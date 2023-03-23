Цифровой рубль вместо наличных: какие IT-технологии российские банки начнут использовать в ближайшем будущем

Фото: пресс-служба МКБ

Новые технологии активно внедряются во всех сферах нашей жизни, и банковский сектор – не исключение. Ежедневно миллионы россиян пользуются мобильными и онлайн-банками, оплачивают покупки в интернет-магазинах, переводят деньги с одного счета на другой с помощью пары кликов в своем телефоне. Современные IT-решения делают жизнь комфортнее, экономят наше время и деньги. Вместе с тем, вопросы безопасности и сохранности персональных данных сегодня важны как никогда. Какие IT-технологии сейчас выходят на первый план в российской банковской системе, и что нового нас ждет в этой сфере в ближайшем будущем? Об этом сайту KP.RU рассказал советник заместителя председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Сергей Костюк.

ОТКРЫТЫЙ БАНКИНГ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Многие удобные функции, которыми мы сегодня активно пользуемся в сфере финансов, стали возможны благодаря технологиям открытого банкинга. Банки делятся с другими компаниями информацией о клиенте (разумеется, с его согласия), и благодаря этому обмену пользователь получает доступ к новым сервисам. Получить займ за пару минут, собрать аналитику о расходах, купить криптовалюту – все это позволяет сделать Open Banking. Как он работает? Например, клиент собирается купить новый смартфон и хочет оформить рассрочку прямо в магазине электроники. Платежный сервис через открытый API подключается к банку и получает финансовую информацию о клиенте, в том числе подтверждение стабильности его доходов или наличия активов. На основе этих данных принимается решение о надежности покупателя – и буквально через пару минут оформляется рассрочка. А довольный клиент получает новый телефон.

С 2016 года Центральный банк (ЦБ) России занимается созданием в нашей стране среды открытого банкинга. В этом регулятору помогает Ассоциация ФинТех, в которую входят ведущие банки и финансовые организации, в том числе Московский кредитный банк. Банки в среде открытых API становятся поставщиками платежной информации: они предоставляют сведения о счетах клиентов и открывают возможность инициировать платежи из приложений финтех-компаний. Компании, в свою очередь, предоставляют своим клиентам возможность использовать удобные и инновационные приложения, для работы которых необходима информация по счетам. Чтобы вся эта система работала четко, эффективно и, главное, безопасно, Банк России и Ассоциация ФинТех разработали стандарты открытых API.

«Переходя к открытым API, к открытым стандартам, регулятор – Банк России в первую очередь позаботился о безопасности данных, о безопасности кредитных и финансовых учреждений, - рассказал Сергей Костюк. - Эти стандарты опубликованы на сайте Банка России. И мы, Московский кредитный банк, тоже в 2022 году сертифицировались на работу по этим стандартам. Для чего это нужно? Чтобы все наши взаимодействия с контрагентами и с партнерами были безопасны. Мы входим в ТОП-5 банков страны, которые сертифицированы на работу по этим стандартам. Мы готовы работать с нашими контрагентами по непосредственно унифицированным и безопасным интерфейсам».

За открытым банкингом будущее, и уже совсем скоро из желательных новых стандартов станут обязательными для всех участников рынка. На них перейдут все, кто войдет в экосистему открытого банкинга – это банки, страховые компании, операторы платежных систем, IT-компании.

«Если на данный момент для Банка России эта история является рекомендательной, то с 2024-го и в 2025 году она станет обязательной, - подчеркивает Сергей Костюк. - Сейчас перспективным развитием и логической историей продолжения открытия данных является уже не только банковский или финансовый сектор и не кредитные организации, а в принципе любые корпорации, которые готовы делиться своими данными. Они могут это делать, в том числе, и монетизируя это, зарабатывая на этом. Но нужно работать по стандартам Банка России, чтобы эта регулирующая функция сохранялась, и безопасность данных была одним из приоритетов».

Вопрос безопасности не случайно ставится во главу угла всеми участниками экосистемы открытого банкинга. От взломов и утечки данных сегодня на 100% не застрахованы ни банки, ни финтех-компании. Поэтому, например, банки обязывают вводить дополнительные уровни аутентификации. Кроме того, кредитные организации постоянно мониторят все операции и быстро отслеживают случаи мошенничества.

