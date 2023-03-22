Представитель МВД России предложила гастарбайтерам дисконт за русский

Теперь вместо того, чтобы отбирать лучшую рабочую силу мы собираемся тратить время на адаптацию и обучение всей серой массы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальник Главного Управления МВД России по вопросам миграции Валентина Казакова предложила предоставить мигрантам снизить НДФЛ за хорошее владение русским языком. Об этом она заявила 22 марта на круглом столе Госдумы.

На круглом столе предложили ввести дисконтный коэффициент (от 10 до 50 %) к налогу, уплачиваемому в виде фиксированного авансового платежа. На него мигранты смогут рассчитывать в зависимости от уровня владения языком, знания истории России и основ законодательства.

Казакова полагает, что такую систему дисконта можно использовать, чтобы стимулировать мигрантов учить русский язык. Если за 1–3 месяцев «адаптационного периода» мигрант не покажет успехов, его обяжут выплатить адаптационный платеж. Также все заслуги гастарбайтер может потерять, если совершит нарушение или преступление.

Инициатива смелая, так как ранее различные эксперты и даже Россотрудничество считало правильным, чтобы мигранты обучались рабочим специальностям и русскому языку у себя дома. Там для них даже местами открывались кружки и школы. И вот где это все?!

Теперь вместо того, чтобы отбирать лучшую рабочую силу мы собираемся тратить время на адаптацию и обучение всей серой массы. И делать это предлагается за счет недополученных налогов, которые должны идти на учебу российских специалистов.

Важно учитывать, что для большинства малограмотных граждан Средней Азии, которые приезжают разнорабочими в Россию русский язык стоит на третьем месте после арабского и национального. Потому, после «адаптационного периода» они скорее уедут работать в Арабские Эмираты, а если на билет не хватит, то обратно домой.