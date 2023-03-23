В Великом Новгороде открылся I Международный юношеский конкурс пианистов имени Рахманинова

На концерте-открытии конкурса солировал пианист-виртуоз Денис Мацуев. Фото: Пресс-служба губернатора Новгородской области

Приветствуя конкурсантов со сцены филармонии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин пожелал талантливым исполнителям вдохновения, успехов и побед.

«На новгородской земле началась история нашей страны, ее культуры. И не удивительно, что здесь рождались великие люди, такие как Сергей Рахманинов. И сегодня здесь происходит великое событие – международный конкурс, который собрал великолепных юных музыкантов. Я благодарю министра культуры Ольгу Любимову за поддержку идеи конкурса и художественного руководителя, председателя жюри Дениса Мацуева за организацию. Новгородская область оправдает доверие», – подчеркнул Андрей Никитин.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поздравил юных музыкантов с участием в престижном конкурсе и пожелал вдохновения, успехов и побед. Фото: Пресс-служба губернатора Новгородской области

Ранее глава Новгородской области сообщил о решении на федеральном уровне сделать Великий Новгород традиционной площадкой для проведения Международного конкурса пианистов. Он станет проходить на новгородской земле каждые четыре года.

К гостям церемонии открытия и участникам конкурса обратился художественный руководитель и председатель жюри, народный артист России, пианист Денис Мацуев

«Я очень рад, что наш конкурс вызвал интерес не только в России, но и в других странах. И я счастлив, что в юбилейный год Рахманинова центром притяжения поклонников фортепианного искусства станет родной город этого великого русского пианиста, композитора и дирижера», – сказал Денис Мацуев.

К первому туру Международного юношеского конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова приглашены 15 пианистов. Конкурс продлится до 26 марта.

Фото: Пресс-служба губернатора Новгородской области

КСТАТИ

В дни конкурса Российский национальный музей музыки презентует уникальную выставку «Вселенная Рахманинова». Экспозиция основана на материалах богатейшего творческого архива Сергея Рахманинова. Представленные на выставке реликвии в разные годы переданы в фонды музея родственниками и близкими друзьями композитора. В числе экспонатов редкие и малоизвестные документы. Среди них генеалогическое древо рода Рахманиновых, ученические работы композитора, авторские рукописи как всемирно известных, так и малоизвестных сочинений. На протяжении нескольких десятилетий эти документы служат для исследователей творческого наследия Рахманинова источником научно-исследовательской работы

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова, при участии Российского национального музея музыки был проведен Всероссийский конкурс рисунков «Мир Рахманинова». Юные художники из четырех десятков регионов нашей страны прислали на суд жюри 224 работы. Эксперты Российского национального музея музыки определили 40 работ-финалистов. Пять из них стали победителями конкурса. С творчеством участников конкурса можно познакомиться в Новгородской Детской музыкальной школе № 1 им С.В. Рахманинова. После завершения Международного юношеского конкурса пианистов выставку разместят на его официальном сайте.