«Это очень важно. Когда в новостях мы читаем про утечку данных, мы понимаем, чем нам это грозит - рассылкой спам-писем, звонками, мошенничеством. Поэтому этому параметру уделяется такое огромное количество времени, внимания, сил, денег и ресурсов с точки зрения защиты и персональных данных, и банковской тайны», - говорит Сергей Костюк.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ: И БЕЗНАЛИЧНЫЙ, И НАЛИЧНЫЙ

Еще один эксперимент ЦБ, в котором сейчас участвует Московский кредитный банк – это создание цифрового рубля. Такие рубли можно будет использовать точно так же, как и обычные купюры, банковские карты и электронные кошельки. Ими можно будет расплачиваться за товары и услуги, делать переводы. Но храниться они будут не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе, разработанной Банком России.

«МКБ вошел в список второй пилотной группы банков, которые совместно с Центральным Банком сделают этот функционал и проведут первые успешные транзакции, - комментирует Сергей Костюк. - Что такое цифровой рубль? Это дополнительная форма российской национальной валюты, которая имитируется Банком России в цифровом виде. Он сочетает в себе свойства как наличных денег, так и безналичных рублей. В этом его уникальная особенность. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможным дистанционные платежи и расчеты онлайн, уже привычные и доступные нам. С другой стороны, как и наличные деньги, цифровой рубль может использоваться в офлайн-режиме, при отсутствии доступа к Интернету».

Проводить операции с цифровым рублем можно будет через мобильные приложения банков, которые подключатся к цифровой платформе Центробанка. Эксперты обещают, что операции с цифровыми кошельками станут самым дешевым способом платежей и переводов. И самым быстрым – они будут совершаться практически мгновенно. Со временем расплачиваться в магазине и делать переводы цифрорублями можно будет даже без доступа к интернету или мобильной связи. Концепция офлайн-кошелька сейчас разрабатывается.

«Одним из будущих направлений развития мы видим постепенную замену цифровым рублем наличных в офлайн-режиме. Это, например, поможет снизить затраты на инкассацию. И, кроме того, повысит безопасность и прозрачность операций», - отмечает Сергей Костюк.

МЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЦИФРОВЫЕ ЛИДЕРЫ

В прошлом году отечественный банковский сектор прошел настоящую проверку на прочность. Россия всегда считалась одним из лидеров развития банковских технологий. Наши соотечественники, которым довелось пользоваться зарубежными онлайн-банками или мобильными приложениями, дружно признают: в России эти сервисы развиты на порядок лучше. По многим параметрам мы уверенно опережали западные страны, которые, собственно, эту банковскую систему в современном виде когда-то и породили. Но сегодня мы столкнулись с совершенно новыми обстоятельствами и вызовами. Сергей Костюк уверен: наша страна по-прежнему остается одним из мировых лидеров цифровизации в отрасли.

«Обстоятельства, конечно, повлияли существенно, - признает эксперт «КП». - Но с учетом того, что мы сегодня перечислили - и открытые банковские интерфейсы, и цифровой рубль, мы пользуемся большим количеством государственных электронных услуг. И банковский сектор экономики Российской Федерации развивается. Вместе с Министром цифрового развития, с Банком России и со всеми регуляторами мы делаем большое количество проектов, и впереди еще большой пласт работ по этим направлениям».

Многие проекты из-за импортозамещения замедлились, но, тем не менее, продолжают развиваться. У России есть запас прочности и желание двигаться дальше.

«Потенциал в этой сфере очень велик. Задачи, конечно, в середине 2022 года приобрели несколько сложный характер в связи с импортозамещением, в связи с переходом на российское. Но это все возможно, и это происходит. Возможно, где-то с увеличенным таймингом по логистике серверного оборудования, по компетенциям наращивания собственного программного обеспечения. Но потенциал очень большой, - подчеркнул Сергей Костюк. - И тот тренд, который был задан несколько лет назад в цифровизации России, будет еще очень долго фаворитом по мировым практикам».

Российские банки активно осваивают самые современные технологии и идут в ногу с мировыми трендами.

«Например, МКБ в январе 2023 года выпустил первую в России цифровую банковскую гарантию. Она была сделана на блокчейне в китайской валюте, на сумму более 100 миллионов юаней. Вот пример того, как сейчас в России используются современные передовые технологии, и как они развиваются дальше», - отметил Сергей Костюк.