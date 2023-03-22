«Только подлил масла в огонь»: горячее обращение Макрона не заглушило недовольство французов

Макрон дежурно напомнил, что реформа соответствует демократическим процедурам, и попытался обосновать ее необходимость Фото: REUTERS

Эммануэль Макрон дал телеинтервью, в котором еще раз подчеркнул свою приверженность пенсионной реформе. Как пишет Figaro, выступление президента не смогло унять пыл оппозиции, выступающей против спорного законопроекта. Сообщения о расширении забастовки поступают ежечасно, ближайшая намечена на 23 марта. Протестующие даже готовы сорвать визит короля Великобритании Карла III, намеченный на следующую неделю.

Ожидая, что закон вступит в силу до конца года, Макрон дежурно напомнил, что реформа соответствует демократическим процедурам, и попытался обосновать ее необходимость. «Мне не нравится эта реформа, но она необходима, — заявил президент . — Когда я занял пост, было 10 миллионов пенсионеров, сегодня уже 17». По словам главы Франции, требования оппозиции — верный путь к дефициту бюджета, а достойной альтернативы никто не предложил. Также он выразил поддержку премьер-министру Элизабет Борн, опровергнув слухи о ее возможной отставке.

Едва закончилось интервью, оппозиция с обоих флангов начала словесную атаку на Макрона. Самые частые эпитеты, звучащие из уст противников пенсионной реформы в его адрес: надменный, высокомерный, пренебрежительный, оторванный от реальности и безответственный. Первый секретарь «Социалистической партии» Оливье Фор заявил, что президент подливает масла в разожженный им же огонь. Даже лидер лояльных Макрону «Республиканцев» Эрик Сьотти подверг критике решения, предложенные в интервью, за то, что они «не соответствуют глубине кризиса, в котором находится Франция».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Чихачев, эксперт РСМД и Клуба «Валдай»:

- Телеобращение скорее имело терапевтическое свойство, чтобы в очередной раз прояснить неизбежность реформы. Президент Франции однозначно хочет переломить общественность через колено. И, как показывает практика предыдущих его реформ, он это умеет. Макрон будет тянуть время, и склонять чашу весов в свою пользу, пытаясь сменить новостную повестку. Отправлять правительство в отставку сейчас также не имеет смысла, но такая возможность — козырь в рукаве Макрона. При серьезном ухудшении ситуации он может разыграть эту карту.