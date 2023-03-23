Три года колонии: корреспонденту белорусской «Комсомолки» Геннадию Можейко огласили приговор

Суд в Минске вынес приговор по делу нашего коллеги, корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Фото: Наталья Таланова/ТАСС

Суд в Минске вынес приговор по делу нашего коллеги, корреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Как говорится на сайте суда: журналист «признан виновным в оскорблении Президента Республики Беларусь и ему назначено наказание виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев». А также «он признан виновным в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и розни, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев».

Но путем частичного сложения наказаний Геннадию окончательно назначено наказание: лишение свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.

Изначально журналисту грозило до двенадцати лет, но часть обвинений не были доказаны, в результате прокурор потребовал три года и это требование было удовлетворено.

Главный эпизод в деле Можейко - его заметка на сайте kp.by о рейде сотрудников КГБ, в ходе которого они проникли в квартиру, где предположительно проживали члены экстремистской группировки. Хозяин этой квартиры убил одного из спецназовцев. Ответным огнем был ликвидирован.

Геннадий Можейко взял комментарий у бывшей одноклассницы убийцы. Она высказалась о нем комплиментарно, но уточнила, что не знает, что с ним сейчас стало. По мнению прокурора, Можейко написал эту статью «лоббируя собственные политические взгляды» и «игнорируя принципы этики журналиста». А заголовок, куда вынесены слова одноклассницы, оправдывал террориста. Сам Геннадий заявил, что этот заголовок был признан «неудачным, резковатым» и был изменен за 3 минуты.

Судья согласился с доводами следствия и удовлетворил требование. Так же, как и по второму эпизоду - комментарии Геннадия в социальных сетях.

А вот третий эпизод, который вменяли в вину журналиста - оскорбление им президента республики Беларусь на встрече депутата Валерия Воронецкого с населением в 2020 году - не подтвердился. В распоряжении «Комсомольской правды» оказалось видеозапись этого мероприятия. И оно, по нашей версии, доказывает невиновность корреспондента. Эта запись была передана адвокату Геннадия. В результате эпизод был исключен из дела.

«Комсомольская правда» готова и дальше оказывать содействие для установления истины.

Стоит отметить, что теперь третий эпизод с оскорблением Александра Лукашенко выделен в отдельное производство. Его вместе со всеми материалами передадут прокурору Минска, и он уже проведет расследование и выяснит, кто на самом деле оскорбил главу государства на той встрече.

Тем не менее Геннадию все-таки назначено реальное наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Будет ли этот приговор обжалован - сам журналист решит вместе с адвокатом в ближайшее время.

Напомним, что Геннадий Можейко был задержан в Москве 1 октября 2021 года. 5 октября он арестован. На следующий день после опубликования заметки, сайт kp.by был заблокирован, затем по решению руководства была остановлена и деятельность редакции «Комсомольской правды в Беларуси», перестала выходить и газета.

Когда стало известно о его задержании, главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин принял решение, что Медиагруппа окажет всестороннюю помощь семье журналиста.