Жертвой может стать любой водитель: Четыре схемы, которые чаще всего используют мошенники на дорогах

Мошенникам невыгодно связываться с ОСАГО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зимнее время, когда на дорогах снег и лед, многие автомобилисты - особенно с небольшим водительским стажем - предпочитают на своих машинах почти никуда не выезжать. А уж когда потеплеет - сам бог, как говорится велел. Чаще всего именно новички становятся жертвами автоподстав, которые выливаются в кругленькие суммы. Хотя никто не застрахован. Эксперты рассказали о самых известных схемах мошенничеств на дорогах, которые зачастую очень сложно доказать.

«РАБОТА В ПАРЕ»

- Аферисты работают на двух легковушках, - объясняет автоэксперт Петр Баканов. - Одна следует строго за машиной, которая должна стать жертвой, а вторая уходит на обгон. Этот автомобиль резко подрезает ничего не подозревающего водителя, тот, естественно, притормаживает, а в это время вторая машин автоподставщиков сближается, допускает удар о переднее авто и становится как бы пострадавшей в аварии.

По словам автоюриста Дмитрия Славнова, самый распространенный способ вытрясти деньги - «разговор по беспределу»:

- Мошенники специально высматривают в потоке водителей, которые ездят менее трех лет. (Знак «Начинающий водитель» в виде восклицательного знака на желтом треугольнике обязаны клеить на авто все новички, - Авт.). Таких проще запугать.

- Начинается базар-вокзал, человеку расписывают, что сейчас будет, начинают демонстративно кому-то звонить - якобы «начальнику в ГАИ». Мол, сейчас приедут, все оформят. И тут же предлагают договориться на месте, - дополняет Баканов.

Многим мошенникам в какой-то степени невыгодно связываться с ОСАГО. Если одна и та же машина слишком часто попадает в аварию, ею могут заинтересоваться в ГИБДД. Поэтому им предпочтительнее разобраться на дороге, выжать из жертвы деньги и побыстрее смыться.

ИМИТАЦИЯ

Это может быть такой же маневр, как в схеме с мошенниками в паре, но при этом - без настоящего контакта и столкновения.

- Звук удара имитирует, например, брошенный мошенниками в автомобиль жертвы теннисный мячик. А повреждение, которое аферисты будут демонстрировать обалдевшему водителю, заготовлено заранее, - описывает схему Петр Баканов.

К слову, вовсе не все автоподставщики так уж боятся официального оформления аварии. Многие вообще используют для липовых аварий автомобили класса люкс. Напомним, что с 2021 года максимальная сумма, которая может быть выплачена по ОСАГО (если она оформлена с фотофиксацией) - 400 тысяч рублей. А все, что ремонтники насчитают сверх этого, должен оплачивать виновник аварии. При этом из-за санкций цены за последний год выросли не только на авто, но и на запчасти, которые теперь везут в Россию более сложными и дорогими маршрутами. Так что ремонт некоторых машин в буквальном смысле может стать роскошью для миллионеров.

- Например, у нас сейчас есть машина в осмотре - «Шевроле Каприс» 1986 года выпуска, - говорит Славнов. - С одной стороны, не такая уж древняя модель. Но ее уже давно не выпускают, запчасти стали настоящим дефицитом. Авария мелкая - крыло немного помято и фара разбита. Но ремонт оценивают в 1,5 млн рублей.

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

По мнению автоэкспертов, самая популярная схема автоподстав - авария на круговом движении.

Машина автоподставщиков, следует параллельным курсом, пристраиваясь слева, стараясь скрыться от водителя в слепой зоне. А дальше дело техники и опыта подставиться под удар.

СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ

Для этой схемы тоже предпочитают выбирать водителей-новичков. Хотя опытным тоже достается.

Перед водителем едет дорогая машина. Чтобы подставиться под удар, мошенник не будет тормозить резко, он замедлится на смене передач, имитируя, будто на самом деле тормозить не собирался. Это «алиби» для ГИБДД.

- Конечно, в последние годы число автоподстав снижается, - резюмирует Дмитрий Славнов. - Ситуация совсем не такая, как была в 1990-х и 2000-х. Это заслуга не только камер видеонаблюдения, которые теперь почти везде, но и совершенствование системы страхования, ОСАГО. Когда ввели возмещение строго по оценке стоимости ремонта, «рынок автоподстав» изрядно очистился.

КОНКРЕТНО

Как себя вести

1. Итак, произошла авария, в которой ваш оппонент вызывает сомнения. Если чувствуете какой-то подвох, даже не выходите из машины «на разговор», сразу звоните в полицию.

2. С 2017 года все автомобили обязаны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая после сильной аварии передает геолокацию машины и прочие данные спасателям и в ГИБДД. На всякий случай можно отправить сигнал и вручную - кнопкой SOS.

3. В большинстве случаев приезд на место аварии сотрудников полиции автоподставщиков не устраивает. Почувствовав, что вы не идете на контакт, они могут ретироваться. Поэтому постарайтесь запомнить марку и номер машины мошенников.

4. «Лучше всего вообще снимать все происходящее на видео, - советует Петр Баканов. - А если на вашей машине установлен видеорегистратор, велик шанс, что автоподставщики к вам вообще не полезут. Если регистратора нет, а «пострадавшие» начинают раскручивать вас на деньги, можно попробовать найти камеру, которая запечатлела момент аварии. Например, если это произошло около магазина или банка. Охрану можно попросить показать запись - там точно будет ясно, кто прав, а кто виноват».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

«Жертва ДТП» в законе

В конце 2022 года стало известно, что после многочисленных жалоб страховых компаний все-таки задержан и арестован некий 24-летний Евгений Афанасьев, которого в прессе нередко называют «главным автоподставщиком Москвы». На счету автомобилей, за рулем которых сидел молодой мужчина, - «уже свыше 200 однотипных аварий», сообщает Рен-ТВ. Причем, разъезжает он при этом на только на премиальных автомобилях (чаще всего на «Бентли»), а «виновниками аварий» становились принадлежащие крупным компаниям «ГАЗели» и грузовички. Чаще всего аварии случились на круговом движении.

По версии следствия, схема у молодого человека всегда одна. «Бентли», понятно, машина дорогая. Любой ремонт и запчасти - без преувеличения золотые. После получения денег от страховой компании, он обращается в суд, с требованием возместить оставшуюся часть ущерба.

До поры до времени никто почему-то не обращал внимания, что один и тот же водитель практически каждую неделю попадает в аварии. Причем в роли жертвы. Будто охотятся за ним… При этом Афанасьев подавал типовые заявления о компенсации в Перовский суд Москвы и чаще всего выигрывал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Это - вплоть до 5 лет колонии. Если вина Афанасьева будет доказана.