Европа готовится к новому разделу мира: Разорвать Украину и прихватить Молдавию под диктат США

Полицейское оцепление во время митинга молдавской оппозиции. Фото: REUTERS

Верной и недрогнувшей рукой гражданка Румынии Майя Санду, работающая президенткой (феминитив и по-европейски) Молдавии, ведет возглавляемую ей республику в "светлое" в ее понимании, будущее. Буквально на днях парламент Молдавии принял решение о том, что государственным языком Молдавии является румынский, а молдавскому пока разрешено существовать так, сбоку припека. И не язык теперь будет, про него сказано, что "никакого молдавского не существует" – долой историю!), а какое-то охвостье. И Майя Санду уже моментально подписала этот закон. Пока язык, а скоро, если так пойдет и дальше (а оно именно так и будет) скажут, что и Молдавии никакой нет, а есть только Румыния, "единая и неделимая".

Кстати румынская сенаторша Диана Шошоакэ уже предложила законопроект, который должен отменить договор 1997 года о добрососедских отношениях, что означает возврат Румынии ее "исторических земель". И не только всей Молдавии, но и части нынешних территорий Украины — Северной Буковины, части Черновицкой области, Бессарабии и острова Змеиный. То есть вопрос о том, каким Бухарест видит будущее своих соседей, можно считать уже поставленным в повестку дня. Пока Польша жеманится, и строит из себя невинность, румыны уже перестали стесняться.

Но лучше всех выступил глава европейской дипломатии "высокий представитель" Жозеп Боррель. Он очертил перспективы Молдавии так, что становится страшно за всех, кто живет в этой небольшой, но красивой стране. Как сообщил этот, с позволения сказать, "дипломат", Евросоюз направит в Молдавию свою гражданскую миссию, чтобы помочь стране противостоять гибридным угрозам, которая начнет работу уже в июне. И ЕС уже выделил для этого 6 млн евро для советников высокого ранга, которые будут "укреплять политический диалог" об ассоциации Молдавии с ЕС.

Президент Молдовы Майя Санду. Фото: REUTERS

Не остаются в стороне и американцы. Агентство международного развития США уже спешно ищет специалиста на должность представителя США в Молдавии. Ему обещаны неплохая зарплата в $599 771 и возможность дважды продлевать действие контракта. Ребята намерены работать в долгую. Не скрывают и того, чем будет заниматься исполнитель работы на вакансии: "Концептуализация и разработка стратегий и целей программы в тесном сотрудничестве с работниками УПИ в Вашингтоне и на местах, посольством, властями принимающей страны, персоналом партнёров-исполнителей и членами местного гражданского общества на основе политического и контекстного анализа и политики правительства США". В переводе на обычный язык – встречаться аборигенами, в первую очередь, на руководящих должностях, инструктировать их и следить за тем, как они исполняют приказания Вашингтона. Потому что "программа Управления по переходным инициативам является важным инструментом в борьбе правительства США с российской агрессией в регионе". Сами понимаете, в Молдавии сосредоточены жизненно важные интересы США.

На этом фоне Кишинев принял решение отозвать своего представителя из Исполнительного комитета СНГ. Нынешний представитель Молдавии Теодор Йову еще несколько недель поработает в должности заместителя директора комитета – и все. Так реализуется обещание молдавских властей о выходе республики из СНГ.

Но самое интересное, на что Санду меняет сотрудничество и интеграцию в рамках СНГ. Она и ее команда уже не скрывают, что представляет собой "светлое будущее", куда они тянут страну, как теленка на веревке. Спасибо все тому же высокому европейскому дипломату, Боррель ему в Жозеп.

- Мы хотим систематически применять модель "обучение и оснащение" к нашим гражданским миссиям, а не только обучение, - обрисовал род деятельности европейских советников в Молдавии Боррель. - Этот подход уже дал хорошие результаты в Нигере и Сомали. В настоящее время мы готовим новую миссию в Республике Молдова для укрепления способности страны противостоять гибридным угрозам.

Беднейшие страны Африки ставятся в пример Кишиневу. И работать с Молдавией европейцы готовы именно по тем лекалам, которые уже испытаны на африканцах. Что же, самые бедные страны планеты, по классификации ООН, имеют наименования НРС – наименее развитые страны. В 1971-м, когда был введен этот термин, таковых в мире насчитывалось 24 государства. В 2018 их стало уже 47. Похоже, Молдавия вскоре пополнит их ряды, став 48 членом этой группы государств, выживающих в результате усилий Запада на подаяния.

Одна лишь мысль не дает покоя. Если у Молдавии нет ни единого выхода к морю, а уж, тем более, к океану, то откуда она возьмет своих пиратов? На манер все тех же сомалийских. Или для этого надо будет провести ее через свою гражданскую войну, как это было в Сомали или межплеменные распри, как в Нигере?