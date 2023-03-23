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Политика23 марта 2023 8:17

Отступая, украинские националисты минируют ЛЭП

Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в Донецкой Народной Республике
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в Донецкой Народной Республике

Росгвардейцы предотвратили взрыв на линии электропередачи в Донецкой Народной Республике

Саперы Росгвардии во время проведения инженерной разведки местности обнаружили самодельное взрывное устройство, примотанное к основанию одной из опор высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) вблизи населенного пункта Донецкой Народной Республики.

«Росгвардейцы обследовали опасную находку и установили, что в подозрительных мешках находились два металлических цинка из-под патрон, доверху наполненных тротиловыми шашками», - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве рассказали, что операция по разминированию ЛЭП длилась несколько часов.

Росгвардейцы аккуратно сняли взрывчатку с опоры, держа ее в руках, перенесли опасные находки на несколько десятков метров от линии электропередач и, соблюдая все меры безопасности, уничтожили накладным зарядом.

Группы разминирования Росгвардии ежедневно обнаруживают в зоне специальной военной операции подобные опасные находки.

Отступая, украинские националисты минируют социально значимые объекты инфраструктуры: ЛЭП, пункты выдачи гуманитарной помощи, образовательные и медицинские учреждения, школы, больницы, муниципальные учреждения и жилые дома.

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