Самые неожиданные факты о щитовидке: как лечить и предотвращать болезнь

Около половины женщин к 50 годам имеют узлы в щитовидке Фото: Shutterstock

За окном все чаще светит ласковое весеннее солнце, а у вас упадок сил, слабость, вялость, подавленное настроение или раздражительность, желание отложить дела «на потом». Ах да, и еще лишние килограммы, которые никак не желают уходить. Знакомо? Вполне возможно, что причина всех этих напастей - нарушения в работе щитовидной железы.

Около половины женщин к 50 годам имеют узлы в щитовидке. У мужчин новообразования встречаются в 10 раз реже, но гораздо чаще оказываются злокачественными, рассказал KP.RU врач-хирург, к.м.н., заведующий отделением хирургии НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Рустам Азимов. Что известно науке и медицине о щитовидной железе на сегодня, как правильно следить за ее состоянием и что предпринимать в случае отклонений - об этом мы поговорили с экспертом.

«ПЕЧКА» ВНУТРИ ОРГАНИЗМА

- Далекие предки человека когда-то вышли из мирового океана. Чем дальше они уходили, тем меньше становилось в воде и пище йода, замедлялся обмен веществ, - рассказывает Рустам Азимов. - Щитовидной железе эволюция отвела роль «печки». Она разогревает наш организм в зависимости от условий окружающей среды. Этот древний механизм сохранился до сих пор. Гормоны щитовидной железы ускоряют обмен веществ, повышают температуру тела, увеличивают количество сердечных сокращений, а значит и активность кровоснабжения всех органов и тканей.

Выработка гормонов щитовидкой зависит от содержания йода в воде и продуктах. Причем, природа предусмотрела и механизмы защиты от йододефицита, говорит врач.

- Щитовидная железа вырабатывает два основных гормона: Тироксин (T4), молекула которого содержит 4 атома йода, и Трийодтиронин (T3), содержащий 3 атома йода. В обычных условиях преобладает T4 (при дефиците йода – увеличивается количество T3), а его физиологические эффекты намного больше, чем T3. Кроме того, в местностях, где в питьевой воде мало йода, головной мозг человека начинает вырабатывать больше тиреотропного гормона (ТТГ), который стимулирует активность и рост щитовидной железы. Это приводит к развитию заболевания с резким увеличением размеров железы - эндемического зоба.

ТРИ САМЫХ ЧАСТЫХ ПРОБЛЕМЫ

Щитовидная железа - довольно уязвимый орган. Выше мы уже отметили, насколько часто встречаются нарушения в ее работе. По словам доктора Азимова, топ-3 типов проблем с щитовидкой выглядят так:

1. Снижение функции железы.

Как проявляется: слабость, сонливость, увеличение веса, отечность тканей лица и рук, озноб. Возможно замедление мышления и речи.

«Чаще всего так происходит при развитии хронического воспаления в ткани щитовидной железы. Пациентам требуется заместительная гормональная терапия», - поясняет эксперт.

2. Чрезмерное усиление функции щитовидной железы.

Как проявляется: учащенное сердцебиение, бессонница, повышенная раздражительность, тремор (дрожание) рук. Возможна потеря веса без снижения калорий.

«У части пациентов развивается отек клетчатки позади глазных яблок, что приводит к экзофтальму (выпученные глаза. - Ред.)», - добавляет врач. Один из самых известных пациентов с такой патологией - жена Ленина Надежда Крупская.

3. Узлы в щитовидной железе.

Как проявляется: при небольших размерах узлы никак себя не проявляют. Крупные узлы могут вызывать деформацию шеи, затруднения при глотании, чувство першения в горле, одышку, изменение тембра голоса.

При этом в большинстве случаев узлы в щитовидке доброкачественные. Злокачественные узловые образования встречаются у 4 - 6,5% пациентов.

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Нужно ли проверяться, если нет симптомов

Как часто нужно проверять состояние своей щитовидной железы? Если у вас нет симптомов, по которым можно заподозрить нарушения работы щитовидки (см. выше), то никакого специального наблюдения не требуется, говорят врачи. На сегодня в международных медицинских рекомендациях не предусматриваются обследования и сдача анализов на гормоны щитовидной железы именно с профилактической целью (то есть при отсутствии жалоб). Однако, если у кого-то в семье были случаи рака щитовидной железы, то наблюдение обязательно, отмечает Рустам Азимов.

В то же время сейчас очень много людей, переболевших ковидом, жалуется на те же признаки, что и при неполадках с щитовидкой: слабость, усталость, учащенное сердцебиение и т.д. Как понять: постковид это или отклонения в работе железы?

- Для общего контроля функции щитовидной железы достаточно сдать тиреотропный гормон (ТТГ) и свободный тироксин (T4), - поясняет эксперт.

ВАЖНО

В 94% случаев рак щитовидки успешно лечится!

Потенциально наиболее опасную патологию - узлы в щитовидной железе - обнаруживают в ходе УЗИ. Обычно это исследование назначается, если есть соответствующие симптомы, характерные для узловых образований (см. выше).

- Если при УЗИ выявлен узел более 1 см, как правило, он нуждается в тонкоигольной биопсии для исключения диагноза рак щитовидной железы, - рассказывает эксперт. - При подтверждении доброкачественности узлы требуют контрольного УЗИ 1 раз в год.

Если при ультразвуковом исследовании у вас обнаружили узел или несколько узлов, обязательно попросите врача УЗИ указать количество баллов по современной шкале (TI-RADS), советует Рустам Азимов. И поясняет: это в дальнейшем поможет специалисту принять правильное решение о дополнительном обследовании и лечении. При необходимости делается пункция щитовидной железы (прокол для забора небольшого количества ткани из узла). «Это амбулаторная и рутинная процедура, которая с высокой точностью позволит исключить рак щитовидной железы. Помните, что 94% случаев такого рака протекают благоприятно и при правильном лечении не приводят к ухудшению качества жизни или сокращению ее продолжительности», - подчеркивает эксперт.

ВМЕСТО ВЫВОДА

От щитовидной железы зависит наша бодрость, настроение, вес - так что вопрос поддержания здоровья этого органа очень актуален. Что же нужно делать? Ответ прост и сложен одновременно. Ведите здоровый образ жизни, советует Рустам Азимов. Лучшие условия для нормальной работы железы - это сбалансированное питание, разумная физическая активность и отказ от вредных привычек. А также - управлением стрессом и позитивный настрой.