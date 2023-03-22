«Автомат в руки и стрелять!». Женщины-герои рассказали, как уничтожили вражеские беспилотники в бухте Севастополя

Беспилотник заметили в бухте ранним утром ФОТО: Минобороны РФ

Ранним утром 22 марта главный старшина Черноморского флота в Севастополе Татьяна Целуйко была на своем посту, но среди привычных российских кораблей женщина неожиданно заметила странный объект. Неизвестный надводный беспилотник очень быстро двигался к берегу.

- Объект летел в направлении базы, я немедленно доложила оперативному дежурному, - вспоминает Татьяна Целуйко. – Мы усилили наблюдение. Начальство дало команду открыть огонь на поражение. Открыли огонь.

Вместе с Татьяной на посту была Марина Фалеева ФОТО: Минобороны РФ

Вместе с Татьяной на посту в это время была еще одна женщина – старший матрос контрактной службы Марина Фалеева. Две красавицы тут же схватили оружие и начали огонь.

- Мы получили сигнал атаковать, и мы атаковали. Автомат в руки и стрелять! На родной город совершили набег, будем защищать. Враг не пройдет, - рассказала о своих ощущениях в тот момент Марина Фалеева.

Женщина была воспитана в среде военных. Дома у них целая семейная династия, поэтому о ценности родины она знает не понаслышке. Всего в это утро в Севастополе было уничтожено три беспилотника.

- Я понимала, что нужно что-то делать, что нужно попасть, уничтожить, чтобы он не прошел дальше. Был большой страх, что он просто врежется в берег или корабли. После уничтожения мы не расслабились, потому что ждали следующего, команду не сняли. Не было такого, что выполнили свою работу и можно пить чай, мы продолжили наблюдение, - говорит Татьяна.

Корабли и люди не пострадали. Единственный урон – выбитые взрывной волной окна в ближайших зданиях. Несмотря на это, скромные красавицы героинями себя не считают.

- Очень приятно, что так высоко - я думаю даже, что слишком высоко - оценили нашу работу, потому что ничего сверхъестественного мы не сделали, - улыбается Татьяна Целуйко.

А оценил работу наших красавиц-военных лично министр обороны Сергей Шойгу. Он поручил представить Татьяну и Марину к госнаградам и выписать премию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что произошло после атаки украинских беспилотников на Севастополь 22 марта

В Севастополе при атаке беспилотников 22 марта не пострадали люди и военные корабли (подробнее)

Глава Севастополя Развожаев сообщил об атаке трех беспилотников на морскую бухту

Черноморский флот успешно отразил атаку (подробнее)