Что обсуждают в кабинетах спецслужб США: Западная пропаганда допустила чудовищную «ошибку шизофреника»

Об исторической встрече российского и китайского лидера — во всём мире написали уже тысячи статей. Фото: REUTERS

Об исторической встрече российского и китайского лидера — во всём мире написали уже тысячи статей. Аналитических. Репортажных. Критических. Восторженных. Не хватало только одного — картинки «оттуда», из мозговых центров «атлантических партнёров», для которых новая геополитическая реальность означает закат. Об этом — в сатирическом рассказе журналиста-международника Эдварда Чеснокова специально для сайта KP.RU.

…Мистер Эдвардс хотел открыть только что присланный файл под названием «Визит Си Цзиньпина в Москву 20-23 марта 2023: купирование негатива» — но сведённые артритом пальцы лишь взорвались болью. В свои 75 он давно бы ушёл на пенсию, да сдавать дела в «русском отделе» было некому. Не авторке же сего документа — Жирной Лосихе Олулаи, принятой по квоте на боди-позитивных персон афро-индейского происхождения, что и отразилось в имени.

Со второй попытки развернув файл, мистер Эдвардс с первой строки впал в бешенство:

— Жирная Лосиха! Зайдите!

— Сегодня я идентифицирую себя с мужским полом, зовите меня «Жирный Лось».

Мистер Эдвардс сдержал чертыхание. Он уже много лет работал при открытых дверях кабинета — в «домогательствах» можно было обвинить, разве что сговорившись с двумя секретарями, посаженными в приёмной из тех же соображений, но складно врать подобной ораве будет непросто, и старый зубр, начинавший ещё при Рейгане и Буше, подловит их на противоречиях; ну а то, что им всем требуется оклад — забота налогоплательщиков.

Впрочем, она (он, оно?) могло подвести брань шефа под «создание токсичной атмосферы в коллективе» — и заполучить вожделенный пост. Поэтому мистер Эдвардс говорил аккуратно:

— Послушайте, эмм, Лось. Не надейтесь на этих «хороших русских» — они без малейшей рефлексии тупо запостят в своих блогах всё, что вы присылаете. А смеяться весь Округ Колумбия потом будет над нами.

— Что не так? — раздразнился (-лась? -лось?) Лось. — Вот же, я заклеймила Россию и Китай за поддержку территориальной целостности националистической Югославии — и напомнила, что Америка продолжит поддерживать территориальную целостность демократической Украины.

Мистер Эдвардс тяжело вздохнул.

— Поймите, пропаганда не должна изъясняться взаимоисключающими параграфами. Ну зачем вы первым пунктом темника пишете: «Рост поставок американского сжиженного природного газа в ЕС в 2,4 раза за 2022 год — грандиозная геополитическая победа администрации Байдена».

— Вы ставите это под сомнение? — удивилась Лось, нащупывая в кармане кнопку диктофона.

— Да нет же! Но ваш следующий пункт: «Новые договорённости Путина и Си о поставках российских энергоносителей в Китай — превращение в сырьевую колонию». У вас в голове ничего не щёлкает? В этой логике и мы с нашим синим топливом — газовая колонка ЕС!

— Мистер Эдвардс, вы всех меряете по себе. Если ваше поколение русистов читало «Евгения Онегина» в оригинале, то это не значит, что все такие же умные. Вот наш украинский агент влияния позавчера запостил видос «Си не прилетит к Путину», вчера — «Си плюнул Путину в лицо, улетев раньше времени»…

— Хотя изначально и было объявлено: «визит продлится до 22 марта…», — поморщился Эдвардс.

— …А сегодня он же запостил: «Визит полностью провалился». И ничего, три миллиона просмотров. У них у всех память как у инфузории-туфельки.

Мистер Эдвардс опять вздохнул. В его время тоже требовалась лояльность идее — но ещё более ценилась РАБОТА. Он вспомнил, как три года пахал третьим секретарём в московском посольстве, усердно подтягивая язык, а потом в августе 1991-го не побоялся прийти раздавать защитникам Белого дома дефицитные американские сигареты, что было отмечено самим госсекретарём — «вклад в победу демократии».

