поэтому я уверена, что она сделала себя сама и без Артика стала еще популярнее, хотя многие в шоу-бизнесе ждали ее провала. Не буду называть фамилии звезд, которые при мне костерили Асти и уверяли, что через полгода о ней никто не вспомнит. И ведь видно, что это банальная зависть, потому что всем было интересно, свои у нее волосы или наращенные, какая у нее кожа, есть ли пластика и так далее. Отношения в шоу-бизнесе, конечно, те еще, - ухмыляется Симэла.

ШУРА НЕ В ДУХЕ

В начале марта Симэла впервые столкнулась с певцом Шурой, и этот опыт ничего хорошего не предвещал. Как только визажист появилась на площадке, концертный директор шепнул ей на ухо: "Он не в духе, его все бесит, если что, не принимай близко к сердцу". Оказалось, за день до этого в Пензе Шура послал визажистов на три буквы и смыл макияж, потому что ему не понравился результат.

- Захожу, он сидит весь такой деловой, - продолжает стилист. - Наверное думал, что я начну как девочка перед ним лебезить. А я протянула руку и спокойно сказала: "Здравствуйте, приятно познакомиться, Симэла. Сегодня я буду делать вам голливудский мейкап". Он сразу встал: "Здравствуйте, Александр Медведев, тот самый Шура. Как вы вкусно пахнете! А можно я вас обниму? Давай на ты. Милашка, сделай мне смоки айс на свой вкус!". И мы впервые сделали Шуре диско-макияж с яркими зелеными блестками под глаза. Блестящие зеленые тени - это сейчас очень модно, а главное, ему подошло.

Оказалось, эксцентричный на первый взгляд певец, который "выглядит как истеричка", на самом деле добродушный малый, готов отдать последнюю рубаху. Например, он предложил оплатить услуги визажиста из своего кармана (обычно это делают организаторы), а когда Симэла похвалила его кольцо Картье, тут же предложил: "Хочешь, подарю?". Но раздевать Шуру Алиева не стала, и более того, накрасила его совершенно бесплатно, отказавшись от гонорара. Кстати, кожа лица у артиста, по словам эксперта, потрясающая - "лучше, чем у 20-летних девочек", и даже тональным кремом он не пользуется.

ПРИЧЕСАТЬ ВАЕНГУ

Изгнание визажистов, которое устроил Шура - распространенная практика в шоу-бизнесе. К робеющему персоналу звезды относятся как к рабам.

- Да, есть такое отношение, мол, давай-ка просто молча и безропотно делай свою работу, - подтверждает Симэла Алиева. - Такой опыт, был у меня, например, с Еленой Ваенгой. Она опоздала на час и, даже не извинившись, говорит: "Давай быстрее меня накрась". Но почему я должна торопиться из-за ее опоздания? Она на своей работе, я - на своей. Потом разговорились, она спросила: "А где вы до этого работали?". - "На телепроекте". - "О, с Бузовой и Бородиной? Так ты, милашка, оказывается, звездный визажист?". Всё, тон сразу поменялся.

Впрочем, строгая Ваенга не дала визажисту спуску за райдер, который был выполнен "с косяками":

- Ее бытовой райдер я назвала "бабушкиным": там указаны невидимки и шпильки, которые уже почти не выпускаются - настоящее ретро. Я так и не смогла найти эти огромные железные штуковины, которыми глаз можно глаз выколоть. Но, простите, в райдере, к примеру, не было указано, что артист придет с колтунами на голове, и нужен спрей, который помогает прочесать волосы - его я взяла на всякий случай. Дело в том, что Елена всегда выступает с тугим пучком, и если у нее пять дней подряд гастроли, то пять дней она не моет голову. При этом волосы залиты лаком, и прочесать их попросту невозможно.

КАЛЬЯН ДЛЯ КЛАВЫ КОКИ

Впрочем, иногда знаменитости могут и сами себя собрать перед концертом. Так, например, случилось с Клавой Кокой, которая очень хотела выспаться. В итоге макияж певица сделала сама: ровный тон, красные губы, стрелки на веках.

Симэла Алиева и Клава Кока. Фото: Личный архив героя публикации

- Клава - моя землячка, мы обе родом из Екатеринбурга и сошлись с первого взгляда. Поэтому когда после концерта она вдруг сказала "Вот бы сейчас покурить калик" (кальян. - Ред.), я повезла ее в самый дорогой ресторан, где лучший кальян и лучшая еда, - вспоминает визажист. - Конечно, я позвонила и сразу предупредила, что приеду с артисткой, она уставшая и голодная - никаких автографов и фото со звездой. В итоге нас посадили в самый укромный уголок, а после мы поехали кататься на моей спортивной машине по ночному городу. Было круто!

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько стоит звездный мейкап?

Звездный образ от Симэлы Алиевой стоит от 15 до 30 тысяч рублей: сюда входит и макияж, и прическа. Занимает это, минимум, два часа. При этом визажист дает гарантию, что артист закончит концерт с идеальным макияжем.

Кстати, на гастроли все артисты ездят со своей косметичкой, чтобы обезопасить себя. И у всех без исключения косметика топовых дорогих брендов: на нее звезды не жалеют денег.

ТОП-3 ЛАЙФХАКА ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО МАКИЯЖА ОТ СИМЭЛЫ АЛИЕВОЙ

1. Если нужно срочно поправить тон или убрать жирный блеск, визажисты используют прозрачную пудру дорогого бренда. Берем огромную кисточку, макаем ее туда и дуем в лицо артисту. Главное, не переборщить, иначе на лице появятся белые пятна - такая история случилась однажды с Дженнифер Лопес.

2. Если надо вернуть тени на место, всегда поможет кисточка для растушевки. Ей можно поправить любую растушеванную стрелку и тени, которые скатываются.

3. Чтобы при нанесении макияжа смоки айс подводка на внутреннем веке не растекалась, используйте водостойкую подводку. Это главный секрет идеального макияжа глаз.

Еще больше секретов мейкапа и видео из звездных гримерок можно найти в соцсетях Симэлы по нику simelasi.

КСТАТИ

Участники "Дом-2" живут по сценарию, а Бородина всегда завидовала Бузовой

По словам визажиста, когда она пришла на телестройку в 2014 году, все драки, влюбленности, радости и горести проживались участниками по-настоящему. Но в 2017 году все изменилось: популярные участники стали покидать проект, просмотры начали падать, и продюсеры решили добавить перчинки в эфир. Так, какая-нибудь участница среди ночи могли ворваться в комнату к несвободному парню, плюхнуться к нему в объятия или наброситься с кулаками на его девушку.

- Однажды такое произошло при мне, я была в ужасе, потому что сама оказалась в эпицентре этой заварухи. Но вскоре меня вызвали в операторскую и объяснили: так и так, девушка не сошла с ума, а действовала по сценарию, чтобы поднять свой рейтинг. Ее и саму среди ночи разбудили по громкой связи ради этого перфоманса, - говорит Симэла.

Еще одна любопытная тема - конкуренция Бузовой и Бородиной. Визажист подтверждает: это действительно было всегда. Мол, у Ксюши комплексы из-за роста (всего 1,55 м), она постоянно на диетах. И Бузовой она по-женски завидовала: та эффектная, добрая, все участники ее любили. Кстати, Олю герои телестройки называли "цветочек", а Бородину - "злой собачкой". Говорят, когда она приезжала на съемки, то успевала за 10 минут разругаться со всей съемочной группой.