Жители России назвали VK Fest самым известным фестивалем в стране, а Санкт-Петербург — фестивальной столицей

Для исследования респондентов просили назвать российские музыкальные фестивали, о которых они знают, — чаще всего звучали VK Fest, «Нашествие» и «Дикая Мята».

Участники также отметили, что лидирующий по всем параметрам VK Fest отвечает основным запросам аудитории: на нём выступают любимые артисты, звучит современная и актуальная музыка. Респонденты воспринимают его как молодёжное событие с удобной локацией, в том числе за счёт широкой географии. VK Fest также вошёл в группу фестивалей, которые респонденты готовы порекомендовать друзьям и знакомым.

Кроме того, исследование, проводимое по всей России, показало, что жители Санкт-Петербурга чаще остальных посещали музыкальные фестивали за последние три года. Реже всего на них бывали опрошенные из городов с населением до 100 тысяч человек — там такие события проходят редко, а до крупных фестивалей местным жителям добраться сложнее.

Также выяснилось, что у респондентов из всех городов растёт интерес к музыкальным событиям. После отмены ограничений из-за пандемии COVID-19 почти половина опрошенных планирует в этом году побывать на музыкальных фестивалях.

Исследование также показало, что средний возраст посетителей фестивалей — около 34 лет. В основном это семейные люди с детьми, со средним уровнем дохода. Анализ независимой аудитории из разных городов страны провела одна из ведущих исследовательских компаний России OMI (Online Market Intelligence).

В 2022 году VK Fest прошёл одновременно сразу в трёх городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи (Сириус).За два фестивальных дня главный летний open-air посетили 175 тысяч человек, а за онлайн-трансляцией события наблюдали более 23 млн зрителей. В 2023 году VK Fest ждёт грандиозное обновление: фестиваль будет длиться целый месяц и проходить сразу в 5 городах — новыми городами присутствия стали Новосибирск и Владивосток.