— Знаете, почему мы 30 лет назад победили? Потому что мы не считали противника ниже нас. А, напротив, превозносили его. Жали русским руки на саммитах, писали комплиментарно в газетах: «Кремль выбрал свободу», всучили нобелевскую премию их главному остолопу. А следующий президент, Джордж Буш-старший, даже выступал против независимости Украины, предупреждал об опасности её национализма. И что? Русские расчувствовались, везде нас пустили, выдали все секреты… А вы вместо ласки поливаете их санкционными помоями.

Теперь пришёл черёд Лосихи поморщиться. Старик всё чаще витал в облаках, бесконечно вспоминая прежние победы и не понимая, что сейчас не времена Рейгана или Буша.

— Так вот! — вспомнил Эдвардс. — Грамотная пропаганда никогда не отрицает факты, даже если те вам неприятны. Да, саммит Путин-Си прошёл на высоком уровне, да, это удар по интересам США. Но вы помните концепцию «Шок и трепет» об информационной войне сразу в трёх измерениях?

— «Следует отдельно работать с тремя аудиториями: наше население, население наших союзников, население противника».

— Во-от, чему-то вас всё же выучили, кроме гендерных теорий! — обрадовался старик. — Ну, с нашей аудиторией ясно: берём любую незначительную деталь и её выпячиваем.

— Скажем, Си с делегацией остановились в только что открытой китайской гостинице на Ботаническом саду, где ещё не работала кухня, и поэтому заказывали еду из ресторана быстрого питания, — подхватила Лосиха. — Даже видео есть.

— Вот именно! — У Эдвардса от возбуждения перестали болеть пальцы. — А из какого ресторана? АМЕРИКАНСКОГО!

— Формально он российский — почти все зарубежные сети там теперь национализированы, — напомнила Лосиха.

— Какая разница, — отмахнулся шеф, — об этом знает лишь 0,01% читателей. Главное — деталь, образ! И вот уже никто не говорит про «восемь прорывных пунктов Путина и Си от энергетики и до космоса»; никто не говорит, что в Евразии сформировался союз из мощнейшей армии и мощнейшей экономики — нет! Все будут обсуждать «ТАЙНЫЙ ЗНАК: Китай предпочёл России Америку». Далее — аудитория союзников…

— Ну, украинцам мы любую блажь скормим. «Зеленский позвонил Си Цзиньпину, жёстко поставил его на место — и тот убежал из Москвы». Буквально любую блажь. А вот как быть с российской аудиторией? Вы же специалист по России?

Польщённый, что его заслуги наконец-то оценили, старик предложил:

— Нужно напирать на национальные чувства русских, но не агрессивно, а как бы сочувственно, изображая друзей. Словно бы мы сопереживаем: «Путин сдал страну красному дракону», «страшная тайна саммита: китайцы готовятся захватить Калининградскую область» — вот что-нибудь наподобие. Главное, разнесите это подальше с темником о «демографическом упадке Китая», а то русская аудитория — умная, ей десятилетиями промывала мозги такая же коммунистическая пропаганда, иммунитет выработался.

— Отличный план! Кстати, вы не собираетесь на пенсию?

Мистер Эдвардс опешил. Так сразу?..

— Если вы уйдёте сами, то мне не придётся говорить, что вы украли прорывной план борьбы с русской пропагандой у своей подчинённой — небинарной персоны афро- и коренного американского происхождения, присвоив себе заслуги небелых рас.

Но мистер Эдвардс начинал ещё при Рейгане и Буше:

— Тогда и мне придётся сказать, что ваше настоящее имя — Джессика Смит, вы из белых англо-саксонских протестантов, ваш тёмный цвет кожи — загар и тональный крем, и весь этот маскарад — исключительно чтобы устроиться на госслужбу, — прорычал он. — Или мы разрушим российско-китайский союз, или вам, как вашему прадеду при Рузвельте, придётся вкалывать на строительстве автодорог за еду в новой Великой Депрессии. За работу!