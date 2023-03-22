Доктор медицинских наук раскрыл правду о плачевном состоянии Романа Костомарова

Врачи делают все возможное и невозможное, чтобы помочь Роману Фото: Даниил ОПАРИН

Роман Костомаров вот уже несколько дней дышит самостоятельно. Ему рассказали о том, что он перенес два инсульта и несколько ампутаций из-за некроза. Кроме того, фигуристу сообщили о том, что у него полиорганная недостаточность. Однако именитый пациент намерен бороться и не собирается отступать. Конечно, в том, что у него поражены все органы, нет ничего хорошего. Однако врачи делают все возможное и невозможное, чтобы помочь Роману.

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал, что сейчас происходит с Романом Костомаровым. По его словам, оснований для позитива пока нет.

"Полиорганная недостаточность говорит о больших проблемах. Практически все органы испытывают проблемы, они поражены. Вещь серьезная и сложная. У Костомарова могут быть хорошие анализы, но с полиорганной недостаточностью радоваться рано. С ней бороться крайне тяжело", - заявил медик.

Шестаков отметил, что степени поражения полости всех органов - разные. "Нужно знать, какая степень полиорганной недостаточности у Романа. Улучшение показателей - результат действия препаратов, но как поведут себя органы?" - цитирует его Sport24.

Ранее источник в медицинских кругах заявил, что процесс восстановления Олимпийского чемпиона идет очень медленно. "Каких-то рывков ни в ту, ни в другую сторону сейчас нет", - уточнил источник, знакомый с ситуацией.